В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

После завершения рекордной победной серии в статистике «Спартака» стало чуть больше проигрышей, да еще и с большим количеством пропущенных шайб. Однако временная пауза красно-белых пока ни на что не влияет в плане общей борьбы на Западе.

В 26 играх «Спартак» заработал 36 очков, с которыми закрепился на втором месте в Западной конференции. На 2 балла — при одинаковом количестве проведенных встреч — красно-белые опережают «Торпедо», а на одно очко отстают от первого «Динамо» Москва.

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Упомянутая выше безумная серия «Спартака» прошла в период с 4 по 24 октября. В каждом без исключения матче — всего их было девять — команда Алексея Жамнова справилась с соперниками разного калибра в основное время, стабильно забрасывая по 4+ шайбы.

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Мощный столичный клуб остановила лишь «Сибирь» 26 октября (3:4). После выезда в Новосибирск «Спартак» — уже на своем катке — жестко прошелся по «Нефтехимику» (6:1), а в последней игре был разгромлен ЦСКА (0:3).

«Торпедо»

После серии непростых матчей и поражений «Торпедо» достался календарь полегче, благодаря которому удалось набрать важные очки и сохранить высокие позиции на фоне серьезной конкуренции в Западной конференции.

В 26 матчах «Торпедо» удалось набрать 34 очка и закрепиться на третьем месте в Западной конференции. На 2 балла нижегородцы обходят четвертый «Локомотив». При этом ярославцы провели на две игры меньше.

Во второй половине октября команда Игоря Ларионова пережила тот самый неудачный отрезок, ослабевший ее влияние на прямых конкурентов: в четырех матчах из пяти торпедовцы проиграли, трижды пропустив по 4 шайбы.

Улучшилась ситуация лишь в нескольких недавних встречах. В частности, «Торпедо» удалось выиграть в трех матчах из четырех. Последний состоялся в Мытищах, где команда Ларионова одержала верх над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.40, а на победу «Торпедо» — 2.95.

Прогноз

Впервые в текущем сезоне «Спартак» покинул каток без заброшенной шайбы . Но даже у самой результативной команды лиги должен был произойти подобный сбой.

Является ли это признаком игрового спада? Скорее всего, нет. Уже в ближайшем матче команда Алексея Жамнова приложит усилия, чтобы оправиться от провального московского дерби, отняв очки у такого же дерзкого, но крайне нестабильного соперника.

Ставка

В последнее время торпедовцы разбираются исключительно с аутсайдерами, нередко растворяясь в более сложных матчах. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.07.

В нынешнем состоянии «Торпедо» не особо приветствует высокоскоростной хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 1.90.