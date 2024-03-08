В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Регулярный сезон уфимская команда закончила на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. На 5 баллов она отстала от лидера и на 2 — от второго «Авангарда».

Последние матчи: В плей-офф «Салавата Юлаев» вышел на одного из самых неудобных соперников Востока, который, прибавив по ходу чемпионата, стал проблемой для фаворитов.

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События на льду в рамках этой серии неоднократно подтверждали упомянутый выше тезис, поскольку уже в дебютной встрече «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение (2:3). После этого он, 2 марта, провел, пожалуй, лучший на текущий момент матч, добившись разгромной победы (4:1).

С переменчивым успехом команда Виктора Козлова провела два матча в Челябинске: первый завершился поражением (2:3), подкрепленным слабой реализацией (5,56%), второй же удалось вытащить за счет большего упорства (3:2). Так, в серии сформировалось равенство — 2:2.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Никита Зоркин, Алексей Пустозеров и Егор Сучков не сыграют из-за травм.

Состояние команды: На гостевом катке «Салават Юлаев» избежал катастрофы и восстановил равенство, на фоне которого имеет реальную перспективу впервые выйти вперед в этом противостоянии.

«Трактор»

Турнирное положение: В заключительной фазе регулярного чемпионата челябинцев выдавили из зоны первой пятерки. Сезон они завершили в качестве шестой команды на Востоке, набрав 80 очков.

Последние матчи: В паре с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» — при всех своих сильных качествах — не был фаворитом. Тем не менее, когда кубковый раунд стартовал, челябинцы сделали все, чтобы убедить в обратном.

В Уфе все началось максимально удачно: «Трактор» добился тяжелейшей победы (3:2) при статистическом преимуществе хозяев. Во втором матче на катке «Салавата Юлаева» выехать за счет одного лишь желания не вышло (1:4).

Но дома команда Алексея Заварухина снова вырвалась вперед (3:2), хотя в который раз отдала инициативу сопернику, а сама добилась результата благодаря хорошей реализации — 12,5%. С таким же счетом челябинцы уступили в четвертом матче (2:3).

Не сыграют: Андрей Чибисов — давно травмированный игрок в составе «Трактора».

Состояние команды: В каждом матче этого противостояния «Трактор» уступает «Салавату Юлаеву» по броскам в створ. И даже высокий процент точности не всегда помогает достичь итоговой цели.

Статистика для ставок

В пяти последних матчах в Уфе общая результативность достигала отметки 5+ голов

«Трактор» потерпел шесть поражений в восьми предыдущих гостевых встречах

В четырех матчах из последних шести на чужом льду команда Заварухина пропускала от 4 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 3.85, а победа «Трактора» — в 4.10.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Обе команды осознают важность предстоящей встречи, которая может послужить дополнительным импульсом в шестом — теоретически решающем — матче.

И «Салават Юлаев», и «Трактор» приучили к тому, что в очных встречах в рамках Кубка они предпочитают добиваться нужных результатов за счет атакующей игровой модели.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.85.

Прогноз: «Трактор» в этой партии уже не раз доказывал свою конкурентоспособность, поэтому в Уфе он вполне способен продержаться на равных хотя бы в основное время.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.90.