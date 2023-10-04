В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

После неудачных матчей и выездной серии, которой был недоволен Андрей Разин, команда провела две качественные игры, позволившие сохранить за собой первую позицию на Востоке.

Лидирует «Металлург» Мг благодаря 21 очку, набранному в 14 встречах. На два балла магнитогорцы дистанцировались от второй «Лады» (при равенстве проведенных матчей) и на 4 очка — от третьего «Ак Барса», имеющего пару игр в запасе.

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Благодаря последнему матчу команда Андрея Разина набила неплохую статистику результативности. В 14 играх «Магнитка» суммарно забросила 43 шайбы. В ее конференции это лучший показатель в атаке. Но лидер Востока по-прежнему много пропускает — 2.5 шайбы в среднем.

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В конце сентября «Металлург» Мг — благодаря шайбе Робина Пресса — минимально обыграл «Салават Юлаев» (1:0) и прервал 3-матчевую серию неудач. Но настоящее торжество реализации «Магнитка» устроила 2 октября, раздавив «Нефтехимик» (8:3).

«Нефтехимик»

Эпизодических просветлений слишком мало для того, чтобы «Нефтехимик» в своей текущей форме мог считаться одним из претендентов на кубковую восьмерку. Последний матч во многом это доказал, ведь клубу из Нижнекамска традиционно не хватило стойкости.

После 12 встреч команда Олега Леонтьева все еще занимает 12-е место на Востоке с 8 очками. Столько же баллов заработал «Адмирал», имеющий игру в запасе, а от условной восьмой позиции нижнекамцев отделяют 4 очка.

В 12 матчах «Нефтехимик» забросил всего 27 шайб. Его атака входит в тройку худших в Восточной конференции. А пропустила команда Леонтьева 53 гола. И это теперь официально самая слабая оборона чемпионата.

В трех предыдущих встречах из четырех «Нефтехимик» непременно зарабатывал хотя бы по одному очку. В двух матчах он даже победил. Но в последней игре нижнекамцы пережили настоящий ужас, попав под мощнейший каток «Металлурга» Мг (3:8).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 4.95, а на победу «Нефтехимика» — 5.20.

Прогноз

Первые два периода предыдущей очной игры «Нефтехимик» провел достойно и пытался биться с лидером Востока примерно на равных, а в третьей двадцатиминутке поплыл, пропустив пять шайб.

Тем не менее «Магнитка», несмотря на промежуточные успехи гостей, имела тотальное преимущество впереди , поэтому реализация была лишь вопросом времени. В предстоящей встрече команда Разина, держа в памяти этот матч, постарается сыграть не хуже. Сил и мастерства для этого будет достаточно.

Ставка

На своей территории магнитогорцы готовят очередной штурм аутсайдера. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 2.03.

В прошлой встрече голы посыпались со старта, без осторожной пристрелки в первые минуты, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — тотал первого периода больше 1.5 за 1.91.