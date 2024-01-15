В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 15 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 52 матчах «Автомобилист» набрал 62 очка, с которыми закрепился на четвертом месте в таблице Восточной конференции, сократив дистанцию между третьим «Салаватом» до одного балла с учетом трех игр уфимцев в запасе.

Последние матчи: В январе «Автомобилист» провел пять матчей, в трех из которых выиграл, забросив по четыре шайбы, а еще в одной сумел забрать один балл.

В двух недавних встречах команда Николая Заварухина соперничала с «Ладой». И если в Тольятти все сложилось довольно успешно (4:1), то домашний матч в большей степени разочаровал несмотря на драму в конце (3:4 ОТ).

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Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Кизимов — травмы.

Состояние команды: Войдя в идеальный по своим внутренним ощущениям тонус, «Автомобилист» вернулся в гонку за место в тройке лидеров, демонстрируя на дистанции результаты, позволяющие всерьез рассматривать его в качестве конкурента «Салавата Юлаева».

ЦСКА

Турнирное положение: По итогам 49 матчей ЦСКА остается шестым в таблице Западной конференции с 56 очками. При этом седьмая «Северсталь» теперь отстает всего на один балл при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Совсем недавно ЦСКА выдал одну из самых эффектных и продуктивных персональных серий в нынешнем сезоне. В нее вошли четыре победы подряд.

Соперниками «армейцев» оказались «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2). Но после партии успешных матчей команда Сергея Федорова столкнулась с очередным непреодолимым барьером — московским «Динамо» (2:4).

Не сыграют: На момент публикации информации о травмированных нет.

Состояние команды: В турнирных буднях ЦСКА все максимально шатко и нестабильно. Если неделей ранее столичный клуб претендовал на место в первой пятерке, то сейчас велик риск потерять даже шестую строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.68, ничья — в 3.98, а победа ЦСКА — в 2.28.

В субботу «Автомобилист» почти вытащил безнадежный матч, но в итоге пришлось довольствоваться одним баллом. ЦСКА же днем ранее уступил «Динамо» в дерби. Очевидно, что в очной встрече на «Уралец-Арене» обе команды захотят перевернуть неудачную страницу и войти в ритм победителей.

«Автомобилист» на этом этапе, несмотря на единичные провалы, находится в превосходной по своим меркам форме, что дает ему право рассчитывать на два балла на домашнем льду даже во встрече с набравшим неплохие кондиции ЦСКА.

Предматчевые котировки здесь легко объяснимы, но едва ли екатеринбуржцы будут таким уж очевидными аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.06.