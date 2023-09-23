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    «Спартак» сможет одолеть непростого соперника?

    «Спартак» — «Трактор». Ставка (к. 4.05), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Трактор»
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Спартак» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    С каждым новым сезоном от «Спартака» ждут каких-то позитивных сдвигов, как в содержании тигры, так и в конечном результате по итогам регулярки, но пока что «красно-белые» приносят своим поклонникам одно разочарование.

    Весенние упущенные шансы по непопаданию в плей-офф ещё свежи в памяти, поэтому усилившемуся этим летом клубу никто не простит очередной пропуск кубковой весны в 2024 году.

    Все же соперничать с другими московскими клубами пока что сложно, поэтому матчи против ЦСКА (2:3 ОТ) и «Динамо» (3:6) были проиграны абсолютно по делу. Выигрыш в последнем проведенном матче против «Барыса» (6:3) не является гарантией того, что клуб Жамнова сможет и предстоящий матч выиграть.

    Все прогнозы на КХЛ

    В поединке против «Трактора» придется очень сильно постараться, поскольку челябинская команда постепенно начинает вспоминать, что такое агрессивный хоккей.

    «Трактор»

    «Трактор» пока что ещё не оправился от всех бед, которые свалились на него в прошлом сезоне, хотя несколько довольно качественных матчей на старте нового сезона дружина Гатиятулина провести смогла.

    В последних двух матчах уральцы снова принялись за старое, проиграв не самым сильным клубам в лице «Лады» (1:2) и «Сочи» (3:4).

    В этих играх хоккеисты челябинской команды полностью копировали свои действия из прошлого регулярного сезона.

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    Предстоящий выезд в Москву совсем не обещает быть легким, поэтому нужно постараться забыть последние поражения и продемонстрировать в матче против «Динамо» свои лучшие качества.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.05, на гостей — 2.83.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Примерно равные клубы на данный момент по игре, поэтому ничья после 6 минут игрового времени весьма вероятна.

    Альтернативный прогноз: Игра получится атакующей, поэтому ждем много голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Спартак» — «Трактор»: прогноз, ставка (4.05), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» сможет одолеть непростого соперника?
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