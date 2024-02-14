В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» откровенно не впечатляет ни игрой, ни результатами. Команда Сан-Луи прочно осела на 13 месте своей конференции и вряд ли куда-то уже сдвинется с насиженного места.

Последние матчи: Поражение в последнем матче «Сент-Луису» (2:7) ни в какие ворота не лезет. В той игре не было ни единого намека на общность клуба, и все как будто первый раз встретились друг с другом на льду.

Коэффициенты матча Монреаль — Анахайм 1X2Новым игрокам 2.104.502.85Бонус$9500

Травмированные игроки: Травмированных у канадского клуба по-прежнему много. Не могут играть в данный момент времени Прайс, Уидман, Дворак, Харви-Пинар, Дах и Гадллахер.

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Общий тонус клуба: «Канадиенс» в любой момент времени могут начать играть просто превосходно, поэтому не стоит их заранее списывать со счетов в предстоящей игре.

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» в последних поединках выглядит более, чем конкурентоспособно, но слишком много очков уже потеряно по сезону, поэтому закономерное 14 место от уток никуда деваться не собирается.

Последние матчи: «Дакс» в последнем своем поединке играли против «Эдмонтона» (3:5), но ничем хорошим для них тот матч не закончился.

Травмированные игроки: У «уток» также есть травмированные игроки, но не такое большое количество, как у хозяев матча. Клубу в данный момент времени не могут помочь Люне, Зеграс и Киллорн.

Общий тонус клуба: Предстоящая встреча не будет легкой прогулкой, но гостям вполне по силам расправиться не самой сильной командой.

Статистика для ставок

«"Монреаль" проиграл в трех из последних четырех поединках на выезде

"Анахайм" выиграл четыре из пяти последних очных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.79, на гостей — 3.23.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра вполне может не закончиться в основное время матча.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.