В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 14 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» после прошлогоднего прорыва должен ещё больше заматереть, а Джек Хьюз наконец-то выйти на отметку в 100 набранных очков за сезон.

Есть определённые сомнения, что с таким тренером, как Рафф потенциал этой молодой команды будет реализован полностью, но его столько много, что если даже клуб и не раскроется на 100 процентов, то его достижения все равно будут впечатляющими.

«Дьяволы» провели весьма солидный стартовый матч против «Детройта», но играть на следующий день, пусть и у себя дома, крайне тяжелая задача.

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В игре против «Аризоны» может и хватить ресурса на победу, но гости приедут в Ньюарк также не прохлаждаться, а играть.

«Аризона»

«Аризона» в прошлом сезоне вполне играла в свою силу, поэтому упрекнуть не совсем сильный коллектив Андре Туриньи не в чем.

Мало того, клуб из одноименного штата иногда ставил непосильные задачи перед самыми сильными клубами лиги и забирал у них победы, когда в «койотов» никто не верил.

Первые три поединка клуб с юга страны проведет в выездном турне по Нью-Йорку, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы забрать хотя бы пару очков из этого трех матчевого приключения.

В игре против «Нью-Джерси» можно будет постараться зацепиться за очки. Соперник будет играть на следующий день после своего старта в регулярном сезоне.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.95, на гостей — 3.94.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нью-Джерси» не испытает проблем с добычей победы.

Альтернативный прогноз: Будет обилие голов с обеих сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.20.