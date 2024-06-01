В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 01 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что доминирования «Далласа» в серии и близко не видно, а соперники идут ноздря в ноздрю.

Последние матчи: Многие утверждали, что после счета в серии 2:1 в пользу «звезд», они не позволят Макдэвиду и компании поднять голову, но в четвертой игре серии все перевернулось с ног на голову.

Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.334.302.75Бонус$9500

Травмированные игроки: За техасскую команду по-прежнему не может играть финн Хаканпаа лечащийся от повреждения верхней части тела.

Общий тонус клуба: Коллектив Дебура будет играть в прессинг на протяжении всего матча. К третьему периоду подобная тактика должна дать свои плоды.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» нисколько не уступает «Далласу» по ключевым игровым компонентам, поэтому счет в серии равный.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Серию против Хотя в четвертой игре серии канадский клуб был близок к тому, чтобы отставать от соперника на два матча по счету в серии. Однако после двух пропущенных шайб коллектив Ноблоха проснулся и заслуженно победил.

Травмированные игроки: Трой Стечер делает все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее от травмы лодыжки.

Общий тонус клуба: Ноблоху нужно продемонстрировать идеальную игру в защите, а подобное он умеет проворачивать со своим клубом.

Статистика для ставок

«Даллас» за пять последних домашних поединков победил всего лишь два раза

В двух последних поединках между этими клубами не забрасывалось менее семи шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.22, на гостей — 2.79.

Прогноз: «Даллас» сможет усмирить «Эдмонтон»

Альтернативный прогноз: Получится очередная результативная игра

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.