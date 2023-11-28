НХЛ. «Коламбус» разгромил «Бостон» благодаря четырем голам россиян, «Тампа» уступила «Колорадо», «Баффало» разбил «Рейнджерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Бостон» — 5:2

Впервые в истории четверо россиян забили голы в составе одной команды в матче НХЛ.

У «Коламбуса» авторами результативных бросков стали нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также защитник Иван Проворов.

Чинахов был признан второй звездой матча, Воронков — третьей.

«Бостон» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Бостон» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Голы: Воронков — 4 (Чинахов), 15:52 — 1:0. Проворов — 2 (Иржичек, Силлинджер), 25:38 — 2:0. Чинахов — 2, 36:42 — 3:0. Марченко — 7 (бол., Дженнер, Лайне), 44:51 — 4:0. Пойтрас — 5 (Макэвой, Хейнен), 48:24 — 4:1. Дэнфорт — 6 (п.в., Керали, Дженнер), 53:41 — 5:1. Бишер — 4 (Шаттенкирк, Фредерик), 57:40 — 5:2Вратари: Мартин — Суэймен (Ульмарк, 26:14, 52:40 — 53:41)Штраф: 4 — 10Броски: 40 (13+19+8) — 33 (11+9+13)

«Коламбус» — «Бостон» — 5:2

«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:5

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин четвертый раз в сезоне пропустил не менее четырех шайб. В этом матче россиянин отразил 34 из 38 бросков.

Лидер нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился результативной передачей. В активе российского форварда 30 (11+19) очков в 20 матчах сезона.

Панарин — первый за последние 35 лет игрок «Рейнджерс», которому удалось набрать 30 очков за 20 или менее матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Голы: Петерка — 9 (Олофссон, Пауэр), 11:41 — 0:1. Так — 7 (Миттельштадт, Далин), 39:33 — 0:2. Зибанежад — 5 (бол., Густафссон, Панарин), 48:08 — 1:2. Так — 8 (Миттельштадт, Пауэр), 55:31 — 1:3. Миттельштадт — 4 (п.в., Скиннер), 58:29 — 1:4. Окпосо — 3 (Йокихарью, Олофссон), 59:53 — 1:5Вратари: Шестеркин (57:46 — 58:29) — ЛуукконенШтраф: 4 — 6Броски: 26 (12+11+3) — 39 (9+13+17)

«Рейнджерс» — «Баффало» — 1:5

«Оттава» — «Флорида» — 0:5

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 20 бросков соперника. Россиянин оформил 40-й шатаут в НХЛ. Теперь он делит с Семеном Варламовым третье место в истории среди российских голкиперов в НХЛ по количеству матчей без пропущенных шайб. Рекорд принадлежит Евгению Набокову (59).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) Голы: Райнхарт — 14 (бол., Ткачак, Барков), 1:28 — 0:1. Райнхарт — 15 (бол., Беннетт, Барков), 25:59 — 0:2. Беннетт — 2 (бол., Барков, Монтур), 27:09 — 0:3. Верхэге — 9 (Куликов), 51:59 — 0:4. Луостаринен — 2, 56:32 — 0:5Вратари: Корписало — БобровскийШтраф: 84 — 83Броски: 20 (6+7+7) — 38 (11+11+16)

«Оттава» — «Флорида» — 0:5

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:1

Одну из четырех шайб в ворота «Тампы» забросил Валерий Ничушкин. Российский нападающий набрал очки в восьмом матче подряд. В его активе 20 (10+10) очков в 21 матче.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 бросков из 38.

«Колорадо» выиграл семь из восьми последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Джохансен — 8, 7:12 — 1:0. Джохансен — 9 (Татар, Макар), 21:48 — 2:0. Макар — 6 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:35 — 3:0. Чирелли — 3 (Хедман, Кучеров), 39:29 — 3:1. Ничушкин — 10 (п.в., Маккиннон), 56:46 — 4:1Вратари: Георгиев — Василевский (55:36 — 56:46)Штраф: 26 — 40Броски: 24 (8+8+8) — 41 (13+13+15)

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:1

«Калгари» — «Вегас» — 2:1 ОТ

«Вегас» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Карлссон — 10 (бол., Руа, Амадио), 13:53 — 0:1. Грир — 4 (Кадри, Зари), 42:31 — 1:1. Уигар — 5, 64:55 — 2:1Вратари: Владарж — ХиллШтраф: 6 — 6Броски: 34 (11+9+9+5) — 26 (8+10+8+0)

«Калгари» — «Вегас» — 2:1 ОТ

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:1

«Вашингтон» проиграл худшей команде сезона. «Сан-Хосе» провел уже 22-й матч и одержал всего лишь пятую победу.

Автором единственного гола «Вашингтона» стал Евгений Кузнецов. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд после серии из пяти побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Зеттерлунд — 6 (Охотюк, Гранлунд), 10:23 — 1:0. Кузнецов — 4 (ван Римсдайк, Фехервари), 36:25 — 1:1. Канин — 5 (бол., Бэйли, Эмберсон), 52:48 — 2:1Вратари: Блэквуд — Кемпер (58:42)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (11+6+6) — 34 (13+14+7)