В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Добиться выхода в плей-офф «Нэшвиллу» не удалось. Текущую регулярку он может закончить максимум на девятой строчке на Западе. В 80 играх теннессийский середняк заработал 90 очков и готовится к матчу с «Миннесотой» 14 апреля.

После крупного влета от «Далласа» 4 апреля (1:5) турнирно заряженный «Нэшвилл» добился двух побед над соперниками премиум-класса. Первую партию с +2 «Предаторз» получили в игре с «Вегасом» (3:2 ОТ).

За победой над лидером Запада последовал раунд с «Каролиной», который неожиданно оказался для команды Джона Хайнса легчайшим квестом (3:0). Но самой турнирно значимой считалась встреча 9 апреля.

Все прогнозы на НХЛ

В тот день «Нэшвилл» пригнал к «Виннипегу» — прямому конкуренту в забеге за топ-8. Матч в Канаде «Предс» провели тухло, за что понесли наказание (0:2). Едва ли команду утешила и победа над соседом по таблице — «Калгари» (3:2 Б).

«Колорадо»

После 80 матчей на баланс действующего чемпиона было закинуто 105 очков. В Западной конференции денверцы занимают четвертое место и на 1 балл отстают от «Далласа». Техасцы провели на игру больше.

В конце регулярки «Колорадо» вновь решил затмить собой хоккейное медиаполе благодаря серии побед, в которую вошли пять матчей. Плюсовой отрезок «Эвс» решили начать с уничтожения «Далласа» дома (5:2).

После матча с техасцами команда Джареда Беднара уехала куролесить по Калифорнии, где дважды прикончила «Сан-Хосе» (4:3 ОТ, 6:3) и по разу протаранила «Лос-Анджелес» (4:3) и «Анахайм» (5:4 ОТ).

После тяжелейшей победы над «Дакс» «Колорадо» вернулся на родную «Болл Арену», где закусился с «Эдмонтоном». В игре с одним из соседей по таблице «Эвеланш» срезались в овертайме (1:2 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Нэшвилла» букмекеры рассматривают за 3.60, ничью — за 4.00, а победу «Колорадо» — за 1.90.

Прогноз

От концовки чемпионата «Нэшвиллу» не нужно ничего. Ниже десятой строчки он не опустится, а подъем выше — слабое утешение на фоне провальной кубковой квалификации.

У «Колорадо» же остались открытые вопросы. «Эвеланш» важно занять позицию в топ-3 . При высокой турнирной плотности это можно сделать даже в последних двух встречах. Вероятно, такая мотивация, пусть и не очень существенная, заставит гостей провести игру в Теннесси первым номером.

Ставка

Сносить соперника любой ценой денверцы не станут, но хотя бы 1 балл точно подрежут. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.01.

Если не привязываться к результату в пользу гостей, можно поймать тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.05.