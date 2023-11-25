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    НХЛ. «Эдмонтон» уничтожил «Вашингтон», «Тампа» разгромила «Каролину», Кучеров набрал шесть очков

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 ноября

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    Шесть очков Никиты Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Каролины»
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Бостон» — «Детройт» — 2:5

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Детройт» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
    Голы: Комфер — 4 (бол., Гостисбеер, Раймонд), 5:13 — 0:1. Дебринкэт — 12, 15:01 — 0:2. Дебраск — 3 (бол., Пастрняк, Заха), 23:00 — 1:2. Фаббри — 5 (Спронг, Дебринкэт), 33:24 — 1:3. Хейнен — 2 (Койл, Лорей), 44:12 — 2:3. Ларкин — 7 (бол., Комфер, Гостисбеер), 45:08 — 2:4. Перрон — 5 (п.в.), 58:15 — 2:5Вратари: Суэймен (55:31 — 58:15) — ХуссоШтраф: 12 — 6Броски: 27 (9+11+7) — 29 (9+11+9)

    «Бостон» — «Детройт» — 2:5

    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 1:3

    Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой матча. Россиянин отразил 36 из 37 бросков.

    Лидер нью-йоркской команды Артемий Панарин остался без набранных очков в третьей игре подряд.

    «Рейнджерс» выиграли 14 из 18 матчей в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Зибанежад — 3 (Уилер, Крайдер), 0:45 — 0:1. Крайдер — 11, 1:53 — 0:2. Зибанежад — 4 (Уилер, Густафссон), 27:41 — 0:3. Кутюрье — 5 (Силер, Аткинсон), 37:39 — 1:3Вратари: Харт (57:01) — ШестеркинШтраф: 16 — 34Броски: 37 (12+11+14) — 19 (7+9+3)

    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 1:3

    «Чикаго» — «Торонто» — 4:3 ОТ

    Автором победной шайбы стал 19-летний нападающий «Чикаго» Кевин Корчински.

    Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 из 34 бросков.

    Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер не смог продлить результативную серию. До этого он набирал очки в 17 матчах подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Робертсон — 3 (Доми, Джиордано), 7:14 — 0:1. Дикинсон — 4 (Андерсон), 8:03 — 1:1. Ярнкрок — 5 (Броди, Доми), 21:17 — 1:2. Ривз — 1 (Маккейб, Кампф), 23:31 — 1:3. Дикинсон — 5, 32:27 — 2:3. Дикинсон — 6, 40:15 — 3:3. Корчински — 2 (Бедард, Курашев), 64:30 — 4:3Вратари: Содерблум — СамсоновШтраф: 8 — 10Броски: 34 (6+9+13+6) — 37 (15+9+9+4)

    «Чикаго» — «Торонто» — 4:3 ОТ

    «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5

    «Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона».

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третьем периоде поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

    Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором четырех результативных передач.

    Немецкий нападающий гостей Леон Драйзайтль набрал 3 (2+1).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
    Голы: Кейн — 9 (Драйзайтль, Дешарне), 14:10 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 15:24 — 0:2. Бушар — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 23:44 — 0:3. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 24:48 — 0:4. Драйзайтль — 8 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 38:37 — 0:5Вратари: Линдгрен — СкиннерШтраф: 8 — 10Броски: 25 (6+11+8) — 35 (21+9+5)

    «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5

    «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2

    «Нью-Джерси» проиграл шесть из семи последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Дженнер — 11 (Годро), 10:04 — 0:1. Хольц — 5 (Палат), 13:15 — 1:1. Робинсон — 1 (Дэнфорт, Гудбрэнсон), 19:23 — 1:2Вратари: Шмид (57:43) — МерзликинсШтраф: 6 — 4Броски: 40 (6+13+21) — 29 (11+8+10)

    «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:8

    Одну из восьми шайб в ворота хозяев забросил Яков Тренин. Российский нападающий «Нэшвилла» набрал 4 (3+1) очка в 18 матчах.

    Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей.

    «Нэшвилл» продлил победную серию до четырех матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)
    Голы: Форсберг — 10 (Нюквист, Лозон), 6:57 — 0:1. Тренин — 3 (Сиссонс, Макдона), 7:25 — 0:2. Евангелиста — 2 (Шервуд, Каррье), 13:53 — 0:3. Бучневич — 7 (Сканделла, Томас), 16:32 — 1:3. Стэстни — 1 (Евангелиста, Шервуд), 22:45 — 1:4. О`Райлли — 10 (бол., Форсберг, Бэрри), 24:46 — 1:5. Евангелиста — 3 (Томасино, Каррье), 26:00 — 1:6. Томас — 8 (Бучневич, Саад), 30:17 — 2:6. Форсберг — 11 (Смит), 37:29 — 2:7. Нейберс — 5 (бол., Крюг, Кайру), 45:23 — 3:7. Шервуд — 5, 52:42 — 3:8Вратари: Хофер (Биннингтон, 22:45) — ЛанкиненШтраф: 15 — 13Броски: 39 (19+8+12) — 35 (14+13+8)

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:8

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:5

    Серия поражений «Анахайма» достигла пяти матчей. «Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Фиала — 5 (бол., Копитар, Даути), 10:25 — 0:1. Калиев — 4 (бол., Спенс, Мур), 12:26 — 0:2. Байфилд — 4 (Гавриков, Кемпе), 21:17 — 0:3. Фиала — 6 (Дано, Мур), 22:56 — 0:4. Гудас — 4 (Ватрано, Строум), 32:42 — 1:4. Копитар — 10 (Кемпе, Даути), 43:21 — 1:5. Киллорн — 1 (бол., Мактавиш, Терри), 51:24 — 2:5Вратари: Гибсон — ТэлботШтраф: 19 — 17Броски: 31 (11+8+12) — 32 (13+13+6)

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:5

    «Сан-Хосе» — «Монреаль» — 2:3 Б

    «Сан-Хосе» проиграл 17 из 20 матчей в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Хоффман — 5 (Эклунд, Гертл), 25:06 — 1:0. Эклунд — 4 (бол., Эддисон, Гертл), 32:30 — 2:0. Ковачевич — 3 (Штрабл, Кофилд), 38:02 — 2:1. Кофилд — 6 (Слафковски, Примо), 43:26 — 2:2Победный буллит: ЮлененВратари: Блэквуд — ПримоШтраф: 4 — 4Броски: 33 (12+11+7+3) — 24 (9+9+4+2)

    «Сан-Хосе» — «Монреаль» — 2:3 Б

    «Баффало» — «Питтсбург» — 3:2

    «Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Питтсбург» — 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
    Голы: Кросби — 13 (Гюнцель), 16:46 — 0:1. Эллер — 3 (Нието), 36:44 — 0:2. Скиннер — 9 (бол., Так, Олофссон), 45:13 — 1:2. Окпосо — 1 (Далин, Олофссон), 50:52 — 2:2. Так — 6 (Скиннер, Миттельштадт), 57:16 — 3:2Вратари: Луукконен — НедельковичШтраф: 8 — 12Броски: 34 (11+9+14) — 33 (11+11+11)

    «Баффало» — «Питтсбург» — 3:2

    «Оттава» — «Айлендерс» — 3:5

    Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча.

    Вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

    «Айлендерс» выиграли третий матч подряд после серии из семи поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Айлендерс» — 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
    Голы: Батерсон — 5 (бол., Ткачак, Норрис), 10:25 — 1:0. Палмиери — 5 (Нельсон, Романов), 13:55 — 1:1. Вальстрем — 2 (Романов, Пажо), 26:22 — 1:2. Барзал — 5 (бол., Палмиери, Нельсон), 29:51 — 1:3. Ли — 4 (Вальстрем), 29:57 — 1:4. Штюцле — 5 (Джозеф), 30:56 — 2:4. Батерсон — 6 (Штюцле, Джозеф), 31:43 — 3:4. Хольмстрем — 5 (Добсон, Мэйфилд), 45:18 — 3:5Вратари: Форсберг (57:47) — ВарламовШтраф: 2 — 6Броски: 31 (10+11+10) — 26 (12+9+5)

    «Оттава» — «Айлендерс» — 3:5

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8

    Одним из героев матча стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

    Кучеров возглавил список бомбардиров «регулярки». В его активе 35 (15+20) очков в 20 матчах.

    Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт стал автором хет-трика и двух ассистов.

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел первый матч после травмы. Россиянин отразил 22 броска из 24.

    «Тампа» выиграла четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
    Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8Вратари: Раанта — ВасилевскийШтраф: 12 — 34Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8)

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8

    «Флорида» — «Виннипег» — 0:3

    Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников стал автором результативной передачи. В активе россиянина 11 (2+9) очков в 19 матчах сезона.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

    «Виннипег» продлил победную серию до пяти матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Нидеррайтер — 6 (Самберг, Эпплтон), 17:43 — 0:1. Элерс — 6 (Перфетти, Наместников), 51:15 — 0:2. Лаури — 4 (мен., п.в., Эпплтон, Самберг), 56:11 — 0:3Вратари: Бобровский — ХеллибакШтраф: 25 — 15Броски: 32 (6+12+14) — 32 (8+11+13)

    «Флорида» — «Виннипег» — 0:3

    «Даллас» — «Калгари» — 0:3

    «Калгари» к середине второго периода проигрывал со счетом 2:4, но в итоге совершил камбэк.

    Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи.

    «Даллас» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Калгари» — 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)
    Голы: Джонстон — 8 (Бенн, Дадонов), 1:13 — 1:0. Грир — 3 (Дюбе, Ружичка), 8:19 — 1:1. Робертсон — 6 (Лундквист), 11:27 — 2:1. Шарангович — 5 (Линдхольм, Манджапане), 20:43 — 2:2. Джонстон — 9 (Бенн, Дадонов), 24:44 — 3:2. Павелски — 9 (бол., Дюшен, Робертсон), 28:53 — 4:2. Ружичка — 3 (Танев, Грир), 33:27 — 4:3. Коулмэн — 6 (Уигар, Андерссон), 41:53 — 4:4. Линдхольм — 5 (Шарангович, Манджапане), 42:22 — 4:5. Баклунд — 3 (Зари, Коулмэн), 47:28 — 4:6. Кадри — 4 (п.в., Шарангович), 58:21 — 4:7Вратари: Эттингер (15:34 — 15:44, 56:49 — 58:21) — МаркстремШтраф: 6 — 6Броски: 27 (11+6+10) — 27 (7+12+8)

    «Даллас» — «Калгари» — 0:3

    «Миннесота» — «Колорадо» — 2:3

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка.

    Одну из трех шайб в ворота хозяев забросил Валерий Ничушкин. Россиянин отличился в шестом матче подряд. В его активе 18 (9+9) очков в 19 матчах.

    Серия поражений «Миннесоты» составляет шесть матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Колтон — 7 (Байрам, Тафти), 17:43 — 0:1. Ничушкин — 9 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 28:39 — 0:2. Капризов — 6 (Росси), 29:13 — 1:2. Эрикссон Эк — 9 (бол., Зуккарелло, Капризов), 34:21 — 2:2. Макдермид — 1 (Кольяно, Олофссон), 44:56 — 2:3Вратари: Густавссон — ГеоргиевШтраф: 14 — 12Броски: 21 (6+7+8) — 26 (9+10+7)

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