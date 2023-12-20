ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»? КаземироТрансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря Мирра АндрееваМирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
  • 00:54
    • «Жирона» разбила «Алавес» и вернулась на первое место в Примере
  • 00:45
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану»
  • 23:03
    • «Флуминенсе» переиграл «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира
  • 14:22
    • «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом» Захаряна
    Все новости спорта

    Еще одно дерби Дальнего Востока окажется за «Адмиралом»?

    «Адмирал» — «Амур». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Завгородний
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В 38 матчах «Адмиралу» удалось набрать всего 32 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он, заняв 11-е место, опередил на один балл «Барыс», в то время как от зоны первой восьмерки по-прежнему отстает на 11 очков.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Адмиралу» удалось одержать две подряд победы на чужом катке, что клубу с Владивостока в нынешнем сезоне удается крайне редко. Так, поочередно он обыграл «Амур» (3:2 Б) и «Сибирь» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Адмирал — Амур

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.902.55Бонус$9500
    •

    В декабре — перед паузой — команда Леонида Тамбиева провела три встречи, две из которых — с «Динамо» Минск (1:3) и «Амуром» (3:4 ОТ) — закончились неудачно. Но у «Адмирала» была еще одна возможность обыграть регионального соседа. И этим шансом он воспользовался (1:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

    Состояние команды: В текущем сезоне «Адмиралу» пророчили сложный переходный период. Увы, к этому моменту сбываются все самые мрачные прогнозы: команда вписалась в компанию аутсайдеров и едва ли способна конкурировать за место в плей-офф.

    «Амур»

    Турнирное положение: По итогам 40 матчей «Амур» закрепился на девятом месте в Восточной конференции с 39 очками. На 3 балла он опережает «Нефтехимик», а от восьмой «Сибири» отстает на 4 очка, имея по отношению к ней игру в запасе.

    Последние матчи: Несмотря на нынешнюю позицию в таблице, «Амур» не проигрывает тотально всем: команда Андрея Мартемьянова выдает один или два успешных матча, которые граничат с таким же количеством поражений.

    Перед перерывом в КХЛ хабаровчане в декабре успели провести четыре встречи, поделив пополам победы и проигрыши. В частности, «Амур» одержал верх над «Динамо» Минск (2:1), уступил «Авангарду» (1:2), разобрался с «Адмиралом» (4:3 Б), которому слил ответку (0:1).

  • Безумие на «Мегаспорт Арене», дерби Дальнего Востока, серии «Торпедо» и «Салавата Юлаева»
  • КХЛ 2023/24: обзор 14-й игровой недели
  • 08/12/2023

    • Не сыграют: Защитник Евгений Кулик, нападающие Петр Хохряков и Алекс Бродхерст — травмы.

    Состояние команды: В течение большей части сезона «Амур» решал и продолжит решать всего одну турнирную задачу — пролезть в зону первой восьмерки. Однако подобраться вплотную к «Сибири» ему мешают его рваные результаты.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается в 2.55. Многие букмекеры дают такой же коэффициент на победу «Амура». На ничью предлагают поставить за 3.90.

    Для нынешней команды Леонида Тамбиева «Амур» является одним из немногих соперников, против которых ей играется комфортно. И три победы в пяти очных матчах в текущем сезоне это доказывают.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шестом матче в рамках дерби Дальнего Востока «Адмирал» будет принимать хабаровчан на своем катке, что в нынешних условиях также является важным для него фактором.

    Традиционно в этом противостоянии едва ли можно рассчитывать на результативный верх, а вот ждать успех хозяев — вполне логично. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.05.

    В двух очных встречах в текущем сезоне команда Тамбиева выиграла в основное время, поэтому наш альтернативный прогноз — «Адмирал» победит с форой 0 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Кливленд — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индиана — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Оклахома — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Фейсали Амман — Аль-Иттихад Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — «Амур»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одно дерби Дальнего Востока окажется за «Адмиралом»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры