Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:2).

«Понимали, что в Нижнекамске будет тяжело. Много моментов создали. Начали хорошо, но подвела реализация. Конечно, здорово сыграл Филипп Долганов, вратарь "Нефтехимика". Это для нас урок.

Будем готовиться дальше. Почему изменили звенья в третьем периоде и посадили Кадейкина на лавку? Искали разные варианты, чтобы взвинтить темп.

Всё шло по нашему плану, но потом нас подвела дисциплина. Недопустимо удаляться в такой момент в третьем периоде», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

После поражения от «Нефтехимика» СКА занимает 7-е место на Западе (20 очков). В следующем матче подопечные Ротенберга встретятся 23-го октября с «Локомотивом».