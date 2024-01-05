В матче финала Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с США. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 5 января. Начало запланировано на 21:30 мск. Швеция — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швеция

Турнирное положение: На групповом этапе Швеция заняла первое место, набрав 10 очков благодаря трем победам «на ноль» и ничьей в основное время в заключительной игре с Финляндией (5:4 Б).

Последние матчи: В плей-офф Швеции — с ее лучшей по итогам групповой кампании обороной — досталось от сборной Швейцарии, с которой фавориту удалось справиться лишь в овертайме (3:2 ОТ).

В полуфинале команде Магнуса Хавелида, несмотря на счет, тоже пришлось несладко: в игре с Чехией ей удалось одержать волевую победу благодаря уверенному третьему периоду (5:2).

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: К финалу Швеция готова на все сто процентов.

Состояние команды: Безусловно, вылет Канады сделал Швецию одним из двух основных претендентов на золото, который преодолел трудности по ходу плей-офф, продемонстрировав морально-волевые качества, присущие многим чемпионам.

США

Турнирное положение: На групповом этапе сборная США была единственной, кому удалось оформить четыре подряд победы. В итоге американцы стали первыми с 11 очками и лучшим показателем заброшенных шайб — 29.

Последние матчи: В рамках групповой стадии США оформили пару побед, забив по 10+ голов, после чего устроили тренировочный прокат и в плей-офф, где уничтожили Латвию — главного аутсайдера четвертьфинала (7:2).

Самым нервным в контексте борьбы для команды Дэвида Карла оказался полуфинальный матч с Финляндией, в котором Штатам пришлось выгрызать результат на морально-волевых. Так, американцы, уступая 0:2, перевернули игру и одержали тяжелейшую победу (3:2).

Не сыграют: В финал американцы врываются в полном составе.

Состояние команды: Пройдя непростую проверку на прочность в полуфинале, США остаются главными претендентами на золотые медали. Однако последний матч и матч с Чехией в группе показали, что с американцами можно биться почти на равных, поэтому нынешний статус фаворита им еще придется доказать на льду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается в 2.60, ничья — в 4.60, а победа США — в 2.23.

На этом чемпионате мира у американцев была пара матчей, которая оголила их проблемы. В частности, речь идет об обороне, которая, не ожидая давления, может проспать несколько моментов.

Сами же Штаты вытащили прошлый матч во многом благодаря аналогичным ошибкам Финляндии, однако вряд ли Швеция — с ее образцовой защитой — позволит себе подобное.

Финальный матч команда Хавелида постарается вытащить именно за счет надежности у своих ворот , что является ее сильным качеством. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой 0 за 2.05.

С учетом всего сказанного выше, в качестве альтернативы предлагаем вариант — тотал меньше 5.5 за 2.05.