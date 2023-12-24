В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

Турнирное положение: в 30 матчах «Вашингтон» набрал 38 очков, и, благодаря высокой плотности в таблице Востока, сумел подняться сразу на пятое место. Столько же баллов набрали три другие команды, находящиеся ниже. «Тампы-Бэй» в этом списке нет.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Вашингтон» проиграл двум твердым середнякам Востока и Запада — «Филадельфии» (3:4 Б) и «Нэшвиллу» (1:3) — после чего сумел выдать беспроигрышную серию.

Текущий цикл состоит из трех матчей без поражений. Так, команда Спенсера Карбери одержала верх над «Каролиной» (2:1 Б), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и «Коламбусом» (3:2 ОТ).

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Не сыграют: Нападающие Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Ти Джей Оши, Макс Пачиоретти — травмы. Под вопросом участие нападающего Коннора Макмайкла.

Состояние команды: С ограниченным атакующим ресурсом и форменным спадом ведущих бомбардиров «Вашингтон» выдает свой максимум, и, несмотря на проблемы, демонстрирует готовность вести конкурентную борьбу вдолгую.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 34 встречах «Тампа-Бэй» набрала 37 очков, с которыми занимает девятое место в Восточной конференции. Однако от пятого места, где находится «Вашингтон», она отстает всего на один балл, что лишний раз показывает, насколько сейчас тесно в таблице.

Последние матчи: В декабре результаты «Тампы-Бэй» по статусу напоминают те, что чаще свойственны середнякам лиги. В частности, «Лайтнинг» чередуют одну или две победы таким же количеством поражений.

Неделями ранее — в период с 13 по 17 декабря — команда Джона Купера провела три матча в Канаде, в двух из которых осталась без очков. В последних же двух встречах «Тампа-Бэй» — на «Амали Арене» — добилась побед над «Сент-Луисом» (6:1) и «Вегасом» (5:4).

Не сыграют: Защитник Михаил Сергачев, нападающий Логан Браун — травмы.

Состояние команды: По ходу сезона «Тампа-Бэй» демонстрирует до боли посредственную игру, из-за которой сталкивается с проблемами, способными перерасти в реальные риски не попасть в плей-офф с учетом того, насколько высокая на текущий момент конкуренция на Востоке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается в 3.46, ничья — в 4.60, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.97.

Перед матчем с «Тампой» «Вашингтон» добился трех побед. Однако каждую игру он вытащил с тончайшим перевесом , по-прежнему демонстрируя скромные цифры в атаке.

Текущая серия «Кэпиталз» — с учетом развития событий в тех матчах — явно не делает их фаворитом предстоящей встречи, в преддверии которой «Лайтнинг» добились пары убедительных побед, забросив 11 шайб в сумме.

Атака команды Джона Купера превзойдет мучительные попытки «Вашингтона» добиться высокого процента реализации. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 1.97.

В четырех предыдущих играх результативность «Кэпиталз» ограничивалась двумя голами. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.93.