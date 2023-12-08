Безумие на «Мегаспорт Арене», дерби Дальнего Востока, серии «Торпедо» и «Салавата Юлаева»

В рамках неполной игровой недели состоялся один из лучших матчей сезона, а также прошел ряд других турнирно значимых встреч, повлиявших на распределение сил в обеих конференциях. Обо всем этом говорим в нашем обзоре.

«Спартак» и «Динамо» Москва выдали лучший матч сезона

Во вторник, 5 декабря, КХЛ подготовила насыщенную программу, эпицентром которой стала «Мегаспорт Арена», где сошлись два кандидата на первое место в таблице Западной конференции. Матч между «Спартаком» и «Динамо» Минск превратился в блокбастер и превзошел все и без того высокие ожидания. В сумасшедшей в плане драматизма и результативности встрече победа досталась красно-белым — 8:7 ОТ.

Начав матч без разогрева, динамовцы отличились первыми, потратив на это 36 секунд дерби, после чего события на льду в большей степени напоминали перетягивание каната, где в одной фазе преимущество получают одни, а затем инициативу перехватывают другие. При этом реализация почти сразу взлетела к фантастическим показателям: забегая наперед, стоит сказать, что «Спартак» закончил матч с 30.77% точности бросков, а «Динамо» — с 17.95%.

«Спартак» в игре с «Динамо» ХК «Спартак»

По итогам первого периода промежуточным лидером оказалась команда Алексея Кудашова, несмотря на то что после 0:1 «Спартак» повел 2:1. На первый перерыв соперники уходили при 3:2 в пользу гостей.

Упускать преимущество во второй двадцатиминутке «Динамо» явно не хотело, поэтому дважды ему удалось повести разгромно — сперва 5:2, а затем 6:3 — но «Спартак» упирался и непременно отыгрывался. На второй перерыв столичные клубы отправились при счете 6:5, бело-голубые по-прежнему сохраняли небольшую фору, хотя имели шансы на то, чтобы закончить встречу еще до начала заключительного периода.

Столичное дерби ХК «Спартак»

Однако на своем катке команда Алексея Жамнова, чувствуя приближение переломного момента, в очередной не только отыгралась, но и вышла вперед — 7:6 — после чего «Динамо» ответило голом в большинстве, а встреча перешла в овертайм, в котором «Спартак» добился своего на третьей минуте.

В самом событийном в текущем сезоне матче хотя бы одним результативным действием отметились почти все хоккеисты на льду, но в составах обеих команд все же не обошлось без лучших. Так, Павел Порядин оформил дубль, как и его партнер Максим Цыплаков, а за «Динамо» Москва круче остальных отыграл Эрик О'Делл, набравший 2+1 по системе «гол+пас».

В контексте борьбы за лидерство не произошло серьезных перестановок: позже оба клуба оформили еще по одной победе и на перерыв ушли с одинаковым количеством набранных очков — 56. «Спартак» в итоге занимает первое место, опережая по дополнительным показателям «Динамо» Москва, которое имеет матч в запасе.

Разноплановое дерби Дальнего Востока

Две другие встречи, к которым традиционно приковывается много внимания, прошли во Владивостоке, где «Адмирал» сыграл с «Амуром». С турнирной точки зрения дерби регионального значения ничего не меняло: команда Леонида Тамбиева остается одним из главных неудачников конференции, а команда Андрея Мартемьянова по-прежнему безуспешно пытается догнать восьмую «Сибирь».

Первый матч этих клубов прошел в среду, 6 декабря, разрушив стереотип о скучном противостоянии двух оборонительных команд. Сломав барьер осторожности, соперники выдали искрометный хоккей, в котором «Амуру» повезло чуть больше (4:3 Б).

Дальневосточное дерби на «Фетисов-Арене» ХК «Адмирал»

Во второй очной встрече дальневосточные традиции вернулись: «Адмирал» добился скромной победы со счетом 1:0 благодаря шайбе Дмитрия Завгороднего, которая была заброшена за 5 минут до финальной сирены. Был в этом матче и другой герой — Василий Демченко. Вратарь «Адмирала» оформил 30 спасений и выдал второй «сухарь» в сезоне.

Сама команда с Владивостока поднялась на 11-е место в конференции с 32 очками после 38 матчей, опередив на один балл «Барыс». Но от зоны кубковой восьмерки «Адмирал» отстает на внушительные 11 баллов.

«Амур» по итогам 40 матчей набрал 39 очков и закрепился на девятой позиции. Своего главного конкурента — «Нефтехимик» — он опережает на 3 балла при равенстве проведенных встреч, а от восьмой «Сибири» отстает на 4 балла с учетом игры в запасе.

«Салават Юлаев» — в первой тройке Востока

Усеченная игровая неделя оказалась удачной для «Салавата Юлаева», который, хоть и уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ) 7 декабря, сумел подняться на третье место в Восточной конференции, обойдя по дополнительным пунктам «Ладу» и на 2 очка опередив «Ак Барс».

Новый локальный успех стал возможен благодаря 5-матчевой серии без поражений, которая стартовала неделями ранее, но успела дополниться матчем вторника, в рамках которого «Салават Юлаев» уничтожил «Витязь» (5:2), а Александр Шаров оформил дубль.

«Торпедо» обретает стабильность

Близкая к идеальной форма «Локомотива» и СКА пробудили в «Торпедо» естественный страх опуститься в нижнюю половину кубковой зоны, из-за чего команде Игоря Ларионова пришлось реагировать на ситуацию и забыть об игровом кризисе (хотя бы на время).

Турнирная таблица после 14-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

На перерыв «Торпедо» уходит с 4-матчевой победной серией. В беспроигрышную партию вошли матчи с «Локомотивом» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1), а на 14-й игровой неделе цикл продолжился успешными результатами во встречах с «Ладой» (4:2) и «Металлургом» Мг (3:2). Такую по продолжительности серию торпедовцы не видели с сентября.

Благодаря резкому игровому подъему, клуб из Нижнего Новгорода вернул утраченную ранее четвертую позицию в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям СКА. От третьего «Локомотива» «Торпедо» отделяют 2 балла, при этом ярославцы провели на два матча меньше.

«Авангард» догнал «Магнитку»

Как и в турнирной таблице Запада, на Востоке два лидирующих клуба набрали одинаковое количество очков.

Свои два матча на неделе «Металлург» Мг провалил: дома он не справился ни с ЦСКА (0:3), ни с «Торпедо» (2:3). Общая серия неудач разрослась до четырех встреч, в трех из которых команда Андрея Разина непременно пропускала от трех шайб и более, ограничиваясь в атаке двумя голами.

«Авангард» в матче с «Барысом» ХК «Авангард»

Прямой же конкурент «Магнитки» — «Авангард» — демонстрирует противоположные результаты. В частности, омичи, одержав крупную победу над «Барысом» (5:1), установили 4-матчевую серию без поражений, в период которой трижды смогли забросить минимум 3 шайбы и только раз пропустили больше гола.

По итогам первой половины декабря обе команды имеют по 55 очков на счету, но «Авангард» уступает лидерство исключительно по дополнительным параметрам, сохраняя три встречи в запасе.