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    «Магнитка» не оставит шансов «Адмиралу»

    «Металлург» Мг — «Адмирал». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Адмирал»
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    Люк Джонсон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 06 Февраля 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: По итогам 60 матчей «Металлург» Мг закрепился на первом месте в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. На 2 балла «Магнитка» ушла в отрыв от «Авангарда», имеющего игры в запасе.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг завершил серию дальневосточных матчей, драматично уступив «Амуру» в перенасыщенном шоу с 13 заброшенными шайбами (6:7).

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Адмирал

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    После аномальной игры в Хабаровске команда Андрея Разина дома принимала «Авангард». В битве лидеров, которая пошла не по плану, «Магнитка» добилась волевой победы (4:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Егор Коробкин — травма.

    Состояние команды: Несмотря на большую победу в пятницу, «Металлургу» Мг расслабляться никак нельзя: впереди команду ждет серия тяжелых матчей. И с учетом непостоянства в плане набора очков «Магнитка» рискует утратить лидерство на Востоке.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В 59 играх «Адмирал» набрал 47 очков, расположившись на 11-м месте в таблице Восточной конференции. На 2 балла он обходит «Барыс», который имеет матч в запасе.

    Последние матчи: После нескольких подряд серий поражений в статистике «Адмирала» немного чаще стали появляться и победные результаты. На данный момент он выиграл трижды в шести предыдущих встречах.

    В начале прошлой недели команда Леонида Тамбиева завершила цикл домашних матчей, уступив «Салавату Юлаеву» (1:2), за которым последовала гостевая серия. На чужом льду «Адмирал» успел обыграть «Куньлунь» (5:3) и устроиться на 0:4 от минского «Динамо».

    Не сыграют: Защитник Евгений Лисовец, нападающий Павел Шэн — травмы.

    Состояние команды: В конце непростого и изматывающего сезона «Адмирал» бьется лишь за то, чтобы обойти «Барыс» в битве крупнейших неудачников лиги. Но даже этот сомнительный успех едва ли кого-то утешит во Владивостоке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.38, ничья — в 5.80, а победа «Адмирала» — в 7.50.

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    Несмотря на важнейшую во всех смыслах победу над «Авангардом» на прошлой неделе, «Магнитка» сохраняет острую нужду в набранных баллах, поэтому в предстоящем матче — с одним из главных аутсайдеров лиги, утративших мотивацию — команда Андрея Разина не станет прагматично отбывать номер.

    В последнем домашней очной встрече магнитогорцы не пожалели «Адмирал» — 5:2. И в текущей ситуации им по-прежнему нет смысла этого делать. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.55.

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    «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» не оставит шансов «Адмиралу»
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