ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж Бест, Денис Лоу и сэр Бобби ЧарльтонСэр Бобби Чарльтон: символ «МЮ», победитель ЧМ и звезда сборной Англии
  • 21:37
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Майнцем» в Бундеслиге
  • 21:34
    • «Севилья» и «Реал» разошлись миром
  • 21:27
    • «Арсенал» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Челси»
  • 20:59
    • «Интер» всухую обыграл «Торино» в гостях
  • 20:58
    • «Краснодар» не смог одолеть «Балтику»
    Все новости спорта

    Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:2).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь "Нефтехимика". Это для нас урок.

    Будем готовиться дальше. Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп.

    Всё шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

  • Очередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»
  • КХЛ 2023/24: обзор шестой игровой недели
  • 16/10/2023

    • После поражения от «Нефтехимика» СКА занимает 7-е место на Западе (20 очков). В следующем матче подопечные Ротенберга встретятся 23-го октября с «Локомотивом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Карацев обыграет Шелтона в финале турнира в Токио?
  • Карацев — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Котов сенсационно обыграет Монфиса в стокгольмском финале?
  • Котов — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 18:05
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карацев — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Котов — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие