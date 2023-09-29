«Куньлунь»
«Куньлунь» удивил всех своим резвым стартом в относительно недавно начавшемся регулярном сезоне, но быстро потух, что ожидалась с большой долей вероятности.
Клуб Игнатьева поймал своих соперников в первых матчах на эффекте неожиданности, а последующие соперники быстро раскусили игру мытищинского клуба.
Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Амур
Несмотря на плачевные результаты последних по календарю матчей, у китайско-российской команды 12 очков после 12 сыгранных поединков, что позволяет размещаться на седьмой строчке в западной конференции.
В игре против куда более слаженного «Амура» хозяева совсем не котируются в качестве фаворита предстоящего матча.
«Амур»
«Амур» прошел серьезную перезагрузку в нынешнем межсезонье и всеми своими действиями на трансферном рынке показал, что собирается двигаться к вершинам восточной конференции.
При всем этом с начала сезона не все идет так, как хочется Мартемьянову, и ему ещё предстоит совершить кучу сопутствующей работы, чтобы построить действительно прочный фундамент.
К игре с «Куньлунем» дальневосточники подходят с четырьмя поражениями в пассиве, но за эти проигранные матчи они смогли собрать урожай из трех очков, поскольку проигрывали не в основное время встреч.
В игре против откровенно потерянных «драконов» гости должны играть первым номером на протяжении всего матча и планомерно реализовывать свое преимущество в голы.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 3.98, на гостей — 1.96.
Прогноз и ставка
Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.
Альтернативный прогноз: Поединок получится мало результативным.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.44.