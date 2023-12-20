В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Амур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 38 матчах «Адмиралу» удалось набрать всего 32 очка. В турнирной таблице Восточной конференции он, заняв 11-е место, опередил на один балл «Барыс», в то время как от зоны первой восьмерки по-прежнему отстает на 11 очков.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Адмиралу» удалось одержать две подряд победы на чужом катке, что клубу с Владивостока в нынешнем сезоне удается крайне редко. Так, поочередно он обыграл «Амур» (3:2 Б) и «Сибирь» (3:2 ОТ).

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В декабре — перед паузой — команда Леонида Тамбиева провела три встречи, две из которых — с «Динамо» Минск (1:3) и «Амуром» (3:4 ОТ) — закончились неудачно. Но у «Адмирала» была еще одна возможность обыграть регионального соседа. И этим шансом он воспользовался (1:0).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

Состояние команды: В текущем сезоне «Адмиралу» пророчили сложный переходный период. Увы, к этому моменту сбываются все самые мрачные прогнозы: команда вписалась в компанию аутсайдеров и едва ли способна конкурировать за место в плей-офф.

«Амур»

Турнирное положение: По итогам 40 матчей «Амур» закрепился на девятом месте в Восточной конференции с 39 очками. На 3 балла он опережает «Нефтехимик», а от восьмой «Сибири» отстает на 4 очка, имея по отношению к ней игру в запасе.

Последние матчи: Несмотря на нынешнюю позицию в таблице, «Амур» не проигрывает тотально всем: команда Андрея Мартемьянова выдает один или два успешных матча, которые граничат с таким же количеством поражений.

Перед перерывом в КХЛ хабаровчане в декабре успели провести четыре встречи, поделив пополам победы и проигрыши. В частности, «Амур» одержал верх над «Динамо» Минск (2:1), уступил «Авангарду» (1:2), разобрался с «Адмиралом» (4:3 Б), которому слил ответку (0:1).

Не сыграют: Защитник Евгений Кулик, нападающие Петр Хохряков и Алекс Бродхерст — травмы.

Состояние команды: В течение большей части сезона «Амур» решал и продолжит решать всего одну турнирную задачу — пролезть в зону первой восьмерки. Однако подобраться вплотную к «Сибири» ему мешают его рваные результаты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается в 2.55. Многие букмекеры дают такой же коэффициент на победу «Амура». На ничью предлагают поставить за 3.90.

Для нынешней команды Леонида Тамбиева «Амур» является одним из немногих соперников, против которых ей играется комфортно. И три победы в пяти очных матчах в текущем сезоне это доказывают .

В шестом матче в рамках дерби Дальнего Востока «Адмирал» будет принимать хабаровчан на своем катке, что в нынешних условиях также является важным для него фактором.

Традиционно в этом противостоянии едва ли можно рассчитывать на результативный верх, а вот ждать успех хозяев — вполне логично. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.05.

В двух очных встречах в текущем сезоне команда Тамбиева выиграла в основное время, поэтому наш альтернативный прогноз — «Адмирал» победит с форой 0 за 1.90.