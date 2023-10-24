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    Сейчас «Салават Юлаев» может справиться с «Торпедо»

    «Торпедо» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 2.31) на хоккейный матч КХЛ 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 24 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2023 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 19:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
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    «Торпедо»

    В течение двух последних игровых недель «Торпедо» продемонстрировало явный спад: 4 поражения в 6 матчах и 4 пропущенные шайбы в трех подряд играх. Но запаса очков команде хватило, чтобы разрыв между более успешными конкурентами оказался не таким серьезным.

    В 21 игре нижегородцы набрали 28 баллов, с которыми остались на третьем месте в Западной конференции. На 4 очка «Торпедо» отстает от лидирующего «Спартака» и на одно — от второго «Локомотива» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Торпедо — Салават Юлаев

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    За этот период команда Игоря Ларионова забросила 67 шайб и осталась второй самой результативной в конференции. В плане лидерства по очкам в клубе без изменений: Василий Атанасов (11+10) и Максим Летунов (10+10) являются лучшими.

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    С 14 по 18 октября «Торпедо» потерпело три подряд поражения — от «Спартака» (2:4), «Северстали» (0:4) и «Сибири» (4:5 Б). А остановить этот цикл помогла субботняя встреча с «Амуром» (4:2). Все упомянутые игры нижегородцы провели дома.

    «Салават Юлаев»

    В отличие от того же «Торпедо», «Салават Юлаев» в последние недели радовал не только победами, но и взрывной игрой впереди. И лишь недавний выезд в Беларусь запятнал кристально чистую серию уфимского клуба.

    В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает пятое место с 20 очками после 20 матчей. На один балл команда Виктора Козлова отстает от третьей «Лады» и четвертого «Автомобилиста». Оба клуба провели на две игры больше.

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    • Отныне атака «Салавата Юлаева» входит в тройку сильнейших в конференции. Ее лидерами остаются Александр Шаров (5+14) и Александер Хмелевский (10+7). Пропустили уфимцы 42 шайбы, что является первым показателем надежности на Востоке.

    В период с 8 по 20 октября «Салават Юлаев» провел 5-матчевую победную серию, в рамках которой забрасывал по 4+ шайбы. В последней игре — на льду «Динамо» Минск — уфимцы потерпели поражение в овертайме, ведя 0:2 (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.33, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.88.

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    Прогноз

    Лишь недавняя победа над «Амуром» позволила торпедовцам немного улучшить турнирное положение после трех подряд поражений, в период которых было пропущено по 4 шайбы в основное время.

    Но удачная встреча с «Амуром» не дает гарантии того, что команда Игоря Ларионова вернула былую форму и стабильность, в то время как «Салават» близок к идеалу на дистанции, несмотря на недавний промах в игре с «Динамо» Минск. И в своих текущих кондициях уфимцы способны отнять очки у «Торпедо» на его территории.

    Ставка

    На фоне проблемных нижегородцев команда Виктора Козлова точно не будет выглядеть хуже. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой 0 за 2.31.

    Если уфимцы, как в нескольких матчах ранее, поднимут свою результативность до уровня 3-4 шайб, то этого хватит, чтобы уложить «Торпедо» в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит (с учетом овертайма и буллитов) за 2.23.

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    «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на хоккей. Сейчас «Салават Юлаев» может справиться с «Торпедо»
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