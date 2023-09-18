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    После обнуления победной серии «Торпедо» начнет все заново

    «Салават Юлаев» — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Торпедо»
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    Богдан Конюшков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2023 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» проводит привычную для себя кампанию, которая состоит из рядовых побед, поражений от топ-соперников и сенсаций вроде той, что уфимцы подарили в рамках «Зеленого дерби», где фаворитом изначально называли «Ак Барс».

    В активе «Салавата Юлаева» пять сыгранных матчей, в которых ему удалось заработать 6 очков. В восточной конференции команда Виктора Козлова занимает седьмую позицию.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Торпедо

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    За этот отрезок «Салават Юлаев» забросил 13 шайб. Роль лидера атаки ожидаемо взял на себя Александер Хмелевский (4+2). Пропустили же уфимцы 10 шайб. И это лучшая на две конференции статистика по игре в обороне.

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    Вторая полноценная игровая неделя «Салавата» состояла из двух матчей с ведущими клубами Востока. На «Уфа-Арене» хозяевам не удалось выстоять против «Металлурга» Мг (1:2), зато позже была одержана победа над «Ак Барсом» в первом в текущей кампании «Зеленом дерби» (3:2).

    «Торпедо»

    Нижегородский клуб больше не выделяется на фоне остальных. Теперь и в его статистике присутствует поражение. Но даже оно не сместило «Торпедо» с первой позиции на Западе.

    В шести встречах команда Игоря Ларионова заработала 10 очков и забросила 26 шайб при 16 пропущенных. По результативным броскам «Торпедо» вырвалось в лидеры всего чемпионата, а главным на данном этапе бомбардиром клуба остается Василий Атанасов (5+4).

    Новую регулярку торпедовцы начали с серии из пяти побед. В каждом матче им удавалось снять все вопросы в основное время, но несколько раз игры приходилось вытаскивать на морально-волевых, как те же встречи с «Динамо» Минск (6:4) или «Куньлунем» (5:2).

    На неделе команда Ларионова дома разобралась с «Адмиралом» (5:2) и упомянутым выше «Куньлунем» (5:2), а первое поражение в сезоне «Торпедо» потерпело на «Татнефть-Арене», где два очка пришлось отдать «Ак Барсу» в динамичной борьбе (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.05, а на победу «Торпедо» — 2.93.

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    Прогноз

    В последнем матче «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», с которым торпедовцы справиться не сумели. Да, команда Ларионова потерпела первое в сезоне поражение, но вряд ли оно способно вклиниться в планы нижегородцев, связанные с дальнейшей активной кампанией. Нападающие «Торпедо» не разучились забивать, а в ближайшей встрече они сделают все, чтобы вновь встать на победный поток.

    Ставка

    На льду «Уфа-Арены» гости из Нижнего способны лишить «Салават» двух очков. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит в матче за 2.09.

    Еще ни разу в новом сезоне торпедовцы не клали в ворота соперников меньше трех шайб, и пока нет признаков того, что их мощная результативность пойдет на спад. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 1.97.

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    «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на хоккей. После обнуления победной серии «Торпедо» начнет все заново
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