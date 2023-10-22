В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 22 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Поражение в последнем матче, хоть и не повлияло на турнирные расклады, испортило настроение магнитогорцам, которые еще недавно шли без поражений, не демонстрируя при этом фантастически продолжительную беспроигрышную серию.

В 22 встречах «Металлург» Мг заработал 31 очко и сохранил первую позицию в Восточной конференции, хотя дистанция между вторым «Ак Барсом» составляет 3 балла с учетом того, что казанцы провели на три игры меньше.

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За этот период команда Андрея Разина отличилась 68 заброшенными шайбами. По этому показателю она является лидером конференции. Денис Зернов — лучший бомбардир клуба, набравший по системе «гол+пас» 13 очков (7+6).

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В период с 13 по 17 октября «Металлург» Мг добился трех подряд побед — над «Сибирью» (4:2), «Барысом» (4:3 ОТ) и «Автомобилистом» (4:0). А недавний выезд на территорию «Трактора» испортил его беспроигрышный цикл (1:2).

«Авангард»

В текущей регулярке омичи продолжают выдавать нестабильные серии, которые чередуются одна за одной: сперва «Авангард» проводит победные отрезки, но за ними непременно следуют поражения, мешающие его турнирному продвижению.

По итогам 19 матчей «Авангард» оказался шестым в Восточной конференции с 22 очками в активе. На 2 балла омичи отстают от пятого «Салавата Юлаева» при равенстве сыгранных матчей и по дополнительным показателям опережают седьмой «Трактор».

В 19 играх команда Михаила Кравеца забросила 50 шайб при 54 пропущенных. Если взглянуть на кубковую восьмерку, то «Авангард» демонстрирует четвертую по силе атаку, во главе которой стоит Владимир Ткачев (7+15).

В трех подряд матчах из пяти последних «Авангард» победил, забросив по 3+ шайбы. А в двух последних матчах команду настигли крупные поражения. Ее соперниками были «Витязь» (2:5) и «Лада» (3:5).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.45, а на победу «Авангарда» — 3.50.

Прогноз

После очередной серии крупных побед «Авангард» накрыл новый цикл неудач, причем в матчах, к которым он подходил в статусе фаворитов, но умудрился не только отдать очки, но и проиграть крупно.

Безусловно, «Магнитка» примет во внимание текущие проблемы омичей и вряд ли позволит им претендовать на победу на своей территории, учитывая потребность в набранных очках на фоне преследования от «Ак Барса».

Ставка

Вернувшись на домашний лед, где были оформлены пять побед в шести последних матчах, команда Андрея Разина сумеет справиться с «Авангардом», которому никак не удается избавиться от проблем в обороне, мешающих стабильно выигрывать. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.03.

Минимум 6 шайб суммарно были заброшены в четырех предыдущих играх магнитогорцев из семи, поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.80.