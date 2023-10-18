В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Большом» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Кажется, об уходе ведущего форварда команды придется говорить еще долго, если в ближайшее время в составе южан не найдется равноценная замена. Последние результаты — 2 поражения в 3 матчах — говорят о том, что «Сочи» не хватает игрока, который завершал бы атаки так, как это делал Рендулич.

После 19 матчей команда Дмитрия Кокорева осталась с 23 очками на пятом месте в Западной конференции. На 2 балла она обходит шестой ЦСКА (при равенстве проведенных встреч) и на 3 — седьмой СКА, который имеет 18 игр в активе.

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За этот период «Сочи», находясь под конкурентным давлением со всех сторон, забросил 56 шайб при 66 пропущенных. В данный момент самым результативным форвардом команды является Артур Тянулин (5+9). Оборона южан все еще остается их слабым местом и входит в тройку худших в конференции.

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Последней победы «Сочи» добился 12 октября. На льду «Нефтехимика» он вырвал два очка в серии буллитов (2:3 Б). Затем команда Кокорева провела неудачный гостевой матч с ЦСКА (1:2), а в понедельник крупно проиграла «Спартаку» дома (2:5).

«Спартак»

Столичный клуб по-прежнему идет без осечек, демонстрируя стопроцентные результаты с 4 октября. Текущая серия побед позволила ему оторваться от нескольких прямых конкурентов и вплотную приблизиться к лидеру Запада.

В 20 встречах «Спартак» заработал 28 очков и поднялся на вторую строчку в Западной конференции. Теперь на 3 балла он опережает третье «Торпедо» и четвертое «Динамо» Москва, а от первого «Локомотив» его отделяет всего одно очко.

Несмотря на высокую интенсивность матчей, команде Алексея Жамнова удается демонстрировать стабильно мощную игру в атаке. В 20 матчах хоккеисты «Спартака» отметились 75 заброшенными шайбами. Больше в лиге на данном этапе не забивает никто.

Николай Голдобин (15+16), Павел Порядин (9+14) и Иван Морозов (7+16) пока не подпускают никого к тройке лидеров в бомбардирской гонке КХЛ. Продуктивность этих и остальных хоккеистов «Спартака» приносит желаемые результаты. В частности, красно-белые добились шести подряд побед, включая последнюю игру с «Сочи» 16 октября (5:2).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 3.45, на ничью — 4.50, а на победу «Спартака» — 1.85.

Прогноз

Кажется, у южан все разладилось с уходом своего главного форварда. Заброшенных шайб в статистике «Сочи» стало меньше, как и побед в целом . «Спартак» же уверенно идет по дистанции, добиваясь значительных промежуточных успехов, и на фоне такого соперника он, бесспорно, будет фаворитом.

Ставка

От очередной игры двух атакующих команд логично ожидать высокую результативность, но если говорить о победителе, то в столичных гостей верится больше. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.05.

В шести последних матчах Голдобин, Порядин и компания забрасывали не менее четырех шайб соперникам разного класса и уровня. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.90.