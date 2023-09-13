В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 13 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

На старте нового сезона «Северсталь» является одной из самых результативных команд лиги, однако добиться стопроцентного показателя по набору очков ей не удалось. В трех встречах череповчанам достались 4 балла и пятая строчка на Западе.

За это время «Северсталь» забросила 15 шайб — в среднем по 5 за игру. Ни один топ-представитель КХЛ пока не отметился такой статистикой. Лидерами команды по результативным броскам являются Кирилл Пилипенко и Егор Степанов — оба отличились трижды.

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В новую регулярку команда Андрея Козырева вошла ярко. На своей территории она принимала «Сочи» — предстоящего соперника — над которым взяла верх с неплохим запасом (6:3).

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На прошлой неделе «Северсталь» провела две игры. В одной из гостевых встреч череповчане уступили «Спартаку», устроив очередное побоище на высоких скоростях (4:6). В таком же стиле, но на этот раз с победным исходом, завершился матч с «Нефтехимиком» (5:3).

«Сочи»

Сочинцы со своими грандиозными планами на сезон, в которые включен пункт о борьбе за топ-8, по-прежнему страдают от частых неудач. Но с учетом плотной конкуренции на Западе им удалось войти в восьмерку с 4 очками после 5 матчей.

За этот отрезок «Сочи» забросил 11 шайб при 14 пропущенных, ведущим форвардом команды-аутсайдера оказался ее новичок Борна Рендулич, набравший 5 очков (4+1). Другой нападающий, присоединившийся в межсезонье — Михал Криштоф — набрал 4 балла по системе «гол+пас» (2+2).

Сейчас результаты сочинцев предугадать почти невозможно: в рядовых матчах команда Дмитрия Кокорева проигрывает, причем каждый раз крупно, с разницей в 3+ шайбы, но во встречах с топ-соперниками находит в себе запредельную силу и дарит нам сенсацию.

На прошлой неделе такое наблюдалось в победной игре с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (3:1), после которой сочинцы были разгромлены «Динамо» Москва (0:4). В начале новой недели команда Кокорева снова знатно пошумела. На этот раз она разбила «Локомотив» на его же территории (5:0).

Коэффициенты

Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.70, а победа «Сочи» — в 4.05.

Прогноз

На этой неделе сочинцы уже успели стать творцами сенсации, обыграв «Локомотив». Да и как не вспомнить победу над «Ак Барсом»? Несмотря на это, команда Кокорева вряд ли в ближайшее время осмелится прикончить еще одного фаворита, коим на своем льду, безусловно, является «Северсталь», способная охладить головы главным кандидатам на последние позиции в конференции .

Ставка

Одна из самых живых и результативных команд Запада уже громила «Сочи» в новом сезоне, добиться второй такой победы ей не составит труда. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит + ТБ 4.5 за 2.07.

В прошлой игре команда Козырева забросила шесть шайб в двух периодах. Возможно, реализация в предстоящем матче будет не такой высокой, но минимум по одному точному броску в каждой двадцатиминутке хозяева могут оформить. Наш альтернативный прогноз — «Северсталь» забьет во всех периодах за 2.66.