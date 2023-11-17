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    «Адмирал» не станет проблемой для нынешнего «Авангарда»

    «Авангард» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Адмирал»
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    Никита Холодилин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2023 года

    «Авангард»

    В течение продолжительного отрезка пределом для «Авангарда» считалась возможность замкнуть первую пятерку. Но его последние результаты и текущая форма позволяют задуматься о максимальных высотах, в частности, о лидерстве на Востоке.

    В 30 матчах омская команда заработала 41 очко, с которым поднялась на третью строчку в конференции, сравнявшись по набранным баллам со второй «Ладой» при равенстве проведенных встреч. От первой «Магнитки» «Авангард» отделяет одно очко.

    Коэффициенты матча Авангард — Адмирал

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    В преддверии игры с «Адмиралом» команда Михаила Кравеца добилась семи побед подряд. В четырех встречах ей удалось справиться с соперниками в основное время. Столько же матчей запомнились 4+ заброшенными шайбами омичей.

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    В рамках самой продолжительной в текущем сезоне персональной серии побед «Авангард» одержал верх над «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ), «Динамо» Минск (4:3 Б), ЦСКА (6:4), «Куньлунем» (6:4) и «Северсталью» (5:4 ОТ).

    «Адмирал»

    После исторических свершений в прошлом сезоне «Адмиралу» пророчили сложный переходный период, обусловленный также потерями лидеров. И нынешние результаты команды оправдывают самые пессимистичные расклады.

    В 28 встречах «Адмирал» набрал всего 19 очков, с которыми рухнул и застрял на 12-м месте в Восточной конференции. На 6 баллов он отстает от 11-го «Барыса», а дистанция между зоной первой восьмерки увеличилась до 12 очков.

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    • Последнюю победу команда Леонида Тамбиева отпраздновала 8 ноября. В тот день она на своем катке не пожалела «Локомотив» (5:2). Разгром гостей из Ярославля помог прервать серию поражений, которая тогда дошла до четырех матчей.

    Но после встречи с «Локо» «Адмирал» накрыла новая полоса неудач. На текущий момент команда Тамбиева не может победить в течение трех последних игр. Ее соперниками были «Торпедо» (0:3) и «Автомобилист» (3:4 Б, 0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Адмирала» — 5.50.

    На данном этапе сезона «Авангард» пребывает в своей лучшей форме, о чем свидетельствуют не только результаты, но и игра, которую омская команда демонстрирует в атаке. Безусловно, для «Адмирала» это тревожная новость.

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    Дальневосточный клуб изредка радует яркими матчами, в то время как большая часть его игр заканчивается поражениями, из-за которых он и стал главным неудачником конференции. Сейчас «Адмирал» не в тех кондициях, которые позволили бы ему побороться за очки на льду «Авангарда».

    Встреча такого уровня должна рассматриваться командой Михаила Кравеца в качестве возможности дополнить статистику очередными двумя баллами, крайне важными на фоне неутихающей битвы на Востоке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 2.17.

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    «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» не станет проблемой для нынешнего «Авангарда»
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