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    «Автомобилист» достойно встретит на своем льду ЦСКА

    «Автомобилист» — ЦСКА. Ставка (к. 2.06) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — ЦСКА
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    Сергей Широков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 15 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 52 матчах «Автомобилист» набрал 62 очка, с которыми закрепился на четвертом месте в таблице Восточной конференции, сократив дистанцию между третьим «Салаватом» до одного балла с учетом трех игр уфимцев в запасе.

    Последние матчи: В январе «Автомобилист» провел пять матчей, в трех из которых выиграл, забросив по четыре шайбы, а еще в одной сумел забрать один балл.

    В двух недавних встречах команда Николая Заварухина соперничала с «Ладой». И если в Тольятти все сложилось довольно успешно (4:1), то домашний матч в большей степени разочаровал несмотря на драму в конце (3:4 ОТ).

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    Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Кизимов — травмы.

    Состояние команды: Войдя в идеальный по своим внутренним ощущениям тонус, «Автомобилист» вернулся в гонку за место в тройке лидеров, демонстрируя на дистанции результаты, позволяющие всерьез рассматривать его в качестве конкурента «Салавата Юлаева».

    ЦСКА

    Турнирное положение: По итогам 49 матчей ЦСКА остается шестым в таблице Западной конференции с 56 очками. При этом седьмая «Северсталь» теперь отстает всего на один балл при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Совсем недавно ЦСКА выдал одну из самых эффектных и продуктивных персональных серий в нынешнем сезоне. В нее вошли четыре победы подряд.

    Соперниками «армейцев» оказались «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2). Но после партии успешных матчей команда Сергея Федорова столкнулась с очередным непреодолимым барьером — московским «Динамо» (2:4).

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    • Не сыграют: На момент публикации информации о травмированных нет.

    Состояние команды: В турнирных буднях ЦСКА все максимально шатко и нестабильно. Если неделей ранее столичный клуб претендовал на место в первой пятерке, то сейчас велик риск потерять даже шестую строчку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.68, ничья — в 3.98, а победа ЦСКА — в 2.28.

    В субботу «Автомобилист» почти вытащил безнадежный матч, но в итоге пришлось довольствоваться одним баллом. ЦСКА же днем ранее уступил «Динамо» в дерби. Очевидно, что в очной встрече на «Уралец-Арене» обе команды захотят перевернуть неудачную страницу и войти в ритм победителей.

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    «Автомобилист» на этом этапе, несмотря на единичные провалы, находится в превосходной по своим меркам форме, что дает ему право рассчитывать на два балла на домашнем льду даже во встрече с набравшим неплохие кондиции ЦСКА.

    Предматчевые котировки здесь легко объяснимы, но едва ли екатеринбуржцы будут таким уж очевидными аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.06.

    Минимум 5 голов было забито в четырех встречах «Автомобилиста» из пяти в этом месяце. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.98.

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    «Автомобилист» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» достойно встретит на своем льду ЦСКА
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