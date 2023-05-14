В матче чемпионата мира по хоккею Франция сыграет с Данией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 14 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Франция — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

На старте ЧМ-2023 Франция провела матч против такого же андердога и уже прошла проверку на прочность. В вязкой игре с Австрией победу удалось выкусить в овертайме — 2:1 ОТ.

Первый гол в этой игре французы положили за 31 секунду до конца первого периода. В большинстве, на реализацию которого было потрачено около минуты, отличился Тим Бозон — 29-летний форвард, представляющий «Лозанну».

Коэффициенты матча Франция — Дания 1X2Новым игрокам 3.704.301.82Бонус$9500

После 1:0 команды откатали относительно тихий второй период, а в третьей двадцатиминутке ключевым стал большой штраф Александра Тексье, из-за которого французы пропустили в меньшинстве.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

В овертайме команда Филиппа Бозона усыпила Австрию на 39-й секунде. Гол забил Саша Трей — 35-летний ветеран «Гренобля». Всего за матч Франция нанесла 28 бросков в створ с реализацией 7.14%.

Дания

На старте чемпионата мира-2023 Дания схлестнулась с Венгрией. К этому матчу она подходила в статусе фаворита пары. И он был подтвержден на сто процентов — 3:1. Благодаря победе датчане вошли в топ-3 сильнейших сборных группы A по итогам первого тура.

Пропущенный от венгров гол не стал проблемой для Дании. Она контролировала матч и не подпускала соперника к возможной ничьей. В три периода скандинавы вложили по одной заброшенной шайбе, дубль оформил Николай Элерс — нападающий «Виннипега».

Обе шайбы форвард «Джетс» положил в большинстве, а подытожил успех Дании Мортен Поульсен — 34-летний игрок «Хернинг Блю Фокс». Его гол на 11-й минуте третьего периода стал ответом на выпад Венгрии несколькими минутами ранее.

По ходу матча Дания имела тотальное превосходство по броскам в створ. В три периода она вложила 44 удара. Реализация при этом высветила средние 6.82%. Не особо трудился и датский вратарь Фредерик Дичов. Ему пришлось засэйвить 16 попыток Венгрии (94.12%).

Коэффициенты

На Францию букмекеры дают возможность поставить за 3.65, на ничью — за 4.40, а на Данию — за 1.81.

Прогноз

Предстоящий матч Франция и Дания будут считать раундом прямых конкурентов в борьбе за плей-офф квалификацию. При этом, несмотря на удачный для французов старт, фаворитами являются датчане.

У команды Элерса более классная оборона , да и с умением вытаскивать значимые встречи у нее все хорошо. В важнейшей игре она выдаст свой праймовый хоккей, которого хватит, чтобы завалить соперника.

Ставка

Для французов является нормой пропускать много от крепких противников. Датчане должны этим пользоваться. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой -1 за 2.12.

Свой статус сильнейшего парни Элерса докажут максимально уверенной игрой. В качестве альтернативы предлагаем вариант — Дания не проиграет ни одного периода за 2.36.