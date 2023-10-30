В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 30 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В октябре «Сочи» пережил явный игровой спад: его почти безупречная сентябрьская статистика была испорчена серией поражений, повлиявшей на распределение сил на Западе на фоне успешных результатов прямых конкурентов.

В 22 матчах «Сочи» набрал 25 очков, с которыми опустился на шестую строчку в Западной конференции. Теперь он на 3 балла отстает от первой пятерки и на одно очко опережает седьмой СКА при равенстве проведенных встреч.

Коэффициенты матча Сочи — Динамо 1X2Новым игрокам 4.054.401.78Бонус$9500

В течение предыдущих недель — в период с 14 по 20 октября — «Сочи» настигла серия поражений, оставившая его вообще без набранных баллов. Соперниками южан были ЦСКА (1:2), «Спартак» (2:5, 1:3) и «Барыс» (3:5).

Все прогнозы на КХЛ

Но в последнем матче команда Дмитрия Кокорева с этим покончила. На своем льду она принимала СКА, с которыми устроила беспощадную бойню. При родных трибунах она смогла отыграться с 0:2 и вырвать 2 очка за 36 секунд до финальной сирены (5:4).

«Динамо» Москва

Результаты «Динамо» Москва первой половины октября (4 поражения в 5 матчах) были полной противоположностью того, что мы видели в сентябре. Но надолго кризис столичного клуба не затянулся, сейчас столичный клуб проводит очередную беспроигрышную серию.

В 23 играх команда Алексея Кудашова заработала 33 очка, с которыми закрепилась на второй строчке в Западной конференции. Всего один балл отделяет ее от лидирующего «Спартака» с учетом того, что динамовцы провели на матч меньше.

Со второй половины октября московская команда не думает о поражениях. Так, ее серия побед доросла до пяти матчей, а началась с упорной домашней встречи с «Сибирью» (2:1).

В следующих трех играх «Динамо» Москва — на «ВТБ Арене» — одержало верх над «Северсталью» (3:2 Б), «Ладой» (5:4 ОТ) и «Витязем» (5:2). Последний матч столичный клуб провел на территории «Салавата Юлаева», где также был почти безупречен (2:1).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.50, а на победу «Динамо» Москва — 1.81.

Прогноз

На днях южане прервали серию поражений, причем сделали это максимально эффектно — в безумной игре со СКА, в ворота которого забросили 5 шайб при 4 пропущенных (5:4). Так, сочинцы сумели наказать команду с одной из самых надежных оборонительных линий Запада .

Последний матч показал, что «Сочи», несмотря на ряд проблем, готов биться с топ-соперниками на равных, стараясь оказывать сопротивление за счет быстрых атак, завершая их как можно большим количеством бросков. Поэтому и в матче с динамовцами намечается жаркая борьба, которая запомнится высокой результативностью.

Ставка

В последнем очном матче — 9 сентября — столичный клуб одержал разгромную победу (4:0) в Москве. В «Большом» сочинцы этого не допустят. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.95.

Даже если южанам не достанутся очки, то избежать крупного поражения она точно сумеет. Наш альтернативный прогноз — «Сочи» победит с форой +1 за 1.83.