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    Домашнюю серию побед «Салават Юлаев» сохранит и в ближайшем матче

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Ставка и прогноз (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
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    «Салават Юлаева» в матче с «Сибирью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Ноября 2023 года

    «Салават Юлаев»

    В конце прошлого месяца «Салават Юлаев» провел несколько неудачных матчей против топ-соперников, которые, хоть и оставили неприятные воспоминания, не стали причиной серьезного игрового спада. Уфимцы смогли быстро вернуть утраченную форму.

    В 26 играх «Салават Юлаев» набрал 33 очка, с которыми закрепился на четвертой строчке в Восточной конференции. На 2 балла он отстает от третьей «Лады» и на 3 — от лидеров таблицы. Столько же очков в активе двух клубов, идущих ниже — «Автомобилиста» и «Авангарда».

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Нефтехимик

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    Упомянутые ранее игры, закончившиеся поражениями, прошли в период с 26 по 28 октября. В гостях команда Виктора Козлова не справилась с «Авангардом» (0:1), а на своей территории уступила «Динамо» Москва (1:2). Даже в проигранных матчах уфимцы пропускали мало, подтверждая статус одного из сильнейших в плане обороны клубов чемпионата.

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    За двумя неудачами последовала очередная победная серия, в ходе которой «Салават Юлаев» обыгрывал соперников с разницей в 2+ шайбы и не получал в свои ворота больше гола. Поочередно команда Виктора Козлова разобрала «Амур» (4:1), «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:0).

    «Нефтехимик»

    Неделями ранее «Нефтехимик» вышел на пик общекомандной формы: провел 5-матчевую победную серию и ворвался в гонку за места в кубковой восьмерке. В последних же встречах нижнекамцы, хоть и не всегда выигрывают, по-прежнему могут огорчить топ-соперников.

    В 26 матчах «Нефтехимик» набрал 27 очков, с которыми поднялся на восьмую позицию в Восточной конференции. Столько же баллов раздобыла девятая «Сибирь». От седьмого «Трактора» нижнекамцы отстают на 5 очков, имея игру в запасе.

    Безошибочный цикл команды Олега Леонтьева остановился 27 октября, когда к ней в гости приехал «Куньлунь». В Нижнекамске соперники выдали безумный хоккей, закончившийся поражением хозяев в серии буллитов (3:4 Б).

    В следующих матчах «Нефтехимик» начал чередовать удачные результаты и потери. Так, аутсайдер Востока сенсационно обыграл «Ак Барс» (2:1), крупно влетел «Спартаку» (1:6), одержал верх над «Сибирью» (3:1) и уступил «Автомобилисту» (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.30, а на победу «Нефтехимика» — 3.90.

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    Прогноз

    После нескольких ненужных поражений «Салавату» удалось относительно быстро наладить игру и вернуться на прежний уровень, где преобладали победы и высокая надежность оборонительных линий.

    И пока уфимцы находятся в близкой к идеальной форме, «Нефтехимику» — при всех его сильных качествах последних недель — вряд ли хватит сил на то, чтобы на равных им противостоять.

    Ставка

    На своем катке команда Виктора Козлова не собирается прощаться с победной серией, а сил и класса ей хватит, чтобы отыграть матч с «Нефтехимиком» первым номером. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.11.

    В двух встречах из трех выигранных уфимцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.80.

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    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на хоккей. Домашнюю серию побед «Салават Юлаев» сохранит и в ближайшем матче
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