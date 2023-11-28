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    Победная серия СКА будет продолжена

    СКА — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    СКА в матче с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    СКА

    Ноябрьская кампания может оказаться для СКА переломным моментом: сейчас команда из Санкт-Петербурга вышла на пик своей формы, благодаря чему в ближайшее время будет готова побороться за первую тройку в конференции.

    В 34 встречах СКА набрал 42 очка, закрепившись на пятой строчке в западной таблице. На два балла он опережает шестой ЦСКА и всего на одно очко отстает от четвертого «Торпедо», имея игру в запасе.

    Коэффициенты матча СКА — Динамо

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    Текущая серия команды Романа Ротенберга разрослась до восьми побед. В шести встречах санкт-петербуржцы забрасывали минимум 3 шайбы, хотя только раз довели дело до разгрома.

    Все прогнозы на хоккей

    В период с 18 по 25 ноября СКА поочередно разделался со всеми своими прямыми конкурентами. В частности, санкт-петербуржцы одержали верх над «Локомотивом» (2:1), ЦСКА (2:1), «Спартаком» (3:2) и «Торпедо» (4:3 Б).

    «Динамо» Москва

    В ходе 11-игровой недели «Динамо» Москва накрыла серия неудач, которая негативно отпечаталась на его результатах в контексте битвы со «Спартаком» за лидерство на Западе. Однако в минувшие семь дней ситуация сложилась иначе.

    Несколько ошибок красно-белых и ряд успешных игр динамовцев позволил вторым вернуться на первую строчку в Западной конференции с 51 очком в активе. На 2 балла они опережают «Спартак», имея матч в запасе.

    В рамках 12-й недели команда Алексея Кудашова добилась трех побед подряд. Дважды динамовцы забросили по 4 шайбы и пропустили не больше гола. Первым их соперником был «Ак Барс». Казанцев столичный клуб разгромил на «ВТБ Арене» (4:1).

    Взяв реванш у «Ак Барса», «Динамо» Москва решило разобраться с «Торпедо». Этой цели столичный клуб также достиг на домашнем катке (3:2). В последнем матче — в Беларуси — команда Кудашова обыграла минское «Динамо» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.20, а на победу «Динамо» Москва — 2.65.

    К матчу с московским «Динамо» команда Романа Ротенберга подходит в безумной форме, обыгрывая соперников разного калибра, включая элитные клубы.

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    Столичная команда на данном этапе также находится в превосходных кондициях, но на дистанции именно санкт-петербуржцы производят впечатление более сильного коллектива, который будет играть дома и получит шанс войти в первую четверку Запада.

    Санкт-петербуржцев ждет тяжелейший матч, но их текущая форма поможет им справиться с лидером конференции. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.35.

    В шести матчах из восьми в рамках беспроигрышной серии команда Ротенберга закрыла все вопросы в основное время. Наш альтернативный прогноз — СКА победит за 2.28.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия СКА будет продолжена
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