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    «Эдмонтон» добудет уверенную победу на своем льду

    «Эдмонтон» — «Анахайм». Ставка и прогноз (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 27 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Анахайм»
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    Уоррен Фогель
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 27 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Старт нового сезона превратился для «Ойлерз» в катастрофу всеобщего масштаба: канадцы из Альберты показывали беззубую во всех смыслах игру и застряли в компании главных неудачников осенней части регулярки.

    В 19 встречах «Эдмонтон» набрал 13 очков, с которыми занимает 14-ю строчку в Западной конференции. От зоны первой восьмерки, замыкаемой «Сиэтлом», одна из сильнейших франшиз НХЛ отстает на 8 баллов.

    В нынешнем сезоне «Эдмонтон» стал первым, кто решился на смену тренера. Исправлять ситуацию позвали Криса Кноблауха, который в дебютных матчах с момента назначения помог канадцам добиться двух побед — над «Айлендерс» (4:1) и «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

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    Однако после яркого старта «Ойлерз» накрыла очередная волна поражений: команда Кноблауха уступила «Тампе» (4:6), «Флориде» (3:5) и «Каролине» (3:6). Но последнюю игру «Эдмонтон» провел образцово. В гостях он уничтожил «Вашингтон» (5:0).

    «Анахайм»

    В новый сезон калифорнийцы из одноименного города входили в статусе одного из аутсайдеров и явно не считались претендентами на кубковую квалификацию. И после искрометного старта их текущие результаты напомнили нам об этом.

    В 20 матчах «Анахайм» набрал 18 очков, с которыми он обосновался на 12-й строчке в Западной конференции. Такое же количество баллов имеют идущие выше «Нэшвилл» и «Аризона». От топ-8 «Дакс» отделяет дистанция в 3 очка.

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    • Последней победы в регулярке команда Грега Кронина добилась 15 ноября. В тот день она одержала верх над «Нэшвиллом» (3:2) — одним из своих прямых конкурентов. Но после встречи на «Бриджстоун Арене» калифорнийцев накрыла новая волна поражений.

    Без набранных очков «Анахайм» остался в пяти подряд встречах. Началась серия на выезде, где «Дакс» были раздавлены «Колорадо» (2:8). Затем дома команда Кронина уступила «Флориде» (1:2), «Сент-Луису» (1:3), «Монреалю» (3:4) и «Лос-Анджелесу» (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эдмонтона» букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.90, а на победу «Анахайма» — 4.10.

    «Эдмонтон» все еще далек от своей праймовой формы, выход из игрового кризиса ему только предстоит осуществить. Однако уже сейчас виден определенный прогресс, в частности, в игре в атаке. С 12 ноября «Ойлерз» не покидали каток без 3+ заброшенных шайб.

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    Тем не менее оборона оставляет желать лучшего, так как ранее 2-3 шайбы в ворота канадцев могли забрасывать даже аутсайдеры уровня «Сан-Хосе». Вероятно, на несколько голов в «Роджерс Плейс» замахнется и «Анахайм», но, кажется, это будет пределом его возможностей в гостях.

    В своих текущих кондициях команда Криса Кноблауха способна разделаться с «Анахаймом», в очередной раз показав класс в нападении. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.26.

    В трех матчах из пяти последних «Дакс» проиграли с разницей в 2+ шайбы, поэтому наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» победит с форой -1.5 за 2.04.

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    «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» добудет уверенную победу на своем льду
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