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    «Локомотив» исправит положение дел перед выездом в столицу?

    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    «Локомотив»
    Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Локомотив» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Марта 2024 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: По ходу регулярного сезона ярославцы несколько раз упоминались в контексте битвы за лидерство. Но кривая концовка помешала команде, заставив ее смириться с третьим местом в таблице Запада, набрав 93 очка.

    В плей-офф раунд «Локомотив» входил в компании главных претендентов попадание в финальный раунд. Однако все это стало не так важно, после дебютной игры, в которой ярославцы были разбиты ЦСКА (0:4).

    Локомотив — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: За пару недель до начала плей-офф «Локомотив» выдал очередную победную серию, в которую вошли четыре игры, затмившие собой 3-матчевый цикл неудач.

    Так, команда Игоря Никитина одержала верх над ЦСКА (5:4 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (3:0), «Ак Барсом» (4:2) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). Испортить ярославцам идеальную концовку поспешил «Автомобилист» в последнем матче (0:2).

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    Не сыграют: На текущий момент в составе «Локомотива» все на месте.

    Состояние команды: Крупное поражение в дебютном матче плей-офф на домашней площадке может деморализовать любого, но нынешнему «Локомотиву» хватит хладнокровия, чтобы должным образом извлечь урок из ошибок прошлой игры.

    ЦСКА

    Турнирное положение: На фоне позапрошлого сезона столичный клуб провел невзрачно нынешнюю регулярку, в которой для него стало удачей шестое место с 76 набранными очками.

    В своем нынешнем виде ЦСКА едва ли рассматривался всерьез в ходе обсуждения реальных кандидатов на трофей. Однако на старте серии с «Локомотивом» «армейцы» постарались избавиться от предрассудков, одержав крупную победу (4:0).

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    • Последние матчи: Перед началом плей-офф ЦСКА по-прежнему был нестабилен: команда могла навязать борьбу сильнейшим или потерять очки в играх с утратившими мотивацию аутсайдерами.

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    Однако важный на финише матч — с «Торпедо» 24 февраля — команда Сергея Федорова подытожила своей победой (2:1). В последней встрече регулярки ЦСКА проиграл «Динамо» Москва (3:4 ОТ).

    Не сыграют: Защитник Марсель Ибрагимов пропустит матч из-за травмы.

    Состояние команды: Оставив позади посредственную регулярку, ЦСКА выдал образцовую во всех смыслах игру в плей-офф. Однако по ходу сезона у «армейцев» наблюдался дефицит умений грамотно распоряжаться преимуществом вдолгую.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл в двух матчах подряд, не забросив ни одной шайбы

    • Пять домашних матчей из последних восьми закончились поражением «Локомотива»

    • В пяти последних гостевых матчах из шести ЦСКА забрасывал от трех шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.95, а победа ЦСКА — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.80.

    Прогноз: 0:4 на старте кубкового этапа отодвинули «Локомотив» от начальных планов. Однако заряженная команда Игоря Никитина будет пытаться все исправить.

    Несмотря на разгром, «Локомотив» не был безнадежен, а тот факт, что ЦСКА по ходу сезона нередко испытывал дискомфорт, находясь на площадке с соперниками первого эшелона, в разы повышает шансы ярославцев на первый домашний успех.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: В первой игре «Локомотив» нанес 38 бросков в створ и значительно превзошел по этому показателю ЦСКА. Вот только процент реализации так и не сдвинулся с нулевой отметки.

    Прочувствовав на себе энергию этапа до четырех побед, команда Никитина сделает все, в чтобы в следующей встрече количество бросков отразилось на качестве.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.22.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 1.85. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» исправит положение дел перед выездом в столицу?
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