ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа» Кирилл КапризовТоп-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году «Челси» — «Фулхэм»«Челси» — «Фулхэм». Онлайн
  • 14:45
    • «Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 13:27
    • Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
  • 12:23
    • «Локомотив» продлит контракт с Фассоном и еще одним защитником
  • 12:19
    • «Авангард» в гостях уверенно победил «Амур»
  • 11:55
    • Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов Кубка Азии
    Все новости спорта

    «Магнитка» воспользуется плохой формой «Спартака»?

    «Спартак» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 3.40) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 14 января 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Еременко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Января 2024 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Серия последних неудач стала причиной понижения «Спартака» в таблице Западной конференции. На данный момент он занимает четвертое место с 67 очками после 51 встречи.

    Последние матчи: К игре с лидером Востока «Спартак» готовится на фоне пяти поражений подряд. Для московского клуба это самая продолжительная серия в нынешней регулярке.

    Коэффициенты матча Спартак — Металлург Мг

    1X2Новым игрокам
  • 2.354.052.75Бонус$9500
    •

    Начало данному отрезку было положено в Балашихе, где команда Алексея Жамнова не справилась с «Витязем» (4:5 ОТ). В рамках январской кампании «Спартак» успел проиграть ЦСКА (1:3), «Динамо» Москва (2:3 ОТ), «Динамо» Минск (1:3) и СКА (2:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающие Михаил Мальцев, Иван Морозов — травмы.

    Состояние команды: На этом отрезке чемпионата «Спартак» накрыл крупнейший игровой кризис в сезоне. И хотя далеко не в каждом матче его оборона трещит по швам, слабая реализация на фоне усталости ведущих бомбардиров сказывается на результатах.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Битва за лидерство на Востоке набирает обороты. В 51 игре «Металлург» Мг заработал 72 очка, с которыми все еще идет первым, но разрыв между «Авангардом» сократился до одного балла с учетом игры омичей в запасе.

    Последние матчи: В одном из первых матчей января «Металлург» Мг потерял один балл. Произошло это в гостевой встрече с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

    В трех встречах после выезда в Нижнекамск команда Андрея Разина не ошиблась ни разу. Сперва ей удалось разобраться с крепкими соперниками вроде СКА (2:1 ОТ) и «Локомотива» (5:3), после чего можно было жестко пройтись и по аутсайдеру — «Сочи» (4:1).

  • Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф
  • Обзор команд КХЛ, которые ведут борьбу за плей-офф в сезоне 2023/2024
  • 11/01/2024

    • Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

    Состояние команды: «Металлургу» Мг по-прежнему не хватает стабильности, чтобы избегать потерь очков в матчах с соперниками вроде «Нефтехимика». Но в целом магнитогорцы сейчас в полном порядке, их борьба за лидерство повышает градус заочного противостояния с «Авангардом».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 2.37, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 2.75.

    «Спартак» проводит свой худший отрезок сезона, чем успешно пользуются другие топ-клубы в очных встречах. Обернуть форменный спад красно-белых в выгоду для себя имеет все шансы и «Магнитка», которая, несмотря на единичные промахи, находится в огне.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В контексте борьбы за лидерство на Востоке команде Андрея Разина важно набирать баллы в каждой встрече, особенно если речь идет о матчах против сдувшихся соперников вроде «Спартака».

    Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.40, так как с разницей в 2+ шайбы он выиграл два последних матча.

    Кроме того, в двух предыдущих встречах команда Разина отличилась минимум четырежды. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Австралия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ковентри — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Китай — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Кельн — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» воспользуется плохой формой «Спартака»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры