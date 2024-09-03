В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В последнем регулярном сезоне магнитогорцы выиграли упорное соперничество с «Авангардом» за первое место в таблице Востока.

Благодаря 95 набранным в 68 матчах очкам, «Металлург» Мг вышел победителем из гонки на двоих и добрался до финала Кубка Гагарина, где потратил всего четыре игры на соперника из Ярославля.

Последние матчи: Заключительный этап предсезонки «Магнитки» состоял из матчей в рамках Мемориала Ромазана, где уральский клуб одержал две победы из трех возможных.

В минувший вторник команда Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (3:2). Далее состоялся прерванный по итогу матч с «Нефтехимиком», в котором «Металлургу» Мг просудили технические поражение (0:3).

Заключительная встреча турнира завершилась победой действующих чемпионов над клубом «Магнитка». Решать исход соперникам пришлось в серии буллитов (3:2 Б).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Из-за травмы, полученной в игре с «Нефтехимиком», начало сезона пропустит Даниил Вовченко.

Состояние команды: В межсезонье «Металлург» Мг совершил несколько сделок на усиление атаки. В частности, в команду пришел Скотт Уилсон, который в минувшей регулярке набрал 20+10.

«Локомотив»

Турнирное положение: В регулярном сезоне 2023/24 ярославцы примкнули к тройке лидеров благодаря 93 очкам по итогам 68 матчей.

В плей-офф «Локомотив» уверенно прошел ЦСКА и «Трактор», но с большим трудом миновал «Авангард», проведя в серии семь матчей. Самая главная серия закончилась для ярославцев тотальным провалом.

Последние матчи: В 20-х числах августа «Локомотив» провел четыре матча в рамках Кубка Блинова, в котором обыграл «Сибирь» (2:0), «Трактор» (5:4 Б) и «Барыс» (5:2).

Единственное поражение финалисты прошлого плей-офф потерпели в матче с «Авангардом» 23 августа (2:3 ОТ). Последнюю предсезонную игру команда Игоря Никитина провела против «Северстали», в которой смогла одержать яркую победу (6:5 Б).

Не сыграют: На момент написания о значимых потерях «Локомотива» информации нет.

Состояние команды: В межсезонье «Локомотив» оказался довольно скромен в плане больших сделок. Александр Радулов и канадец Байрон Фрейз оказались двумя активами на усиление атаки.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Металлург» Мг не проигрывает «Локомотиву» 11 матчей подряд

В четырех последних встречах из шести результативность «Локомотива» в Магнитогорске ограничивалась одной заброшенной шайбой

В четырех последних очных матчах — в рамках финала Кубка Гагарина — три гола становились пределом продуктивности в атаке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Локомотива» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Возможность начать сезон с символическим трофеем подогреет градус соперничества, благодаря чему результативность дебютного матча выйдет за рамки привычной скромности этих команд.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.81.

Прогноз: С учетом того как команда Разина успешно разобралась с Ярославлем в Кубке, а также в целом ввиду успехов хозяев в очных встречах, «Металлург» Мг кажется очевидным фаворитом.

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.87.