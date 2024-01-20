В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Тампа». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 20 января. Начало встречи — в 20:30 мск. «Баффало» — «Тампа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Баффало»

«Баффало» в последних поединках хоть как-то начал выигрывать, но таких соперников, как «Сан-Хосе» и «Чикаго», нужно ещё очень сильно постараться, чтобы не победить.

Методы Дона Гранато практически перестали работать, поэтому и клуб располагается на непривычном для себя 14 месте, а должен был быть хотя бы в середине таблицы.

Коэффициенты матча Баффало — Тампа-Бэй 1X2Новым игрокам 2.754.702.15Бонус$9500

Радует хотя бы то, что за два последних победных матча «клинки» не пропустили ни одной шайбы.

Все прогнозы на НХЛ

В предстоящем поединке против «Тампы» такое повторить вряд ли удастся. Клуб из Флориды в явно приподнятом настроении после нескольких выигранных подряд матчей.

«Тампа»

У «Тампы» в последних поединках явно получается хоккей, который хотят видеть её поклонники. Четыре победы подряд, а в двух последних матчах заброшено 12 голов.

Нельзя сказать, что в обороне все вдруг стало хорошо, но Василевский явно начал пропускать куда меньше голов.

Купер немного изменил структуру игры в защите, что также привело к уменьшению результативности соперников.

В матче против «Баффало» у гостей весьма высокие шансы на то, чтобы продолжить свою победную серию, поскольку у хозяев нет такого боевого духа, как у «молний».

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.74, на гостей — 2.29.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Баффало» не сможет победить.

Альтернативный прогноз: В поединке будет много голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.52.