В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес»

Текущий сезон «Лос-Анджелес» начал почти так же, как и предыдущий: на старте кампании у него есть неудачные отрезки, но в целом на дистанции он смотрится весьма убедительно. Кроме того, в ближайшие дни «Кингз» могут даже побороться за лидерство в конференции.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает третье место на Западе с 29 очками после 19 матчей. Всего 2 балла отделяют клуб из Калифорнии от первого «Вегаса». При этом «Голден Найтс» провели на три игры больше.

Во второй половине этого месяца команда Тодда Маклеллана не проиграла ни разу. В четырех встречах из пяти «Кингз» забросили от четырех шайб и более и только раз пропустили больше гола.

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Серия «Лос-Анджелеса» стартовала с двух матчей на «Crypto.com Арене», где он обыграл «Флориду» (2:1) и «Сент-Луис» (5:1). Затем в гостях «Кингз» разгромили «Аризону» (4:1) и «Анахайм» (5:2). В последней встрече, прошедшей в Калифорнии, команда Маклеллана разбила «Монреаль» (4:0).

«Вашингтон»

После гнетущего старта сезона «Вашингтон» включился в игру и имел промежуточные успехи, занимая высокие позиции в конкурентной таблице Востока. Однако последние неудачи вновь должны настораживать столичную команду.

В 18 матчах «Вашингтон» набрал 22 очка и занял девятое место в Восточной конференции, опередив по дополнительным показателям «Айлендерс» и «Баффало». При этом всего один балл отделяет «Кэпиталз» от клубов до седьмой позиции включительно.

С 11 по 23 ноября команда Спенсера Карбери выдала свой лучший отрезок в нынешнем сезоне, одержав пять побед подряд. Минимум 3 шайбы Кузнецов, Овечкин и компания забрасывали в каждой встрече.

В конце прошлой недели серия «Вашингтона» была прервана. На домашнем катке «Кэпиталз» без шансов отлетели от «Эдмонтона» (0:5). Сенсационной неудачей и беззубой игрой запомнилась последняя встреча, которая прошла на территории «Сан-Хосе» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анджелеса» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.40, а на победу «Вашингтона» — 3.15.

Пока «Лос-Анджелес» проводит лучший отрезок в осенней части регулярки, «Вашингтон» в очередной раз демонстрирует полный разлад в игре . Это относится и к атаке, которая в двух последних встречах забросила всего одну шайбу, и к обороне, являющейся слабым местом «Кэпиталз» с первых дней чемпионата.

В пользу «Кингз» играет не только их командная форма, но и фактор домашней арены, где калифорнийцы не теряют очки уже несколько недель. В матче с таким «Вашингтоном» они легко снимут вопрос о победителе, благодаря чему смогут вплотную приблизиться к лидеру Западной конференции.

Кажется, для команды Тодда Маклеллана сейчас настал самый удачный момент для игры с «Вашингтоном». Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит за 1.95.

Если учесть еще и результативность «Кэпиталз» в последних играх, то в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.92.