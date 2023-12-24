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    «Авангард» станет новым лидером Востока?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.37) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    «Авангард» дома разгромил «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 24 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 40 матчах «Авангард» набрал 57 очков, с которыми снова опустился на вторую строчку в Восточной конференции. По дополнительным пунктам он отстает от «Магнитки», имея на ее фоне две игры в запасе.

    Последние матчи: После 10-матчевой серии без поражений «Авангард» слепил новый ряд, который состоял из четырех встреч с очевидными аутсайдерами. При этом в трех победных играх омичи не пропустили больше гола.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

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    После перерыва в чемпионате «Авангард» на своем катке провел откровенно провальный матч с «Ак Барсом» (0:4), но в последней встрече, 21 декабря, показал традиционно высокий уровень, уничтожив «Сочи» (8:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Авангард» нет потерь.

    Состояние команды: После продолжительного отрезка, подразумевающего борьбу за место в середине таблицы, команда Михаила Кравеца выдала безумную серию, благодаря которой в ближайшее время может возглавить Восток.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: По итогам 42 матчей «Металлург» Мг, с 57 очками, вернул утраченную днями ранее первую позицию в таблице Восточной конференции. По дополнительным показателям он в очередной раз обошел «Авангард». Дистанция между другими преследователями составляет 4 балла.

    Последние матчи: Перед паузой «Металлург» Мг — в первой половине декабря — обнулил свою 11-матчевую победную серию, за которой последовал неудачный ряд. Так, «Магнитка» проиграла в четырех встречах подряд.

    Поочередно она уступила «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б), ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:3). Вернувшись на лед после паузы, команда Андрея Разина встретилась с «Амуром», который обыграла в овертайме, упустив возможность закончить матч в основное время за 45 секунд до сирены (5:4 ОТ).

    Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

    Состояние команды: Если ранее — в ноябре — «Металлург» Мг производил впечатление самого мощного и стабильного клуба лиги, то на данном этапе он выглядит перегоревшим, не готовым в ближайшее время вернуться в тот режим, в котором провел весь прошлый месяц.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.37, ничья — в 3.75, а победа «Металлурга» Мг — в 2.70.

    К матчу, характеризуемому, как битва лидеров, первые команды Восточной конференции подходят в совершенно разной форме.

    Если «Авангард», несмотря на аномальные 0:4 от «Ак Барса», на дистанции по-прежнему превосходен, то «Магнитке» крайне сложно даются матчи даже с потенциально проходными соперниками.

    На данном этапе омичи, которые проведут матч на домашнем катке, смотрятся предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.37.

    В двух последних победных встречах команда Михаила Кравеца забрасывала от пяти шайб и более. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.93.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» станет новым лидером Востока?
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