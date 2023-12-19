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    После победы над «Эдмонтоном» «Флорида» обыграет соседа?

    «Калгари» — «Флорида». Ставка и прогноз (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Флорида»
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    «Флорида» в матче с «Эдмонтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 19 декабря. Начало встречи — в 05:30 мск. «Калгари» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 19 Декабря 2023 года

    «Калгари»

    В нынешних реалиях «Калгари» считают твердым середняком, который навяжет борьбу таким же по классу соперникам за место в зоне топ-8, но в данный момент их успех во многом будет зависеть от конкурентов.

    В 31 игре канадцам из Альберты удалось набрать 29 очков, с которыми они занимают десятое место в Западной конференции. Всего 3 балла отделяют их от восьмой «Аризоны», но «Койотис» припрятали матч в запасе.

    Коэффициенты матча Калгари — Флорида

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    В текущем месяце команда Райана Гуски провела девять встреч, шесть из которых завершились поражениями. Последняя безвыигрышная серия прошла в период с 9 по 15 декабря и состояла из четырех матчей.

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    Соперниками «Калгари» были «Нью-Джерси» (2:4), «Колорадо» (5:6), «Вегас» (4:5 ОТ) и «Миннесота» (2:3 Б). Ввести в неудачный ряд победу «Флеймз» смогли в последней игре: на своем катке они разделались с «Тампой-Бэй» (4:2).

    «Флорида»

    Несмотря на сказку плей-офф кампании, «Флорида» помнит, с каким скрипом она пролезла следующий раунд по итогам прошлой регулярки. Безусловно, в нынешнем сезоне она готовится успешно завершить кубковую квалификацию досрочно.

    В 30 матчах клуб из Санрайза, Флорида, набрал 38 очков, с которыми занимает четвертое место в Восточной конференции. По дополнительным пунктам он отстает от третьего «Торонто» и на один балл опережает «Филадельфию».

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    • В первой половине декабря команде Пола Мориса удалось добиться трех побед подряд. Данная серия стала второй по продолжительности для «Пантерз» в текущем сезоне.

    Однако за несколькими успешными матчами последовали два катастрофических провала. Так, «Флорида» по-крупному влетела «Сиэтлу» (0:4) и «Ванкуверу» (0:4). Но последний матч с «Эдмонтоном», безусловно, вернул «Пантерз» уверенность, которая могла пошатнуться (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Калгари» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.60, а на победу «Флориды» — 2.23.

    После серии неудач «Флорида» выдала яркую игру на льду «Эдмонтона». Но то же самое можно сказать о «Калгари», прервавшем серию поражений во встрече с «Тампой-Бэй».

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    Тем не менее результаты на дистанции и общая командная форма говорят в пользу «Пантерз» в контексте фаворита предстоящего матча.

    «Калгари» — в нынешних кондициях — едва ли готов идти без ошибок вдолгую. После победы над «Тампой-Бэй» канадцев ждет очередной провал. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.23.

    При любом раскладе «Флеймз» дома будут отвечать на выпады гостей, поэтому в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» встреча получится во всех смыслах событийной. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 2.03.

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    «Калгари» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на хоккей. После победы над «Эдмонтоном» «Флорида» обыграет соседа?
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