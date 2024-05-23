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    Словакия даст бой одним из главных претендентов на золото?

    Канада — Словакия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 23 мая 2024 года

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    Томаш Татар
    В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Канада встретится со Словакией. Игра пройдет на «Арене О2» 23 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). Канада — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Канада

    Путь к плей-офф: Североамериканские гости турнира завершили групповую стадию без единого поражения. В семи встречах канадцы набрали 19 очков и возглавили группу A.

    Последние матчи: Если начало чемпионата подразумевало проходные матчи для команды Андре Туриньи, то три заключительные встречи «кленовые» провели против сильнейших представителей группы. При этом даже в первом варианте были моменты, которые вышли за рамки обыденности.

    В частности, во встрече с Австрией Канада устроилась на результативную ничью в основное время и вырвала победу лишь в овертайме — 7:6 ОТ. Через аналогичный путь североамериканцы прошли в заключительном матче против Чехии, хотя и без столь насыщенного голами действа — 4:3 ОТ.

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    Не сыграют: К первой плей-офф встрече Канада готовится полным составом.

    Состояние команды: Групповую дистанцию команда Андре Туриньи прошла относительно спокойно, лишь в моментах сталкиваясь с вызовами. Безусловно, в раунде сильнейшей восьмерки «кленовые» являются одними из основных претендентов на выход в финал.

    Словакия

    Путь к плей-офф: После неудачного начала Словакия выдала 4-матчевую победную серию, которая предопределила ее дальнейшую судьбу на турнире, позволив обойти Латвию. В семи играх словаки набрали 12 очков, с которыми заняли четвертую строчку в группе B.

    Последние матчи: По ходу первого этапа чемпионата команда Крэйга Рэмзи выдала ряд убедительных матчей, во главе которых оказалась эффектная победа над сборной США, добытая в овертайме — 5:4 ОТ.

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    • Тем не менее самую значимую в турнирном понимании встречу Словакия провалила: днями ранее она уступила латвийцам — прямым на тот момент конкурентам — 2:3 Б. В последнем же матче словаки не справились с натиском Швеции — 1:6.

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    Не сыграют: Четвертьфинальный матч, вероятно, пропустят Онджрей Кудрна и Мартин Поспишил.

    Состояние команды: Безусловно, Словакия — это сборная, которая умеет страдать ради результата, однако в текущих условиях борьбы — особенно с возможной потерей Поспишила — ее задача усложняется в значительной степени.

    Статистика для ставок

    • В каждом матче на групповой стадии Канада забрасывала от трех шайб и более

    • В семи встречах «кленовые» забили 32 гола, тем не менее крупной победой (с разницей в 3+ шайбы) закончились всего две игры

    • Прошлый очный матч — ЧМ-2023 — завершился победой Канады в серии буллитов — 2:1 Б

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.39, ничья — в 5.94, а победа Словакии — в 6.86.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: На этом чемпионате Словакия провела ряд выдающихся матчей, в то время как Канада столкнулась с серией трудных вызовов, обусловленных ее далекой от образцовой обороны. Именно проблемы в защите «кленовых» могут способствовать локальному успеху команды Рэмзи в предстоящие 60 минут.

    Ставка: Словакия победит с форой +2 за 2.02.

    Прогноз: По 2-3 шайбы канадцы ранее пропускали от Чехии, Финляндии и Швейцарии, 6 голов они получили от Австрии. Кажется, при таких раскладах словаки также будут вправе рассчитывать на свою сравнительно высокую результативность.

    Ставка: Индивидуальный тотал Словакии больше 2 за 2.23.

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    Канада — Словакия. В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Канада встретится со Словакией. Игра пройдет на «Арене О2» 23 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Канада — Словакия с коэффициентом 2.02.
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