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    «Локомотив» напомнит «Барысу» о его статусе аутсайдера

    «Барыс» — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Локомотив»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Барыс Арене» 13 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2023 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Барыс»

    Вероятно, казахскому клубу нужны были перемены, которые на данном этапе пошли ему на пользу. «Барысу» удалось прервать серию из пяти поражений и приблизиться к зоне кубковой восьмерки.

    В 17 матчах команда, которой отныне руководит Галым Мамбеталиев, заработала 15 очков. В Восточной конференции она занимает десятое место, отставая от восьмерки сильнейших на 2 балла. От 11-го «Адмирала» казахи оторвались на 5 очков.

    Коэффициенты матча Барыс — Локомотив

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    На данный момент в активе «Барыса» 43 заброшенные шайбы при 53 пропущенных. Его атака, как ни странно, входит в пятерку сильнейших в конференции, а вот оборона является второй худшей на Востоке. Больше шайб в свои ворота получает только «Нефтехимик» (59).

    Все прогнозы на КХЛ

    Как уже было упомянуто ранее, при Андрее Скабелке «Барыс» вновь начал серийно проигрывать. Последний такой цикл состоял из пяти матчей. И только на этой неделе его удалось прервать — во встречах с «Трактором» (2:1) и «Динамо» Москва (3:2 Б).

    «Локомотив»

    Ярославцы продолжают показывать близкие к идеальным результаты, а их осечки — лишь единичные случаи, которые пока не предвещают никакой беды. «Локомотив» по-прежнему хорош в матчах против топ-команд. И за это он уже получил заслуженную награду.

    Награда заключается в промежуточном первом месте в Западной конференции и лучшем показателе набранных очков (27) во всем чемпионате. На 2 балла ярославцы опередили второе «Торпедо» при равном количестве проведенных встреч.

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    • В 17 играх команда Игоря Никитина забросила 48 шайб, а пропустила 30. Оборона традиционно остается главным оружием ярославцев. Так, сильнее «Локо» на Западе по данному показателю нет никого.

    Совсем недавно — 6 октября — «Локомотив», сам того не ожидая, потерял один балл в матче с «Динамо» Минск (2:3 Б). Но после выезда в Беларусь он моментально вернулся к победам, да еще и над какими соперниками — над «Торпедо» (1:0) и СКА (3:2).

    Коэффициенты

    На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.33, на ничью — 4.00, а на победу «Локомотива» — 1.94.

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    Прогноз

    После отставки Скабелки «Барыс», будто демонстративно, начал выигрывать, убеждая боссов клуба в правильности решения. Но, как это часто бывает, кураж после громких перемен быстро проходит, особенно если в гости едет соперник уровня «Локомотива», который набрал шикарную форму и терять ее не намерен в ближайшее время точно.

    Ставка

    Воодушевление «Барыса» — это явление кратковременное. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.94.

    В фирменном стиле команде Игоря Никитина удастся реализовать максимум своих моментов и почти намертво запечатать собственные ворота. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.94.

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    «Барыс» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» напомнит «Барысу» о его статусе аутсайдера
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