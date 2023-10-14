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    «Дьяволы» унизят южных гостей?

    «Нью-Джерси» — «Аризона». Ставка (к. 1.66), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Аризона»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 14 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» после прошлогоднего прорыва должен ещё больше заматереть, а Джек Хьюз наконец-то выйти на отметку в 100 набранных очков за сезон.

    Есть определённые сомнения, что с таким тренером, как Рафф потенциал этой молодой команды будет реализован полностью, но его столько много, что если даже клуб и не раскроется на 100 процентов, то его достижения все равно будут впечатляющими.

    «Дьяволы» провели весьма солидный стартовый матч против «Детройта», но играть на следующий день, пусть и у себя дома, крайне тяжелая задача.

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    В игре против «Аризоны» может и хватить ресурса на победу, но гости приедут в Ньюарк также не прохлаждаться, а играть.

    «Аризона»

    «Аризона» в прошлом сезоне вполне играла в свою силу, поэтому упрекнуть не совсем сильный коллектив Андре Туриньи не в чем.

    Мало того, клуб из одноименного штата иногда ставил непосильные задачи перед самыми сильными клубами лиги и забирал у них победы, когда в «койотов» никто не верил.

    Первые три поединка клуб с юга страны проведет в выездном турне по Нью-Йорку, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы забрать хотя бы пару очков из этого трех матчевого приключения.

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    В игре против «Нью-Джерси» можно будет постараться зацепиться за очки. Соперник будет играть на следующий день после своего старта в регулярном сезоне.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.95, на гостей — 3.94.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Нью-Джерси» не испытает проблем с добычей победы.

    Альтернативный прогноз: Будет обилие голов с обеих сторон.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.66.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Нью-Джерси» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Дьяволы» унизят южных гостей?
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