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    «Лада» готова к интенсивной игре с «Авангардом»?

    «Лада» — «Авангард». Ставка (к. 2.22) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Авангард»
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    Евгений Грошев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Лада Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Лада» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2023 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 15:00 Авангард Авангард
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    «Лада»

    Турнирное положение: В 46 матчах «Ладе» удалось набрать 57 очков, с которыми она занимает четвертое место в Восточной конференции и отстает от третьего «Салавата Юлаева» по дополнительным пунктам.

    Последние матчи: После перерыва «Лада», получившая такой нужный прилив сил, добилась трех побед в пяти матчах, причем каждая подразумевала разгром с 4-5 заброшенными шайбами.

    Коэффициенты матча Лада — Авангард

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    По такому шаблону команда Олега Браташа провела встречи с «Сибирью» (4:1), «Металлургом» Мг (5:1) и «Динамо» Москва (4:0). Последнее же поражение тольяттинцы потерпели 24 декабря, крупно проиграв «Автомобилисту» (1:5).

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    Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: После серии провальных матчей «Лада» получила необходимый отдых и умело воспользовалась перерывом, наладив игру. Теперь команда Браташа снова участвует в гонке лидеров, имея хорошие перспективы подняться на третью строчку или сравняться по очкам с «Авангардом».

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 43 играх «Авангард» заработал 59 очков и по-прежнему остается вторым в таблице Восточной конференции. На 2 балла он отстает от первой «Магнитки» и аналогичный разрыв формирует между двумя преследователями, включая «Ладу».

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Авангард» чередует один победный матч с непременным провалом. В таком ритме он провел пять игр, в трех из которых остался без набранных очков.

    Так, за этот период команда Михаила Кравеца уступила «Ак Барсу» (0:4), разгромила «Сочи» (8:3), не справилась с «Металлургом» Мг (2:3), с большим трудом переиграла «Сибирь» (3:2 ОТ) и крупно влетела «Барысу» (1:5).

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    • Не сыграют: Защитник Роман Абросимов, нападающий Владимир Ткачев — травмы.

    Состояние команды: До паузы в КХЛ «Авангард» был в огне, однако с возобновлением чемпионата его форма вызывает вопросы. Омичи не справляются с прямыми конкурентами и ослабляют свои позиции в соперничестве за лидерство на Востоке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 3.09, ничья — в 3.95, а победа «Авангарда» — в 2.20.

    Пока «Авангард» — после паузы — проваливает либо важнейшие в турнирном плане матчи, либо игры с явными аутсайдерами, «Лада» снова включила тот режим, благодаря которому стабильно разбирается с элитой КХЛ.

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    Две крупные победы в последних домашних матчах по умолчанию становятся признаком почти идеальной формы тольяттинцев в преддверии еще одной игры на своем катке.

    В трех встречах из четырех предыдущих команда Браташа забросила по 4+ шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.22.

    Безусловно, во встрече такой категории запоминающиеся события произойдут в каждой двадцатиминутке. Наш альтернативный прогноз — гол во всех периодах за 1.80.

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    «Лада» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» готова к интенсивной игре с «Авангардом»?
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