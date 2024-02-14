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    «Монреаль» имеет неплохие шансы на успех?

    «Монреаль» — «Анахайм». Ставка (к. 2.01), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Анахайм»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2024 года

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» откровенно не впечатляет ни игрой, ни результатами. Команда Сан-Луи прочно осела на 13 месте своей конференции и вряд ли куда-то уже сдвинется с насиженного места.

    Последние матчи: Поражение в последнем матче «Сент-Луису» (2:7) ни в какие ворота не лезет. В той игре не было ни единого намека на общность клуба, и все как будто первый раз встретились друг с другом на льду.

    Коэффициенты матча Монреаль — Анахайм

    1X2Новым игрокам
  • 2.104.502.85Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Травмированных у канадского клуба по-прежнему много. Не могут играть в данный момент времени Прайс, Уидман, Дворак, Харви-Пинар, Дах и Гадллахер.

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    Общий тонус клуба: «Канадиенс» в любой момент времени могут начать играть просто превосходно, поэтому не стоит их заранее списывать со счетов в предстоящей игре.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: «Анахайм» в последних поединках выглядит более, чем конкурентоспособно, но слишком много очков уже потеряно по сезону, поэтому закономерное 14 место от уток никуда деваться не собирается.

    Последние матчи: «Дакс» в последнем своем поединке играли против «Эдмонтона» (3:5), но ничем хорошим для них тот матч не закончился.

    Травмированные игроки: У «уток» также есть травмированные игроки, но не такое большое количество, как у хозяев матча. Клубу в данный момент времени не могут помочь Люне, Зеграс и Киллорн.

    Общий тонус клуба: Предстоящая встреча не будет легкой прогулкой, но гостям вполне по силам расправиться не самой сильной командой.

    Статистика для ставок

    • «"Монреаль" проиграл в трех из последних четырех поединках на выезде

    • "Анахайм" выиграл четыре из пяти последних очных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.79, на гостей — 3.23.

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    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может не закончиться в основное время матча.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

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    «Монреаль» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» имеет неплохие шансы на успех?
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