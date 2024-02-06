В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 60 матчей «Металлург» Мг закрепился на первом месте в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. На 2 балла «Магнитка» ушла в отрыв от «Авангарда», имеющего игры в запасе.

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг завершил серию дальневосточных матчей, драматично уступив «Амуру» в перенасыщенном шоу с 13 заброшенными шайбами (6:7).

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После аномальной игры в Хабаровске команда Андрея Разина дома принимала «Авангард». В битве лидеров, которая пошла не по плану, «Магнитка» добилась волевой победы (4:3 ОТ).

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Не сыграют: Нападающий Егор Коробкин — травма.

Состояние команды: Несмотря на большую победу в пятницу, «Металлургу» Мг расслабляться никак нельзя: впереди команду ждет серия тяжелых матчей. И с учетом непостоянства в плане набора очков «Магнитка» рискует утратить лидерство на Востоке.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 59 играх «Адмирал» набрал 47 очков, расположившись на 11-м месте в таблице Восточной конференции. На 2 балла он обходит «Барыс», который имеет матч в запасе.

Последние матчи: После нескольких подряд серий поражений в статистике «Адмирала» немного чаще стали появляться и победные результаты. На данный момент он выиграл трижды в шести предыдущих встречах.

В начале прошлой недели команда Леонида Тамбиева завершила цикл домашних матчей, уступив «Салавату Юлаеву» (1:2), за которым последовала гостевая серия. На чужом льду «Адмирал» успел обыграть «Куньлунь» (5:3) и устроиться на 0:4 от минского «Динамо».

Не сыграют: Защитник Евгений Лисовец, нападающий Павел Шэн — травмы.

Состояние команды: В конце непростого и изматывающего сезона «Адмирал» бьется лишь за то, чтобы обойти «Барыс» в битве крупнейших неудачников лиги. Но даже этот сомнительный успех едва ли кого-то утешит во Владивостоке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.38, ничья — в 5.80, а победа «Адмирала» — в 7.50.

Несмотря на важнейшую во всех смыслах победу над «Авангардом» на прошлой неделе, «Магнитка» сохраняет острую нужду в набранных баллах , поэтому в предстоящем матче — с одним из главных аутсайдеров лиги, утративших мотивацию — команда Андрея Разина не станет прагматично отбывать номер.

В последнем домашней очной встрече магнитогорцы не пожалели «Адмирал» — 5:2. И в текущей ситуации им по-прежнему нет смысла этого делать. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.55.