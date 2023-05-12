В матче чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 12 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Словакия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

На прошлом чемпионате мира Словакия долетела до четвертьфинала после четырех побед в группе. В каждом выигранном матче она завалила стопроцентных аутсайдеров, в то время как на фоне фаворитов или равных соперников смотрелась слабо.

В 1/4 команда Крэйга Рэмзи закусилась с Финляндией, которой дала бой, ведя в две шайбы. Но в неуступчивой игре Словакию прикончили (2:4), а сами финны дошли до финала, в котором в итоге одержали победу.

На новый турнир коуч созвал неплохой по меркам сборной-середняка состав с несколькими сильными форвардами, которые способны вытащить команду из группы. На большее она вряд ли готова претендовать.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

С апреля по май Словакия откатала восемь товарищеских матчей, но только в двух удалось победить. Выиграла команда Рэмзи в последней встрече, в которой выдала результативный хоккей с Австрией (4:3).

Чехия

Чехия мчит в Ригу в статусе бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира. Тогда на групповом этапе команда Кари Ялонена добилась четырех побед из семи, включая победу над США. В плей-офф она скосила Германию (4:1) и отлетела от Канады (1:6).

В матче за третье место Чехия снова встретилась со Штатами. Раунд за бронзу был переформирован в лютое месиво с межгалактической результативностью и хет-триком Давида Пастрняка — 8:4.

На чемпионат мира-2023 один из ведущих страйкеров Чехии не приехал, зато в ростер команды Ялонена вошли Доминик Кубалик и Филип Хытил, которые провели неплохие персональные сезоны в НХЛ.

Перед стартом ЧМ Чехия успела откатать домашний этап Евротура. В Брно она потерпела поражение от Финляндии (2:3 ОТ), перебила в результативном концерте Швецию (2:3) и неожиданно влетела Швейцарии (2:3).

Коэффициенты

На Словакию букмекеры дают коэффициент 4.80. Аналогичный кэф многие аналитики выкатывают и на ничью. Победа Чехии оценивается в 1.57.

Прогноз

В апрельских товарняках Чехия дважды обыграла Словакию. А раз команда Ялонена сделала это в менее значимых матчах, то в статусной игре она намеревается презентовать более зажигательный перфоманс, который не оставит аутсайдеру шансов на альтернативную развязку. Чехия — стопроцентный фаворит . И это будет подтверждено делом.

Ставка

Мощные бомбардиры в составе чешской команды готовы размяться на сопернике из списка менее классных. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 за 2.02.

От команды Ялонена резонно ждать не только высокую результативность, но и в целом уверенную игру. Еще один хороший для ставки вариант — Чехия не проиграет ни одного периода за 2.14.