Безупречная серия «Спартака», торможение «Локомотива», точечные успехи «Нефтехимика»

В период прошлой игровой недели в Западной конференции изменился баланс сил в верхней половине таблицы, в то время как на Востоке удивила команда, которую еще недавно считали безнадежным аутсайдером. В традиционной подборке вспоминаем обо всех важных событиях минувших семи дней.

«Спартак» — сильнейший клуб регулярки

Одним из самых живых и динамичных на седьмой игровой неделе был «Спартак». И, кажется, где-то мы это уже слышали. Столичный клуб добился трех побед подряд и увеличил беспроигрышную серию до девяти матчей. При этом команда Алексея Жамнова продолжает удивлять тем, как ей удается сохранять атакующую свежесть на дистанции, чем не может похвастаться ни один его конкурент во всем чемпионате.

По-прежнему результативность «Спартака» сохраняет безудержный ритм, заданный еще в начале сезона: 3+ шайбы забросили красно-белые в трех матчах на прошлой неделе, а если смотреть на серию целиком, то в восьми играх спартаковцы отличались минимум четырежды и каждый раз справлялись с соперниками в отведенные 60 минут основного времени.

В минувшие семь дней «Спартак» дважды победил «Сочи» в «Большом» (5:2, 3:1), но настоящая проверка характера ждала его в воскресенье, на «Фетисов-Арене». В матче с «Адмиралом» красно-белые проигрывали 0:2, а затем 2:3, однако по ходу игры им не только удалось восстановить ничейный счет, но и вырвать победу — 4:3.

Устойчивая серия «Спартака» позволила ему подняться на чистое первое место в конференции с 32 баллами после 22 матчей. Более того, сейчас спартаковцы являются лучшими в чемпионате по двум ключевым компонентам: набранным очкам и результативности.

В среднем москвичи забрасывают 3.7 шайбы за игру. Всего же на их счету 82 гола. И пока никто в лиге не может подобраться к таким цифрам. Как и раньше, первая атакующая спецбригада: Голдобин — Морозов — Порядин является главной ударной силой «Спартака», разделяя между собой первую тройку рейтинга бомбардиров КХЛ, а Алексей Жамнов при здоровой конкуренции в нападении старается делать все, чтобы не нарушить этот идеальный баланс из-за вмешательства в игру с ненужными экспериментами.

«Нефтехимик» — в гонке за топ-8?

По-настоящему на прошлой неделе всех (или почти) приятно удивил «Нефтехимик», который добился трех подряд побед и довел общую беспроигрышную серию до четырех матчей. При этом сами победы получились максимально разноплановыми: от тотального разгрома до немыслимого спасения и стойкой игры против фаворита.

Так, в первом матче недели команда Олега Леонтьева смяла «Ладу» на ее льду — 4:0. В этой игре третью в сезоне шайбу забросил Илья Хохлов, очередной гол забил новичок Никита Сетдиков, Лукаш Клок оформил дубль, а вратарь Филипп Долганов отразил 22 броска и провел второй в сезоне матч «на ноль».

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Но подлинное безумство, напоминающее сюжет спортивной драмы, ждало «Нефтехимик» в домашнем матче с «Адмиралом» 18 октября. Игра при родных трибунах пошла не по плану команды Леонтьева ближе к завершению первого периода, когда в ворота «Нефтехимика» забил Павел Шэн и отправил хозяев на перерыв при 0:1. Во второй двадцатиминутке гости с Дальнего Востока развили успех, сделав счет 3:0.

В заведомо провальной игре все шло к логическому завершению, однако «Нефтехимик» — за 16 минут до финальной сирены — устроил погром, перевернув все с ног на голову. На 4-й минуте третьего периода мизерный шанс на чудо подарил Булат Шафигуллин, а на 7-й — Сетдиков сократил разрыв к минимуму.

А пока все те, кто сопереживал нижнекамцам, строили в головах планы о возвращении, Дмитрий Соколов все сделал сам спустя 34 секунды после второй шайбы. При 3:3 команда Олега Леонтьева, ощутив переломный момент, смогла вырвать победу, хотя четвертой шайбы пришлось ждать почти до финальной сирены. На временном отрезке 19:34 дублем отметился Соколов — 4:3.

«Нефтехимик» против СКА ХК «Нефтехимик»

После сумасшествия в игре с «Адмиралом» в гости к «Нефтехимику» приехал СКА. Казалось, что тут аутсайдер точно потеряет очки. Но две шайбы Дмитрия Жукенова, а также 36 сэйвов Филиппа Долганова — третий в сезоне «сухарь» — подарили нижнекамцам еще один момент радости и позитива — 2:0. По итогам 20 матчей «Нефтехимик» поднялся на десятое место в Восточной конференции с 20 очками. От конкурентной восьмой строчки, за которую бьются три других клуба, команда Леонтьева отстает на 2 балла.

Первые успехи «Витязя» с Дмитрием Рябыкиным

Если в прошлом еженедельном обзоре «Витязь» фигурировал как один из главных неудачников — четыре подряд поражения с новым тренером — то теперь он меняет ситуацию благодаря двум уверенным победам над соперниками из категории элитных.

В первом матче седьмой игровой недели команда Дмитрия Рябыкина у себя дома принимала «Авангард», который не стала жалеть после 0:2 в первом периоде. Во второй двадцатиминутке «Витязь» забросил 4 шайбы в ответ, а в третьей вынес омичам окончательный вердикт — 5:2. Защитник Джереми Рой и лучший форвард клуба Дерек Барак оформили по дублю, еще одну шайбу, всего вторую в сезоне, забросил нападающий Скотт Уилсон.

Во второй встрече «Витязь» противостоял «Локомотиву», которому после двух поражений было не до любезностей. Увы, но даже при всех своих возможностях ярославцы не справились с аутсайдером. Команде Дмитрия Рябыкина хватило всего 14 бросков в створ, чтобы вырвать победу — 2:1. Несмотря на выдающиеся по меркам «Витязя» точечные успехи, подмосковный клуб, довел себя до катастрофы ранее, а потому он все еще занимает последнее место в Западной конференции без шансов на существенные улучшения в ближайшие недели.

Мимолетный срыв «Локомотива»

Еще недавно «Локомотив» был лучшим клубом чемпионата в плане набора очков и имел первый показатель в лиге по надежности в обороне. Однако события последней недели лишили ярославцев обеих корон. В период с 19 по 21 октября команда Игоря Никитина проиграла два матча, а ее суммарная серия без побед увеличилась до трех.

На фоне немыслимых для образцового коллектива 1:4 от «Авангарда» ярославцы приехали в гости к ЦСКА за ментальной реконструкцией. Но вместо возвращения на победную тропу «Локомотив» запятнал статистику еще одним разгромом, да еще и всухую — 0:3. К этим двум провалам добавилось поражение на льду «Витязя» при тотальном игровом преимуществе команды Никитина — 1:2.

Турнирная таблица после седьмой игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Бесспорно, даже 3-матчевая серия не стала катастрофой: «Локомотив» все еще занимает второе место на Западе, отставая на 3 очка от «Спартака» и имея игру в запасе. Однако команда перестала забивать, а это тревожный сигнал, если учесть, что и за счет обороны теперь не всегда удается вытаскивать трудные матчи.

Обреченность «Адмирала»

«Адмирала» и раньше преследовала серия неудач, но теперь она разрослась до антирекордных шести матчей. А в трех встречах на прошлой неделе команда Леонида Тамбиева получала в свои ворота не менее четырех шайб, хотя и не всегда играла безвольно.

Самым суровым испытанием, которое дальневосточный клуб с треском провалил, оказался выезд в Санкт-Петербург, где «Адмирал» был разорван СКА — 0:5. Позже состоялся гостевой визит в Нижнекамск. И этот город дальневосточные гости покинули с двоякими ощущениями. С одной стороны, они забросили 3 шайбы, что с учетом проблем с реализацией является хорошим достижением. Но упустить 0:3 за 16 минут до конца игры — это ли не унижение на катке?

«Адмирал» преследует очередная серия поражений ХК «Адмирал»

За матчем с «Нефтехимиком» последовала встреча со «Спартаком», проходившая на «Фетисов-Арене». Дома «Адмирал» снова имел промежуточный перевес — в две шайбы. Но и в этот раз команда Тамбиева испугалась собственного превосходства и провалила матч в очередном бездарном третьем периоде — 3:4.

Отныне «Адмирал» является последним клубом конференции. А с 12 набранными очками дальневосточный представитель чемпионата не только опустился на 12-е место, но и успел отстать от кубковой восьмерки на 8 баллов.