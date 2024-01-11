В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене Металлург» 11 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В Магнитогорске по-прежнему царит идеальная атмосфера: «Металлург» Мг занимает первое место в таблице Востока с 70 очками, опережая ближайшего преследователя — «Авангард» — на 5 баллов с учетом трех матчей омичей в запасе.

Последние матчи: В конце декабря и начала января «Металлург» Мг оформил серию из трех побед, которая была прервана во время выезда в Нижнекамск, где лидер сенсационно уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

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За матчем в Нижнекамске последовали турнирно значимые игры против элитных представителей Запада. Так, команда Андрея Разина разобралась со СКА (2:1 ОТ) и взяла верх над «Локомотивом» в противостоянии лидеров конференций (5:3).

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Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Металлург» Мг является одним из самых стабильных клубов конференции в плане набора очков, и эпизодические провалы не мешают ему добиваться успехов на дистанции.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» докатился до статуса статистически худшего клуба Западной конференции. В 50 матчах ему удалось набрать всего 34 очка, из-за чего он опустился на 11-е место, отстав от идущих выше «Куньлуня» и «Витязя» на 2-4 балла.

Последние матчи: Последний раз «Сочи» побежал еще в ноябре — 26-го числа он разбил «Амур» в Хабаровске (5:2). После той встречи команду накрыла серия тотальных неудач, которая на текущий момент разрослась до 14 матчей.

В январе южане провели четыре встречи: трижды они не набрали ни одного очка и проиграли с разницей в 3+ шайбы. Поочередно команда Дмитрия Кокорева уступила «Магнитке» (2:3 ОТ), «Автомобилисту» (1:4), «Северстали» (0:3) и «Динамо» Москва (1:5).

Не сыграют: Вратари Максим Третьяк, Никита Тулинов, нападающие Антон Сагадеев, Тимур Хафизов, Кирилл Рассказов — травмы; нападающие Матвей Мичков, Артем Николаев — болезни.

Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Сочи» является безвольным аутсайдером практически в каждой игре. Матчи с южанами остальные соперники рассматривают в контексте легкой турнирной наживы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.31, ничья — в 6.15, а победа «Сочи» — в 7.31.

Последний матч с «Локомотивом» показал, насколько решительным является нынешний «Металлург» Мг, явно желающий провести заключительный этап регулярки в статусе первого клуба Восточной конференции.

Команда Андрея Разина находится сейчас в потрясающей форме, и соперники категории «Сочи» для нее не станут помехой . Подобные матчи для «Магнитки» — это возможность набрать дополнительные — по-прежнему значимые — очки и укрепить свои лидерские позиции.

На домашнем льду магнитогорцы проведут уверенную во всех смыслах игру. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.19.