«Баффало»
«Баффало» в последних поединках хоть как-то начал выигрывать, но таких соперников, как «Сан-Хосе» и «Чикаго», нужно ещё очень сильно постараться, чтобы не победить.
Методы Дона Гранато практически перестали работать, поэтому и клуб располагается на непривычном для себя 14 месте, а должен был быть хотя бы в середине таблицы.
Коэффициенты матча Баффало — Тампа-Бэй
Радует хотя бы то, что за два последних победных матча «клинки» не пропустили ни одной шайбы.
В предстоящем поединке против «Тампы» такое повторить вряд ли удастся. Клуб из Флориды в явно приподнятом настроении после нескольких выигранных подряд матчей.
«Тампа»
У «Тампы» в последних поединках явно получается хоккей, который хотят видеть её поклонники. Четыре победы подряд, а в двух последних матчах заброшено 12 голов.
Нельзя сказать, что в обороне все вдруг стало хорошо, но Василевский явно начал пропускать куда меньше голов.
Купер немного изменил структуру игры в защите, что также привело к уменьшению результативности соперников.
В матче против «Баффало» у гостей весьма высокие шансы на то, чтобы продолжить свою победную серию, поскольку у хозяев нет такого боевого духа, как у «молний».
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.74, на гостей — 2.29.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Баффало» не сможет победить.
Альтернативный прогноз: В поединке будет много голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.52.