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    В Уфе команды покажут хорошую результативность?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    «Трактор» — «Салават Юлаев». Четвертый матч
    В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2024 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Регулярный сезон уфимская команда закончила на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. На 5 баллов она отстала от лидера и на 2 — от второго «Авангарда».

    Последние матчи: В плей-офф «Салавата Юлаев» вышел на одного из самых неудобных соперников Востока, который, прибавив по ходу чемпионата, стал проблемой для фаворитов.

    Салават Юлаев — Трактор: коэффициенты букмекеров

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    События на льду в рамках этой серии неоднократно подтверждали упомянутый выше тезис, поскольку уже в дебютной встрече «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение (2:3). После этого он, 2 марта, провел, пожалуй, лучший на текущий момент матч, добившись разгромной победы (4:1).

    С переменчивым успехом команда Виктора Козлова провела два матча в Челябинске: первый завершился поражением (2:3), подкрепленным слабой реализацией (5,56%), второй же удалось вытащить за счет большего упорства (3:2). Так, в серии сформировалось равенство — 2:2.

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    Не сыграют: Никита Зоркин, Алексей Пустозеров и Егор Сучков не сыграют из-за травм.

    Состояние команды: На гостевом катке «Салават Юлаев» избежал катастрофы и восстановил равенство, на фоне которого имеет реальную перспективу впервые выйти вперед в этом противостоянии.

    «Трактор»

    Турнирное положение: В заключительной фазе регулярного чемпионата челябинцев выдавили из зоны первой пятерки. Сезон они завершили в качестве шестой команды на Востоке, набрав 80 очков.

    Последние матчи: В паре с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» — при всех своих сильных качествах — не был фаворитом. Тем не менее, когда кубковый раунд стартовал, челябинцы сделали все, чтобы убедить в обратном.

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    • В Уфе все началось максимально удачно: «Трактор» добился тяжелейшей победы (3:2) при статистическом преимуществе хозяев. Во втором матче на катке «Салавата Юлаева» выехать за счет одного лишь желания не вышло (1:4).

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    Но дома команда Алексея Заварухина снова вырвалась вперед (3:2), хотя в который раз отдала инициативу сопернику, а сама добилась результата благодаря хорошей реализации — 12,5%. С таким же счетом челябинцы уступили в четвертом матче (2:3).

    Не сыграют: Андрей Чибисов — давно травмированный игрок в составе «Трактора».

    Состояние команды: В каждом матче этого противостояния «Трактор» уступает «Салавату Юлаеву» по броскам в створ. И даже высокий процент точности не всегда помогает достичь итоговой цели.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних матчах в Уфе общая результативность достигала отметки 5+ голов

    • «Трактор» потерпел шесть поражений в восьми предыдущих гостевых встречах

    • В четырех матчах из последних шести на чужом льду команда Заварухина пропускала от 4 и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 3.85, а победа «Трактора» — в 4.10.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Обе команды осознают важность предстоящей встречи, которая может послужить дополнительным импульсом в шестом — теоретически решающем — матче.

    И «Салават Юлаев», и «Трактор» приучили к тому, что в очных встречах в рамках Кубка они предпочитают добиваться нужных результатов за счет атакующей игровой модели.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.85.

    Прогноз: «Трактор» в этой партии уже не раз доказывал свою конкурентоспособность, поэтому в Уфе он вполне способен продержаться на равных хотя бы в основное время.

    Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на хоккей. В Уфе команды покажут хорошую результативность?
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