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    «Даллас» станет ближе к финалу Кубка Стэнли?

    «Даллас» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.38), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 01 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Июня 2024 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:30 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что доминирования «Далласа» в серии и близко не видно, а соперники идут ноздря в ноздрю.

    Последние матчи: Многие утверждали, что после счета в серии 2:1 в пользу «звезд», они не позволят Макдэвиду и компании поднять голову, но в четвертой игре серии все перевернулось с ног на голову.

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: За техасскую команду по-прежнему не может играть финн Хаканпаа лечащийся от повреждения верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Коллектив Дебура будет играть в прессинг на протяжении всего матча. К третьему периоду подобная тактика должна дать свои плоды.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» нисколько не уступает «Далласу» по ключевым игровым компонентам, поэтому счет в серии равный.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Серию против Хотя в четвертой игре серии канадский клуб был близок к тому, чтобы отставать от соперника на два матча по счету в серии. Однако после двух пропущенных шайб коллектив Ноблоха проснулся и заслуженно победил.

    Травмированные игроки: Трой Стечер делает все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее от травмы лодыжки.

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    Общий тонус клуба: Ноблоху нужно продемонстрировать идеальную игру в защите, а подобное он умеет проворачивать со своим клубом.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за пять последних домашних поединков победил всего лишь два раза

    • В двух последних поединках между этими клубами не забрасывалось менее семи шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.22, на гостей — 2.79.

    Прогноз: «Даллас» сможет усмирить «Эдмонтон»

    Альтернативный прогноз: Получится очередная результативная игра

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.

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    «Даллас» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 01 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.23.
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