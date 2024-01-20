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    Гости расправятся с «Баффало»

    «Баффало» — «Тампа». Ставка (к. 2.29), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Тампа». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 20 января. Начало встречи — в 20:30 мск. «Баффало» — «Тампа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 20 Января 2024 года

    «Баффало»

    «Баффало» в последних поединках хоть как-то начал выигрывать, но таких соперников, как «Сан-Хосе» и «Чикаго», нужно ещё очень сильно постараться, чтобы не победить.

    Методы Дона Гранато практически перестали работать, поэтому и клуб располагается на непривычном для себя 14 месте, а должен был быть хотя бы в середине таблицы.

    Коэффициенты матча Баффало — Тампа-Бэй

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  • 2.754.702.15Бонус$9500
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    Радует хотя бы то, что за два последних победных матча «клинки» не пропустили ни одной шайбы.

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    В предстоящем поединке против «Тампы» такое повторить вряд ли удастся. Клуб из Флориды в явно приподнятом настроении после нескольких выигранных подряд матчей.

    «Тампа»

    У «Тампы» в последних поединках явно получается хоккей, который хотят видеть её поклонники. Четыре победы подряд, а в двух последних матчах заброшено 12 голов.

    Нельзя сказать, что в обороне все вдруг стало хорошо, но Василевский явно начал пропускать куда меньше голов.

    Купер немного изменил структуру игры в защите, что также привело к уменьшению результативности соперников.

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    В матче против «Баффало» у гостей весьма высокие шансы на то, чтобы продолжить свою победную серию, поскольку у хозяев нет такого боевого духа, как у «молний».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.74, на гостей — 2.29.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Баффало» не сможет победить.

    Альтернативный прогноз: В поединке будет много голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.52.

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    «Баффало» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. Гости расправятся с «Баффало»
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