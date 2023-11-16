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    «Спартак» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Салават Юлаев»
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    Шейн Принс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2023 года

    «Спартак»

    «Спартак» и «Динамо» Москва — две главные ударные силы Западной конференции, ушедшие в отрыв от остальных и ведущие борьбу друг с другом за первую строчку в таблице, в которой идут синхронно.

    На данный момент лидером конференции вновь стал «Спартак», опередив второе «Динамо» по дополнительным показателям. При этом прямой конкурент провел на игру меньше. Других соперников красно-белые обходят на 7+ баллов.

    Коэффициенты матча Спартак — Салават Юлаев

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    2 ноября состоялся первый в сезоне матч, в котором «Спартак» не забил. В рамках домашнего дерби с ЦСКА команда Алексея Жамнова потерпела разгромное поражение (0:3). Но после провальной игры красно-белые выдали очередную победную серию, в период которой разобрались с «Торпедо» (4:3), СКА (3:2) и «Нефтехимиком» (4:1).

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    Новая неудача подкралась к «Спартаку» в Тольятти, где столичный клуб присоединился к компании элит, которых обыгрывала «Лада» (3:4 Б). В последнем матче команда Жамнова добилась волевой победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ).

    «Салават Юлаев»

    Как и на Западе, в середине Востока все достаточно плотно, поэтому клубы, претендующие на место в первой пятерке, выкладываются на максимум в каждой встрече. Правда, «Салавату Юлаеву» это не всегда удается.

    По итогам 30 матчей клуб из Уфы занимает шестое место в Восточной конференции с 37 очками в активе. На 2 балла он опережает седьмой «Трактор» и на одно очко отстает от пятого «Ак Барса». Все конкуренты имеют одинаковое количество проведенных встреч.

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    • С 31 октября по 4 ноября команда Виктора Козлова провела 3-матчевую победную серию. С каждым соперником она разобралась в основное время и ни разу не пропустила больше одной шайбы.

    Тогда остановить «Салават» удалось только «Нефтехимику» в безумном матче в Уфе (3:4), после которого восточный середняк одержал верх над «Сочи» (3:1), потерпел поражение от «Локомотива» (1:3) и победил «Трактор» в важнейшей в турнирном плане встрече, прошедшей в Челябинске (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.10, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.00.

    После нескольких осечек в конце октября «Салавату Юлаеву» удалось улучшить свои результаты, хотя поражения остаются неотъемлемой частью его дистанции. Причем проигрывают уфимцы в тех матчах, в которых обязаны претендовать на большее.

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    Тем не менее «Спартак», который в очередной раз обошел «Динамо» Москва в гонке лидеров, по-прежнему в огне. Команде Алексея Жамнова, несмотря на эпизодические промахи, удается удерживать высокую планку результативности, которую она подняла еще в первых матчах сезона. Очевидно, что на данном этапе регулярки столичный клуб готов разбираться с соперниками уровня «Салавата» в дежурном режиме.

    На фоне упорной битвы первых клубов Запада команда Алексея Жамнова не может позволить себе терять очки в таких встречах. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.10.

    Столичный клуб остается самым результативным в чемпионате, поэтому гости вряд ли решатся на открытый хоккей и сделают акцент на надежности в обороне. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.80.

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    «Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на хоккей. Домашняя серия побед «Спартака» пополнится еще одним матчем
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