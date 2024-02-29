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    Плей-офф раунд «Салават Юлаев» начнет с победы?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Северсталью»
    В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Февраля 2024 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: По итогам 68 матчей регулярного сезона уфимцы оказались третьими в таблице Востока, набрав 90 очков и став вторыми в конференции по надежности в обороне, пропустив 143 шайбы при 196 заброшенных.

    Последние матчи: В преддверии плей-офф «Салават Юлаев» пережил 3-матчевую серию поражений, в рамках которой соперниками уфимцев оказались СКА (0:2), «Локомотив» (0:3) и московское «Динамо» (1:2 ОТ).

    Салават Юлаев — Трактор: коэффициенты букмекеров

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    На финише регулярки команда Виктора Козлова обыграла «Адмирал» (3:0), уступила «Сибири» (1:2) и одержала верх над «Северсталью» в тяжелейшей игре (4:3).

    Не сыграют: Стартовый матч плей-офф в составе уфимцев пропустят защитник Никита Зоркин, а также нападающие Алексей Пустозеров и Егор Сучков из-за травм.

    Состояние команды: Формально фаворитом этой пары является «Салават Юлаев», однако его игровой тонус в конце сезона вызывает явные опасения: команда позволила себе расслабиться, поэтому в раунде до четырех побед ей важно вернуть утраченные кондиции.

    «Трактор»

    Турнирное положение: По ходу регулярного сезона «Трактор» долгое время боролся за возможность оказаться в первой пятерке, но эту кампанию он закончил на шестом месте в таблице Востока, набрав 80 очков.

    Последние матчи: Как и будущий соперник, «Трактор» на финишной прямой регулярного сезона допустил несколько значимых ошибок, которые стоили ему продвижения.

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    • Однако заключительную фазу чемпионата команда Алексея Заварухина провела почти идеально, добившись трех побед подряд. Поочередно челябинцы разобрались с «Витязем» (3:0), «Авангардом» (3:2 Б) и «Амуром» (4:3 ОТ).

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    Не сыграют: На текущий момент в списке травмированных числится лишь форвард Андрей Чибисов, который не провел ни одного матча в регулярке.

    Состояние команды: «Трактор» является одним из самых непредсказуемых представителей второго эшелона плей-офф, который, хоть и является номинальным аутсайдером пары, способен навязать борьбу и даже пробиться в следующий раунд, если, конечно, не испугается своего теоретического преимущества.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» победил в пяти последних домашних матчах из шести

    • Только в двух матчах из десяти предыдущих в Уфе команда Виктора Козлова пропустила больше двух голов

    • В 11 последних гостевых матчах «Трактору» удалось оформить всего 3 победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.95, а победа «Трактора» — в 3.09.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 дают аналогичный коэффициент.

    Прогноз: Безусловно, любому участнику плей-офф всегда важно удачно начать домашний этап серии. В контексте шансов «Салавата» это вполне достижимая цель, если взглянуть на их результаты на дистанции и проблемы, с которыми сталкивается «Трактор» на чужом катке.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.12.

    Прогноз: В нынешней форме уфимцы, хоть и остаются одними из самых дисциплинированных в обороне, предпочитают атакующую модель игры.

    При этом «Трактор» — и его защита в особенности — нередко не справляются с большим давлением, которое на него оказывает соперник. Вероятно, это станет причиной того, что первая встреча в Уфе получится результативной.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.26.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на хоккей. Плей-офф раунд «Салават Юлаев» начнет с победы?
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