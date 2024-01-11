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    «Локомотив» быстро придет в себя после ужаса в Магнитогорске

    «Лада» — «Локомотив». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Локомотив»
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    Рушан Рафиков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Лада Арене» 11 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2024 года
    Лада
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    •  Лада 18:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Лада»

    Турнирное положение: Текущая ситуация для «Лады» значительно усложняется: по итогам 50 матчей она опустилась на седьмую строчку в Восточной конференции с 58 очками. Такое же количество баллов набрал «Ак Барс» в 48 встречах.

    Последние матчи: С 30 декабря «Лада» не побеждает. Ее текущая серия поражений разрослась до четырех матчей, в трех из которых тольяттинцы получили минимум три шайб в свои ворота.

    Коэффициенты матча Лада — Локомотив

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    Дважды в этот период команда Олега Браташа встретилась с «Авангардом» (1:2, 3:5), а между матчами с омичами успела проиграть «Нефтехимику» (3:4 ОТ). В последней встрече «Лада» была разгромлена «Автомобилистом» (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающие Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: Очевидный форменный спад моментально отразился на результатах. Команда, которая в течение нескольких месяцев комфортно чувствовала себя в первой тройке, рискует оказаться одной из последних в зоне плей-офф.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Несмотря на поражение во вторник, «Локомотив» остался на первом месте в таблице Западной конференции. В 48 матчах он набрал 68 очков, а дистанция между вторым «Динамо» Москва обусловлена лишь дополнительными показателями.

    Последние матчи: В январе «Локомотив» ступил на лед четырежды, но добился только двух побед. Кроме того, в двух проигранных матчах он пропустил по 4+ шайбы, что едва ли является для ярославцев нормой.

    В дебютном матче 2024-го команда Игоря Никитина уступила «Барысу» (4:5 Б), после чего обыграла СКА (2:1) и «Трактор» (3:1). А во встрече лидеров двух конференций «Локомотив» уступил «Металлургу» Мг (3:5).

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    • Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: Эпизодические провалы не позволяют «Локомотиву» уйти в отрыв от преследователей, тем не менее команда Никитина уверенно чувствует себя на первом месте и вряд ли планирует покидать его в ближайшее время.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 3.33, ничья — в 4.00, а победа «Локомотива» — в 1.95.

    Произошедшее в Магнитогорске — 3:5 от «Металлурга» Мг — вряд ли является признаком форменного спада «Локомотива», который, как кажется, только приближается к пику своей формы.

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    «Лада» же в это время переживает явный спад, о котором свидетельствует последние результаты, причем не только в контексте отсутствия побед, но и количества пропущенных шайб.

    Кажется, для команды Игоря Никитина нынешняя «Лада» не станет серьезным вызовом. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.95.

    В трех предыдущих встречах тольяттинцы получали в свои ворота по три шайбы минимум. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 1.90.

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    «Лада» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» быстро придет в себя после ужаса в Магнитогорске
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