В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Северсталь»

На пике своей формы «Северсталь» пыталась навязать борьбу СКА и ЦСКА за право подняться в первую пятерку Запада. Но эту гонку клуб из Череповца ожидаемо проиграл. Теперь его задача состоит в том, чтобы как можно надежнее закрепиться в нижней части топ-8.

В 37 играх «Северсталь» набрала 38 очков, с которыми по-прежнему занимает седьмую строчку в Западной конференции, на 2 балла опережая минское «Динамо» при равенстве проведенных встреч.

Коэффициенты матча Северсталь — Ак Барс 1X2Новым игрокам 3.354.401.95Бонус$9500

Вторая половина прошлого месяца стала для команды Андрея Козырева очередным периодом разочарований: в трех подряд матчах череповецкий клуб не набрал ни единого балла, пропустив 14 шайб в сумме.

Все прогнозы на КХЛ

Но в заключительных играх ноября «Северсталь» добилась локальных успехов, победив «Адмирал» (5:4 Б) и «Сибирь». Первый зимний матч закончился ее новой неудачей. Дома команда не справилась с «Барысом» (2:3 ОТ).

«Ак Барс»

В течение долгих недель «Ак Барс», «Лада» и «Металлург» Мг боролись за распределение мест на Востоке. Однако форменный спад первых двух позволил «Магнитке» закрепиться на позиции лидера, а казанцы были отброшены в середину таблицы.

Но в попытках вернуться на прежний уровень «Ак Барс» имеет новые успехи. В частности, с 48 очками после 38 матчей он вернулся на третье место в конференции, опередив по дополнительным показателям «Ладу», которая провела на игру больше.

После 3-матчевой серии поражений, характеризуемой отсутствием нормальной реализации, команда Зинэтулы Билялетдинова начала приходить в себя. С 25 ноября она никому не проигрывает, ее текущая победная серия дошла до четырех встреч.

Новый успешный цикл стартовал в Балашихе, где казанцы разобрались с «Витязем» (3:2). В трех следующих матчах «Ак Барс» — на «Татнефть Арене» — одержал верх над «Ладой» (2:0), «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 3.33, на ничью — 4.40, а на победу «Ак Барса» — 1.97.

На данном этапе чемпионата «Ак Барс» находится в фазе планомерного выхода из игрового кризиса , все увереннее добиваясь побед над соперниками разной величины, а не только над явными аутсайдерами.

«Северсталь» в это время по-прежнему не показывает никакого прогресса, проводя типичные неудачные отрезки, чередуя их редкими успехами. Противостоять такому «Ак Барсу» ей будет крайне тяжело, и, кажется, казанцы своего не упустят.

В нынешнем виде команда Зинэтулы Билялетдинова неплохо разбирается с клубами категории «Северстали», хотя в Череповце ей никто и не гарантирует легкую программу. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 2.65.

Три матча из четырех предыдущих казанцы провели максимально уверенно, лишив соперников надежд на успех. Поэтому в качестве альтернативы можно выбрать ставку — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.35.