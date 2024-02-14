«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» откровенно не впечатляет ни игрой, ни результатами. Команда Сан-Луи прочно осела на 13 месте своей конференции и вряд ли куда-то уже сдвинется с насиженного места.
Последние матчи: Поражение в последнем матче «Сент-Луису» (2:7) ни в какие ворота не лезет. В той игре не было ни единого намека на общность клуба, и все как будто первый раз встретились друг с другом на льду.
Коэффициенты матча Монреаль — Анахайм
Травмированные игроки: Травмированных у канадского клуба по-прежнему много. Не могут играть в данный момент времени Прайс, Уидман, Дворак, Харви-Пинар, Дах и Гадллахер.
Общий тонус клуба: «Канадиенс» в любой момент времени могут начать играть просто превосходно, поэтому не стоит их заранее списывать со счетов в предстоящей игре.
«Анахайм»
Турнирное положение: «Анахайм» в последних поединках выглядит более, чем конкурентоспособно, но слишком много очков уже потеряно по сезону, поэтому закономерное 14 место от уток никуда деваться не собирается.
Последние матчи: «Дакс» в последнем своем поединке играли против «Эдмонтона» (3:5), но ничем хорошим для них тот матч не закончился.
Травмированные игроки: У «уток» также есть травмированные игроки, но не такое большое количество, как у хозяев матча. Клубу в данный момент времени не могут помочь Люне, Зеграс и Киллорн.
Общий тонус клуба: Предстоящая встреча не будет легкой прогулкой, но гостям вполне по силам расправиться не самой сильной командой.
Статистика для ставок
- «"Монреаль" проиграл в трех из последних четырех поединках на выезде
- "Анахайм" выиграл четыре из пяти последних очных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.79, на гостей — 3.23.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра вполне может не закончиться в основное время матча.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.