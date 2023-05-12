В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 12 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» не сдается, но видно, что коллективу Дебура крайне тяжело. В четвертой игре серии мало, кто верил в то, что техасцы сподобятся на отыгрыш, но они сумели это сделать.

Причем «Старз» в отдельно взятом мачте выглядели даже солиднее соперника в целом по мачту, но и у «Сиэтла» силы не бесконечны.

«Даллас» в том матче был сильнее по большинству компонентов, поэтому неудивительно, что он победил по совокупности факторов.

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В предстоящем поединке нужно обязательно забирать победу дома. При проигрыше в шестой серии на своем льду «Сиэтл» разберётся со своим соперником на раз-два.

«Сиэтл»

«Сиэтл» не провал второй домашний поединок, но выглядел явно слабее своих возможностей.

Хэкстол старался изменить структуры своей команды по ходу игры, но соперник отлично пресекал все возможности запасных ходов «Сиэтла».

Откровенно не выручил Грубауэр, который пропустил пять голов за два периода и был заменен, когда уже было поздно.

За физическое состояние игроков «Сиэтла» не так тревожно, как за физическое состояние игроков «Далласа», но на арене «Американ Эйрлайнс Центра» гостей могут задавить психологически.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.74, на гостей — 3.52.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Даллас» сможет выйти впервые вперед по этой серии.

Альтернативный прогноз: Игра важная, поэтому вариант овертайма прослеживается отчетливо.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.