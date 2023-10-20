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    Мичков сыграет в Матче звезд КХЛ

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    Стали известны имена еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Дивизион Боброва

    Павел Порядин («Спартак», третий Матч Звезд), Матвей Мичков («Сочи», дебютант), Александр Никишин (СКА, второй Матч Звезд).

    Дивизион Тарасова

    Ярослав Лихачев («Локомотив», второй Матч Звезд), Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Никита Коростелев («Северсталь», дебютант).

    Дивизион Харламова

    Никита Гребенкин («Металлург», дебютант), Трой Джозефс («Лада», дебютант), Максим Шабанов («Трактор», дебютант).

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    • Дивизион Чернышева

    Даниил Гутик («Адмирал», дебютант), Николай Прохоркин («Сибирь», второй Матч Звезд), Райли Барбер («Барыс», дебютант).

    Эти 12 игроков были выбраны по итогам голосования журналистов. Еще 16 хоккеистов ранее выбрали болельщики.

    Матч звезд КХЛ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.

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