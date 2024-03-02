«Вашингтон»
Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Вашингтон» окончательно отправился в подводное плавание, но постепенно погружение по турнирной таблице конференции происходит.
Последние матчи: В последней игре клуб Овечкина был уничтожен «Детройтом» (3:8), а игроки «Кэпиталз» собственноручно поучаствовали в пять голах в собственные ворота.
Травмированные игроки: Клуб не может рассчитывать на большое количество хоккеистов из-за травм. В списке временно недееспособных разместились Дауд, Бэкстрём, Кузнецов, Милано, Ти Джей Оши и Фехервари.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против неплохо организованной «Филадельфии» придется играть на пределе возможностей.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» не впечатляют, и иногда складывается впечатление, что у «летчиков» попросту заканчиваются физические силы.
Последние матчи: «Флайерз» смогли прервать свою не очень вразумительную серию, одержав в последнем матче победу над «Тампой» — 6:2.
Травмированные игроки: Нельзя говорить, что у пенсильванского клуба эпидемия травм, но одномоментно не могут играть Дрисдейл, Конечны, Ристолайнен, Харт и Эллис.
Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» есть вполне осязаемые шансы на успех, но недооценивать хозяев не стоит.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» в двух последних домашних матчах забросил 12 шайб в ворота соперников
- «Филадельфия» выиграла три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.76, на гостей — 2.33.
Прогноз: У «Вашингтона» меньше шансов победить.
- 1.85Металлург Мг — Амур: прогноз и ставка
- 1.90Салават Юлаев — Трактор: прогноз и ставка
- 1.91Оттава — Аризона: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: В матче не будет много голов с обеих сторон.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.