В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Ноябрьская кампания может оказаться для СКА переломным моментом: сейчас команда из Санкт-Петербурга вышла на пик своей формы, благодаря чему в ближайшее время будет готова побороться за первую тройку в конференции.

В 34 встречах СКА набрал 42 очка, закрепившись на пятой строчке в западной таблице. На два балла он опережает шестой ЦСКА и всего на одно очко отстает от четвертого «Торпедо», имея игру в запасе.

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Текущая серия команды Романа Ротенберга разрослась до восьми побед. В шести встречах санкт-петербуржцы забрасывали минимум 3 шайбы, хотя только раз довели дело до разгрома.

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В период с 18 по 25 ноября СКА поочередно разделался со всеми своими прямыми конкурентами. В частности, санкт-петербуржцы одержали верх над «Локомотивом» (2:1), ЦСКА (2:1), «Спартаком» (3:2) и «Торпедо» (4:3 Б).

«Динамо» Москва

В ходе 11-игровой недели «Динамо» Москва накрыла серия неудач, которая негативно отпечаталась на его результатах в контексте битвы со «Спартаком» за лидерство на Западе. Однако в минувшие семь дней ситуация сложилась иначе.

Несколько ошибок красно-белых и ряд успешных игр динамовцев позволил вторым вернуться на первую строчку в Западной конференции с 51 очком в активе. На 2 балла они опережают «Спартак», имея матч в запасе.

В рамках 12-й недели команда Алексея Кудашова добилась трех побед подряд. Дважды динамовцы забросили по 4 шайбы и пропустили не больше гола. Первым их соперником был «Ак Барс». Казанцев столичный клуб разгромил на «ВТБ Арене» (4:1).

Взяв реванш у «Ак Барса», «Динамо» Москва решило разобраться с «Торпедо». Этой цели столичный клуб также достиг на домашнем катке (3:2). В последнем матче — в Беларуси — команда Кудашова обыграла минское «Динамо» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.20, а на победу «Динамо» Москва — 2.65.

К матчу с московским «Динамо» команда Романа Ротенберга подходит в безумной форме, обыгрывая соперников разного калибра, включая элитные клубы.

Столичная команда на данном этапе также находится в превосходных кондициях, но на дистанции именно санкт-петербуржцы производят впечатление более сильного коллектива , который будет играть дома и получит шанс войти в первую четверку Запада.

Санкт-петербуржцев ждет тяжелейший матч, но их текущая форма поможет им справиться с лидером конференции. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.35.

В шести матчах из восьми в рамках беспроигрышной серии команда Ротенберга закрыла все вопросы в основное время. Наш альтернативный прогноз — СКА победит за 2.28.