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    «Локомотив» закрепится на позиции лидера?

    «Трактор» — «Локомотив». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Локомотив»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Трактор Арене» 7 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 14:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Трактор»

    Турнирное положение: По итогам 48 матчей «Трактор» вынужден опуститься на шестое место в Восточной конференции с 57 очками. На один и два балла он отстает от «Лады» и «Автомобилиста» соответственно.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Трактор» выдал яркую серию из трех побед и испортил эту кампанию неожиданным разгромным поражением на катке «Барыса» (1:5).

    Коэффициенты матча Трактор — Локомотив

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  • 2.653.752.55Бонус$9500
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    В дебютном матче 2024 года «Трактор» устроил яркое шоу в рамках уральского дерби с «Автомобилистом», в котором его также ждала неудача. Однако 5 января команда Алексея Заварухина сумела дать зеркальный ответ «Барысу» на домашнем льду (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: Бесспорно, «Трактор» набрал идеальную по своим относительно скромным атакующим возможностям форму, благодаря которой демонстрирует неплохие результаты на длительных отрезках и остается в гонке за максимально выгодные места во второй половине таблицы Востока.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Новый год для «Локомотива» начался чудесно: команда поднялась на первую строчку в Западной конференции с 66 очками по итогам 46 матчей. По дополнительным показателям ярославцы обошли «Спартак», который провел на две игры больше.

    Последние матчи: В конце ушедшего года «Локомотив» провел 5-матчевую победную серию, в рамках которой успел разобраться с несколькими прямыми конкурентами, включая «Торпедо» (5:3) и «Динамо» Москва (2:0).

    Однако в дебютной январской встрече команда Игоря Никитина уступила: дома ее сенсационно огорчил «Барыс» (4:5 Б). Зато в последнем матче «Локомотив» справился еще с одним важным в турнирном плане соперником. Речь идет о СКА, который был обыгран в «Ледовом» (2:1).

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    • Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Локомотив» вышел на пик своей формы, забыв об осенних периодах спада. Отныне перед ярославцами стоит новая задача — удержать лидерство на фоне вновь обострившейся конкуренции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.65, ничья — в 3.75, а победа «Локомотива» — в 2.55.

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    К очному матчу команды подходят почти в идеальных по своим меркам кондициях, поэтому в предстоящей игре все может решить разница в классе. Безусловно, по этому компоненту ярославцы превосходят «Трактор», и уж точно после недавно обретенного лидерства в конференции команда Игоря Никитина не намерена сбавлять темп.

    Отныне свои ближайшие встречи ярославцы проведут с дополнительной мотивацией, обусловленной турнирными достижениями. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 1.87.

    Команде Никитина в нынешней форме хватит сил и умений, чтобы отличиться в Челябинске несколько раз. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.30.

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    «Трактор» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» закрепится на позиции лидера?
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