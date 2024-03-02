В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 02 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Вашингтон» окончательно отправился в подводное плавание, но постепенно погружение по турнирной таблице конференции происходит.

Последние матчи: В последней игре клуб Овечкина был уничтожен «Детройтом» (3:8), а игроки «Кэпиталз» собственноручно поучаствовали в пять голах в собственные ворота.

Травмированные игроки: Клуб не может рассчитывать на большое количество хоккеистов из-за травм. В списке временно недееспособных разместились Дауд, Бэкстрём, Кузнецов, Милано, Ти Джей Оши и Фехервари.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против неплохо организованной «Филадельфии» придется играть на пределе возможностей.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» не впечатляют, и иногда складывается впечатление, что у «летчиков» попросту заканчиваются физические силы.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: «Флайерз» смогли прервать свою не очень вразумительную серию, одержав в последнем матче победу над «Тампой» — 6:2.

Травмированные игроки: Нельзя говорить, что у пенсильванского клуба эпидемия травм, но одномоментно не могут играть Дрисдейл, Конечны, Ристолайнен, Харт и Эллис.

Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» есть вполне осязаемые шансы на успех, но недооценивать хозяев не стоит.

Статистика для ставок

«Вашингтон» в двух последних домашних матчах забросил 12 шайб в ворота соперников

«Филадельфия» выиграла три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.76, на гостей — 2.33.

Прогноз: У «Вашингтона» меньше шансов победить.

Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов с обеих сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.