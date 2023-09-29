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    «Амур» окажется сильнее соперника?

    «Куньлунь» — «Амур». Ставка (к. 1.96), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Амур»
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    «Амур»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2023 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Куньлунь»

    «Куньлунь» удивил всех своим резвым стартом в относительно недавно начавшемся регулярном сезоне, но быстро потух, что ожидалась с большой долей вероятности.

    Клуб Игнатьева поймал своих соперников в первых матчах на эффекте неожиданности, а последующие соперники быстро раскусили игру мытищинского клуба.

    Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Амур

    1X2Новым игрокам
  • 3.553.752.05Бонус$9500
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    Несмотря на плачевные результаты последних по календарю матчей, у китайско-российской команды 12 очков после 12 сыгранных поединков, что позволяет размещаться на седьмой строчке в западной конференции.

    В игре против куда более слаженного «Амура» хозяева совсем не котируются в качестве фаворита предстоящего матча.

    «Амур»

    «Амур» прошел серьезную перезагрузку в нынешнем межсезонье и всеми своими действиями на трансферном рынке показал, что собирается двигаться к вершинам восточной конференции.

    При всем этом с начала сезона не все идет так, как хочется Мартемьянову, и ему ещё предстоит совершить кучу сопутствующей работы, чтобы построить действительно прочный фундамент.

    К игре с «Куньлунем» дальневосточники подходят с четырьмя поражениями в пассиве, но за эти проигранные матчи они смогли собрать урожай из трех очков, поскольку проигрывали не в основное время встреч.

    В игре против откровенно потерянных «драконов» гости должны играть первым номером на протяжении всего матча и планомерно реализовывать свое преимущество в голы.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 3.98, на гостей — 1.96.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Поединок получится мало результативным.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.44.

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    «Куньлунь» — «Амур»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Амур» окажется сильнее соперника?
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