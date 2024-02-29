В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: По итогам 68 матчей регулярного сезона уфимцы оказались третьими в таблице Востока, набрав 90 очков и став вторыми в конференции по надежности в обороне, пропустив 143 шайбы при 196 заброшенных.

Последние матчи: В преддверии плей-офф «Салават Юлаев» пережил 3-матчевую серию поражений, в рамках которой соперниками уфимцев оказались СКА (0:2), «Локомотив» (0:3) и московское «Динамо» (1:2 ОТ).

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Все прогнозы на КХЛ

На финише регулярки команда Виктора Козлова обыграла «Адмирал» (3:0), уступила «Сибири» (1:2) и одержала верх над «Северсталью» в тяжелейшей игре (4:3).

Не сыграют: Стартовый матч плей-офф в составе уфимцев пропустят защитник Никита Зоркин, а также нападающие Алексей Пустозеров и Егор Сучков из-за травм.

Состояние команды: Формально фаворитом этой пары является «Салават Юлаев», однако его игровой тонус в конце сезона вызывает явные опасения: команда позволила себе расслабиться, поэтому в раунде до четырех побед ей важно вернуть утраченные кондиции.

«Трактор»

Турнирное положение: По ходу регулярного сезона «Трактор» долгое время боролся за возможность оказаться в первой пятерке, но эту кампанию он закончил на шестом месте в таблице Востока, набрав 80 очков.

Последние матчи: Как и будущий соперник, «Трактор» на финишной прямой регулярного сезона допустил несколько значимых ошибок, которые стоили ему продвижения.

Однако заключительную фазу чемпионата команда Алексея Заварухина провела почти идеально, добившись трех побед подряд. Поочередно челябинцы разобрались с «Витязем» (3:0), «Авангардом» (3:2 Б) и «Амуром» (4:3 ОТ).

Не сыграют: На текущий момент в списке травмированных числится лишь форвард Андрей Чибисов, который не провел ни одного матча в регулярке.

Состояние команды: «Трактор» является одним из самых непредсказуемых представителей второго эшелона плей-офф, который, хоть и является номинальным аутсайдером пары, способен навязать борьбу и даже пробиться в следующий раунд, если, конечно, не испугается своего теоретического преимущества.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в пяти последних домашних матчах из шести

Только в двух матчах из десяти предыдущих в Уфе команда Виктора Козлова пропустила больше двух голов

В 11 последних гостевых матчах «Трактору» удалось оформить всего 3 победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.95, а победа «Трактора» — в 3.09.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 дают аналогичный коэффициент.

Прогноз: Безусловно, любому участнику плей-офф всегда важно удачно начать домашний этап серии. В контексте шансов «Салавата» это вполне достижимая цель, если взглянуть на их результаты на дистанции и проблемы, с которыми сталкивается «Трактор» на чужом катке.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.12.

Прогноз: В нынешней форме уфимцы, хоть и остаются одними из самых дисциплинированных в обороне, предпочитают атакующую модель игры.

При этом «Трактор» — и его защита в особенности — нередко не справляются с большим давлением, которое на него оказывает соперник. Вероятно, это станет причиной того, что первая встреча в Уфе получится результативной.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.26.