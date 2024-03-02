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    «Филадельфия» имеет больше шансов на успех?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.33), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 02 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Марта 2024 года

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Вашингтон» окончательно отправился в подводное плавание, но постепенно погружение по турнирной таблице конференции происходит.

    Последние матчи: В последней игре клуб Овечкина был уничтожен «Детройтом» (3:8), а игроки «Кэпиталз» собственноручно поучаствовали в пять голах в собственные ворота.

    Травмированные игроки: Клуб не может рассчитывать на большое количество хоккеистов из-за травм. В списке временно недееспособных разместились Дауд, Бэкстрём, Кузнецов, Милано, Ти Джей Оши и Фехервари.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против неплохо организованной «Филадельфии» придется играть на пределе возможностей.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» не впечатляют, и иногда складывается впечатление, что у «летчиков» попросту заканчиваются физические силы.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: «Флайерз» смогли прервать свою не очень вразумительную серию, одержав в последнем матче победу над «Тампой» — 6:2.

    Травмированные игроки: Нельзя говорить, что у пенсильванского клуба эпидемия травм, но одномоментно не могут играть Дрисдейл, Конечны, Ристолайнен, Харт и Эллис.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» есть вполне осязаемые шансы на успех, но недооценивать хозяев не стоит.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» в двух последних домашних матчах забросил 12 шайб в ворота соперников

    • «Филадельфия» выиграла три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.76, на гостей — 2.33.

    Прогноз: У «Вашингтона» меньше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов с обеих сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» имеет больше шансов на успех?
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