В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Турнирное положение: Серия последних неудач стала причиной понижения «Спартака» в таблице Западной конференции. На данный момент он занимает четвертое место с 67 очками после 51 встречи.

Последние матчи: К игре с лидером Востока «Спартак» готовится на фоне пяти поражений подряд. Для московского клуба это самая продолжительная серия в нынешней регулярке.

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Начало данному отрезку было положено в Балашихе, где команда Алексея Жамнова не справилась с «Витязем» (4:5 ОТ). В рамках январской кампании «Спартак» успел проиграть ЦСКА (1:3), «Динамо» Москва (2:3 ОТ), «Динамо» Минск (1:3) и СКА (2:5).

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Не сыграют: Нападающие Михаил Мальцев, Иван Морозов — травмы.

Состояние команды: На этом отрезке чемпионата «Спартак» накрыл крупнейший игровой кризис в сезоне. И хотя далеко не в каждом матче его оборона трещит по швам, слабая реализация на фоне усталости ведущих бомбардиров сказывается на результатах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Битва за лидерство на Востоке набирает обороты. В 51 игре «Металлург» Мг заработал 72 очка, с которыми все еще идет первым, но разрыв между «Авангардом» сократился до одного балла с учетом игры омичей в запасе.

Последние матчи: В одном из первых матчей января «Металлург» Мг потерял один балл. Произошло это в гостевой встрече с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

В трех встречах после выезда в Нижнекамск команда Андрея Разина не ошиблась ни разу. Сперва ей удалось разобраться с крепкими соперниками вроде СКА (2:1 ОТ) и «Локомотива» (5:3), после чего можно было жестко пройтись и по аутсайдеру — «Сочи» (4:1).

Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: «Металлургу» Мг по-прежнему не хватает стабильности, чтобы избегать потерь очков в матчах с соперниками вроде «Нефтехимика». Но в целом магнитогорцы сейчас в полном порядке, их борьба за лидерство повышает градус заочного противостояния с «Авангардом».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 2.37, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 2.75.

«Спартак» проводит свой худший отрезок сезона, чем успешно пользуются другие топ-клубы в очных встречах. Обернуть форменный спад красно-белых в выгоду для себя имеет все шансы и «Магнитка», которая, несмотря на единичные промахи, находится в огне.

В контексте борьбы за лидерство на Востоке команде Андрея Разина важно набирать баллы в каждой встрече, особенно если речь идет о матчах против сдувшихся соперников вроде «Спартака».

Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.40, так как с разницей в 2+ шайбы он выиграл два последних матча .

Кроме того, в двух предыдущих встречах команда Разина отличилась минимум четырежды. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.88.