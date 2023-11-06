В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В конце прошлого месяца «Салават Юлаев» провел несколько неудачных матчей против топ-соперников, которые, хоть и оставили неприятные воспоминания, не стали причиной серьезного игрового спада. Уфимцы смогли быстро вернуть утраченную форму.

В 26 играх «Салават Юлаев» набрал 33 очка, с которыми закрепился на четвертой строчке в Восточной конференции. На 2 балла он отстает от третьей «Лады» и на 3 — от лидеров таблицы. Столько же очков в активе двух клубов, идущих ниже — «Автомобилиста» и «Авангарда».

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Нефтехимик 1X2Новым игрокам 1.724.404.40Бонус$9500

Упомянутые ранее игры, закончившиеся поражениями, прошли в период с 26 по 28 октября. В гостях команда Виктора Козлова не справилась с «Авангардом» (0:1), а на своей территории уступила «Динамо» Москва (1:2). Даже в проигранных матчах уфимцы пропускали мало, подтверждая статус одного из сильнейших в плане обороны клубов чемпионата.

Все прогнозы на КХЛ

За двумя неудачами последовала очередная победная серия, в ходе которой «Салават Юлаев» обыгрывал соперников с разницей в 2+ шайбы и не получал в свои ворота больше гола. Поочередно команда Виктора Козлова разобрала «Амур» (4:1), «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:0).

«Нефтехимик»

Неделями ранее «Нефтехимик» вышел на пик общекомандной формы: провел 5-матчевую победную серию и ворвался в гонку за места в кубковой восьмерке. В последних же встречах нижнекамцы, хоть и не всегда выигрывают, по-прежнему могут огорчить топ-соперников.

В 26 матчах «Нефтехимик» набрал 27 очков, с которыми поднялся на восьмую позицию в Восточной конференции. Столько же баллов раздобыла девятая «Сибирь». От седьмого «Трактора» нижнекамцы отстают на 5 очков, имея игру в запасе.

Безошибочный цикл команды Олега Леонтьева остановился 27 октября, когда к ней в гости приехал «Куньлунь». В Нижнекамске соперники выдали безумный хоккей, закончившийся поражением хозяев в серии буллитов (3:4 Б).

В следующих матчах «Нефтехимик» начал чередовать удачные результаты и потери. Так, аутсайдер Востока сенсационно обыграл «Ак Барс» (2:1), крупно влетел «Спартаку» (1:6), одержал верх над «Сибирью» (3:1) и уступил «Автомобилисту» (1:2).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.30, а на победу «Нефтехимика» — 3.90.

Прогноз

После нескольких ненужных поражений «Салавату» удалось относительно быстро наладить игру и вернуться на прежний уровень , где преобладали победы и высокая надежность оборонительных линий.

И пока уфимцы находятся в близкой к идеальной форме, «Нефтехимику» — при всех его сильных качествах последних недель — вряд ли хватит сил на то, чтобы на равных им противостоять.

Ставка

На своем катке команда Виктора Козлова не собирается прощаться с победной серией, а сил и класса ей хватит, чтобы отыграть матч с «Нефтехимиком» первым номером. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.11.

В двух встречах из трех выигранных уфимцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.80.