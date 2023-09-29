В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

«Куньлунь» удивил всех своим резвым стартом в относительно недавно начавшемся регулярном сезоне, но быстро потух, что ожидалась с большой долей вероятности.

Клуб Игнатьева поймал своих соперников в первых матчах на эффекте неожиданности, а последующие соперники быстро раскусили игру мытищинского клуба.

Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Амур 1X2Новым игрокам 3.553.752.05Бонус$9500

Несмотря на плачевные результаты последних по календарю матчей, у китайско-российской команды 12 очков после 12 сыгранных поединков, что позволяет размещаться на седьмой строчке в западной конференции.

В игре против куда более слаженного «Амура» хозяева совсем не котируются в качестве фаворита предстоящего матча.

«Амур»

«Амур» прошел серьезную перезагрузку в нынешнем межсезонье и всеми своими действиями на трансферном рынке показал, что собирается двигаться к вершинам восточной конференции.

При всем этом с начала сезона не все идет так, как хочется Мартемьянову, и ему ещё предстоит совершить кучу сопутствующей работы, чтобы построить действительно прочный фундамент.

К игре с «Куньлунем» дальневосточники подходят с четырьмя поражениями в пассиве, но за эти проигранные матчи они смогли собрать урожай из трех очков, поскольку проигрывали не в основное время встреч.

В игре против откровенно потерянных «драконов» гости должны играть первым номером на протяжении всего матча и планомерно реализовывать свое преимущество в голы.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 3.98, на гостей — 1.96.

Прогноз и ставка

Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Поединок получится мало результативным.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.44.