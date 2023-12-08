Безумие на «Мегаспорт Арене», дерби Дальнего Востока, серии «Торпедо» и «Салавата Юлаева»

«Спартак» и «Динамо» Москва выдали лучший матч сезона
Во вторник, 5 декабря, КХЛ подготовила насыщенную программу, эпицентром которой стала «Мегаспорт Арена», где сошлись два кандидата на первое место в таблице Западной конференции. Матч между «Спартаком» и «Динамо» Минск превратился в блокбастер и превзошел все и без того высокие ожидания. В сумасшедшей в плане драматизма и результативности встрече победа досталась красно-белым — 8:7 ОТ.
Начав матч без разогрева, динамовцы отличились первыми, потратив на это 36 секунд дерби, после чего события на льду в большей степени напоминали перетягивание каната, где в одной фазе преимущество получают одни, а затем инициативу перехватывают другие. При этом реализация почти сразу взлетела к фантастическим показателям: забегая наперед, стоит сказать, что «Спартак» закончил матч с 30.77% точности бросков, а «Динамо» — с 17.95%.
По итогам первого периода промежуточным лидером оказалась команда Алексея Кудашова, несмотря на то что после 0:1 «Спартак» повел 2:1. На первый перерыв соперники уходили при 3:2 в пользу гостей.
Упускать преимущество во второй двадцатиминутке «Динамо» явно не хотело, поэтому дважды ему удалось повести разгромно — сперва 5:2, а затем 6:3 — но «Спартак» упирался и непременно отыгрывался. На второй перерыв столичные клубы отправились при счете 6:5, бело-голубые по-прежнему сохраняли небольшую фору, хотя имели шансы на то, чтобы закончить встречу еще до начала заключительного периода.
Однако на своем катке команда Алексея Жамнова, чувствуя приближение переломного момента, в очередной не только отыгралась, но и вышла вперед — 7:6 — после чего «Динамо» ответило голом в большинстве, а встреча перешла в овертайм, в котором «Спартак» добился своего на третьей минуте.
В самом событийном в текущем сезоне матче хотя бы одним результативным действием отметились почти все хоккеисты на льду, но в составах обеих команд все же не обошлось без лучших. Так, Павел Порядин оформил дубль, как и его партнер Максим Цыплаков, а за «Динамо» Москва круче остальных отыграл Эрик О'Делл, набравший 2+1 по системе «гол+пас».
В контексте борьбы за лидерство не произошло серьезных перестановок: позже оба клуба оформили еще по одной победе и на перерыв ушли с одинаковым количеством набранных очков — 56. «Спартак» в итоге занимает первое место, опережая по дополнительным показателям «Динамо» Москва, которое имеет матч в запасе.
Разноплановое дерби Дальнего Востока
Две другие встречи, к которым традиционно приковывается много внимания, прошли во Владивостоке, где «Адмирал» сыграл с «Амуром». С турнирной точки зрения дерби регионального значения ничего не меняло: команда Леонида Тамбиева остается одним из главных неудачников конференции, а команда Андрея Мартемьянова по-прежнему безуспешно пытается догнать восьмую «Сибирь».
Первый матч этих клубов прошел в среду, 6 декабря, разрушив стереотип о скучном противостоянии двух оборонительных команд. Сломав барьер осторожности, соперники выдали искрометный хоккей, в котором «Амуру» повезло чуть больше (4:3 Б).
Во второй очной встрече дальневосточные традиции вернулись: «Адмирал» добился скромной победы со счетом 1:0 благодаря шайбе Дмитрия Завгороднего, которая была заброшена за 5 минут до финальной сирены. Был в этом матче и другой герой — Василий Демченко. Вратарь «Адмирала» оформил 30 спасений и выдал второй «сухарь» в сезоне.
Сама команда с Владивостока поднялась на 11-е место в конференции с 32 очками после 38 матчей, опередив на один балл «Барыс». Но от зоны кубковой восьмерки «Адмирал» отстает на внушительные 11 баллов.
«Амур» по итогам 40 матчей набрал 39 очков и закрепился на девятой позиции. Своего главного конкурента — «Нефтехимик» — он опережает на 3 балла при равенстве проведенных встреч, а от восьмой «Сибири» отстает на 4 балла с учетом игры в запасе.
«Салават Юлаев» — в первой тройке Востока
Усеченная игровая неделя оказалась удачной для «Салавата Юлаева», который, хоть и уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ) 7 декабря, сумел подняться на третье место в Восточной конференции, обойдя по дополнительным пунктам «Ладу» и на 2 очка опередив «Ак Барс».
Новый локальный успех стал возможен благодаря 5-матчевой серии без поражений, которая стартовала неделями ранее, но успела дополниться матчем вторника, в рамках которого «Салават Юлаев» уничтожил «Витязь» (5:2), а Александр Шаров оформил дубль.
«Торпедо» обретает стабильность
Близкая к идеальной форма «Локомотива» и СКА пробудили в «Торпедо» естественный страх опуститься в нижнюю половину кубковой зоны, из-за чего команде Игоря Ларионова пришлось реагировать на ситуацию и забыть об игровом кризисе (хотя бы на время).
На перерыв «Торпедо» уходит с 4-матчевой победной серией. В беспроигрышную партию вошли матчи с «Локомотивом» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1), а на 14-й игровой неделе цикл продолжился успешными результатами во встречах с «Ладой» (4:2) и «Металлургом» Мг (3:2). Такую по продолжительности серию торпедовцы не видели с сентября.
Благодаря резкому игровому подъему, клуб из Нижнего Новгорода вернул утраченную ранее четвертую позицию в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям СКА. От третьего «Локомотива» «Торпедо» отделяют 2 балла, при этом ярославцы провели на два матча меньше.
«Авангард» догнал «Магнитку»
Как и в турнирной таблице Запада, на Востоке два лидирующих клуба набрали одинаковое количество очков.
Свои два матча на неделе «Металлург» Мг провалил: дома он не справился ни с ЦСКА (0:3), ни с «Торпедо» (2:3). Общая серия неудач разрослась до четырех встреч, в трех из которых команда Андрея Разина непременно пропускала от трех шайб и более, ограничиваясь в атаке двумя голами.
Прямой же конкурент «Магнитки» — «Авангард» — демонстрирует противоположные результаты. В частности, омичи, одержав крупную победу над «Барысом» (5:1), установили 4-матчевую серию без поражений, в период которой трижды смогли забросить минимум 3 шайбы и только раз пропустили больше гола.
По итогам первой половины декабря обе команды имеют по 55 очков на счету, но «Авангард» уступает лидерство исключительно по дополнительным параметрам, сохраняя три встречи в запасе.