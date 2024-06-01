Даллас
Эдмонтон
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что доминирования «Далласа» в серии и близко не видно, а соперники идут ноздря в ноздрю.
Последние матчи: Многие утверждали, что после счета в серии 2:1 в пользу «звезд», они не позволят Макдэвиду и компании поднять голову, но в четвертой игре серии все перевернулось с ног на голову.
Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: За техасскую команду по-прежнему не может играть финн Хаканпаа лечащийся от повреждения верхней части тела.
Общий тонус клуба: Коллектив Дебура будет играть в прессинг на протяжении всего матча. К третьему периоду подобная тактика должна дать свои плоды.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» нисколько не уступает «Далласу» по ключевым игровым компонентам, поэтому счет в серии равный.
Последние матчи: Серию против Хотя в четвертой игре серии канадский клуб был близок к тому, чтобы отставать от соперника на два матча по счету в серии. Однако после двух пропущенных шайб коллектив Ноблоха проснулся и заслуженно победил.
Травмированные игроки: Трой Стечер делает все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее от травмы лодыжки.
Общий тонус клуба: Ноблоху нужно продемонстрировать идеальную игру в защите, а подобное он умеет проворачивать со своим клубом.
Статистика для ставок
- «Даллас» за пять последних домашних поединков победил всего лишь два раза
- В двух последних поединках между этими клубами не забрасывалось менее семи шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.22, на гостей — 2.79.
Прогноз: «Даллас» сможет усмирить «Эдмонтон»
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Альтернативный прогноз: Получится очередная результативная игра
Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.