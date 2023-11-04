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    «Спартак» вернется к набору очков после разгромного поражения в дерби

    «Спартак» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Александр Пашин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Спартак»

    После завершения рекордной победной серии в статистике «Спартака» стало чуть больше проигрышей, да еще и с большим количеством пропущенных шайб. Однако временная пауза красно-белых пока ни на что не влияет в плане общей борьбы на Западе.

    В 26 играх «Спартак» заработал 36 очков, с которыми закрепился на втором месте в Западной конференции. На 2 балла — при одинаковом количестве проведенных встреч — красно-белые опережают «Торпедо», а на одно очко отстают от первого «Динамо» Москва.

    Коэффициенты матча Спартак — Торпедо

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    Упомянутая выше безумная серия «Спартака» прошла в период с 4 по 24 октября. В каждом без исключения матче — всего их было девять — команда Алексея Жамнова справилась с соперниками разного калибра в основное время, стабильно забрасывая по 4+ шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Мощный столичный клуб остановила лишь «Сибирь» 26 октября (3:4). После выезда в Новосибирск «Спартак» — уже на своем катке — жестко прошелся по «Нефтехимику» (6:1), а в последней игре был разгромлен ЦСКА (0:3).

    «Торпедо»

    После серии непростых матчей и поражений «Торпедо» достался календарь полегче, благодаря которому удалось набрать важные очки и сохранить высокие позиции на фоне серьезной конкуренции в Западной конференции.

    В 26 матчах «Торпедо» удалось набрать 34 очка и закрепиться на третьем месте в Западной конференции. На 2 балла нижегородцы обходят четвертый «Локомотив». При этом ярославцы провели на две игры меньше.

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    • Во второй половине октября команда Игоря Ларионова пережила тот самый неудачный отрезок, ослабевший ее влияние на прямых конкурентов: в четырех матчах из пяти торпедовцы проиграли, трижды пропустив по 4 шайбы.

    Улучшилась ситуация лишь в нескольких недавних встречах. В частности, «Торпедо» удалось выиграть в трех матчах из четырех. Последний состоялся в Мытищах, где команда Ларионова одержала верх над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.40, а на победу «Торпедо» — 2.95.

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    Прогноз

    Впервые в текущем сезоне «Спартак» покинул каток без заброшенной шайбы. Но даже у самой результативной команды лиги должен был произойти подобный сбой.

    Является ли это признаком игрового спада? Скорее всего, нет. Уже в ближайшем матче команда Алексея Жамнова приложит усилия, чтобы оправиться от провального московского дерби, отняв очки у такого же дерзкого, но крайне нестабильного соперника.

    Ставка

    В последнее время торпедовцы разбираются исключительно с аутсайдерами, нередко растворяясь в более сложных матчах. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.07.

    В нынешнем состоянии «Торпедо» не особо приветствует высокоскоростной хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 1.90.

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    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» вернется к набору очков после разгромного поражения в дерби
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