ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» проведет образцовый матч против измотанного «Вашингтона»

    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 30 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нэшвилл» в игре с «Сент-Луисом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. НХЛ 30 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    Текущий сезон «Лос-Анджелес» начал почти так же, как и предыдущий: на старте кампании у него есть неудачные отрезки, но в целом на дистанции он смотрится весьма убедительно. Кроме того, в ближайшие дни «Кингз» могут даже побороться за лидерство в конференции.

    На данный момент «Лос-Анджелес» занимает третье место на Западе с 29 очками после 19 матчей. Всего 2 балла отделяют клуб из Калифорнии от первого «Вегаса». При этом «Голден Найтс» провели на три игры больше.

    Во второй половине этого месяца команда Тодда Маклеллана не проиграла ни разу. В четырех встречах из пяти «Кингз» забросили от четырех шайб и более и только раз пропустили больше гола.

    Все прогнозы на НХЛ

    Серия «Лос-Анджелеса» стартовала с двух матчей на «Crypto.com Арене», где он обыграл «Флориду» (2:1) и «Сент-Луис» (5:1). Затем в гостях «Кингз» разгромили «Аризону» (4:1) и «Анахайм» (5:2). В последней встрече, прошедшей в Калифорнии, команда Маклеллана разбила «Монреаль» (4:0).

    «Вашингтон»

    После гнетущего старта сезона «Вашингтон» включился в игру и имел промежуточные успехи, занимая высокие позиции в конкурентной таблице Востока. Однако последние неудачи вновь должны настораживать столичную команду.

    В 18 матчах «Вашингтон» набрал 22 очка и занял девятое место в Восточной конференции, опередив по дополнительным показателям «Айлендерс» и «Баффало». При этом всего один балл отделяет «Кэпиталз» от клубов до седьмой позиции включительно.

  • НХЛ. «Коламбус» разгромил «Бостон» благодаря четырем голам россиян, «Тампа» уступила «Колорадо», «Баффало» разбил «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября
  • Сегодня

    • С 11 по 23 ноября команда Спенсера Карбери выдала свой лучший отрезок в нынешнем сезоне, одержав пять побед подряд. Минимум 3 шайбы Кузнецов, Овечкин и компания забрасывали в каждой встрече.

    В конце прошлой недели серия «Вашингтона» была прервана. На домашнем катке «Кэпиталз» без шансов отлетели от «Эдмонтона» (0:5). Сенсационной неудачей и беззубой игрой запомнилась последняя встреча, которая прошла на территории «Сан-Хосе» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лос-Анджелеса» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.40, а на победу «Вашингтона» — 3.15.

    Пока «Лос-Анджелес» проводит лучший отрезок в осенней части регулярки, «Вашингтон» в очередной раз демонстрирует полный разлад в игре. Это относится и к атаке, которая в двух последних встречах забросила всего одну шайбу, и к обороне, являющейся слабым местом «Кэпиталз» с первых дней чемпионата.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пользу «Кингз» играет не только их командная форма, но и фактор домашней арены, где калифорнийцы не теряют очки уже несколько недель. В матче с таким «Вашингтоном» они легко снимут вопрос о победителе, благодаря чему смогут вплотную приблизиться к лидеру Западной конференции.

    Кажется, для команды Тодда Маклеллана сейчас настал самый удачный момент для игры с «Вашингтоном». Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит за 1.95.

    Если учесть еще и результативность «Кэпиталз» в последних играх, то в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2.5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Имер — Трунжеллити
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ковалик — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван Аш — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Микельсен — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» проведет образцовый матч против измотанного «Вашингтона»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры